বিধানসভাত উত্থাপন উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বিধেয়ক ২০২৬

বিধানসভাত উত্থাপন উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বিধেয়ক ২০২৬
বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতেই বিধানসভাত উত্থাপন উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শৰ্মাৰ হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উত্থাপন কৰে বিধেয়কখন ৷
Published : May 25, 2026 at 1:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ সোমবাৰে তৃতীয় দিনা সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন উত্থাপন কৰা হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ মন্ত্রী অতুল বৰাই বিধানসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে । মন্ত্ৰী বৰাই সদনত কয়, "মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য ইউনিয়ন চিভিল ক’ড আছাম বিল ২০২৬ সদনত উত্থাপন কৰিলো ৷"
উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন বিধানসভাত সম-নাগৰিক সংহিতা-২০২৬ বিধেয়ক নামেৰে উত্থাপন কৰা হয় ৷ বিধেয়কখন বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত পোষ্ট কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰে ৷ মখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অসমত সম অধিকাৰ, সম ন্যায় আৰু সংবিধানৰ সম মূল্যবোধ নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সম নাগৰিক সংহিতা-২০২৬ বিধেয়ক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । আজি অসম বিধানসভাত এই বিধেয়ক উত্থাপনে এনে এক গঠনমূলক আৰু ঐতিহাসিক আলোচনাৰ পথ মুকলি কৰিলে, যাৰ ভেটি বহু পূৰ্বেই আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈ গৈছিল ।"
ইফালে কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে এই বিধেয়কখন অসম বিধানসভাত উত্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল ৷ বিৰোধী দলসমূহে বিধেয়কখন উত্থাপনৰ পূৰ্বে সকলো পক্ষৰ সৈতে ব্যাপক আলোচনাৰ দাবী জনায় । উল্লেখ্য যে, অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ২০ মে’ বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেই কেবিনেট বৈঠকতে ইউচিচিত অনুমোদন জনোৱা হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি আজি অসম বিধানসভাত বিধেযকখন উত্থাপন কৰা হয় ৷
