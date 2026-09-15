ETV Bharat / state

বিকশিত অসম-২০৪৭ ৰ লক্ষ্যৰে ৫০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বৃহৎ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ

অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত জিলা আয়ুক্তৰ সম্মিলনৰ সামৰণি ৷ কেবাটাও বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷

Assam government plans to invest Rs 50000 crore with the target of Bikashit Assam-2047
যোৰহাটত অনুষ্ঠিত জিলা আয়ুক্তৰ সম্মিলন (X @himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 9:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক অধিক গতিশীল, দায়বদ্ধ তথা জনমুখী কৰি সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত জিলা আয়ুক্তৰ সম্মিলন সোমবাৰে নিশা সামৰণি পৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এইখন প্ৰথম জিলা আয়ুক্ত সন্মিলন ৷

এই সম্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, ৰাজহকে ধৰি জনসাধাৰণৰ অন্যান্য সা-সুবিধা তথা অভাৱ-অভিযোগৰ নিষ্পত্তিকৰণ, আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশ, আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ আদিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় বিস্তৃতভাৱে আলাপ-আলোচনা কৰা হয় ।

এই সম্মিলনত আলোচিত বিভিন্ন বিষয় তথা সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শর্মাই কয় যে জনসাধাৰণক উন্নত আৰু দ্ৰুত সেৱা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে জিলা আয়ুক্তৰ এই দুদিনীয়া সম্মিলনত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মাধ্যমিক পর্যায়ত অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ প্ৰৱণতা হ্ৰাস কৰা আৰু এই সন্দর্ভত ল'বলগীয়া ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপৰ বিষয়ে জিলা আযুক্ত তথা বিভাগীয় শীর্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।

তেনেদৰে স্বাস্থ্য বিভাগত যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ সফল ৰূপায়ণ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন, বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুসৰি চাৰি হাজাৰ স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্ৰক পৰ্যায়ক্ৰমে চিকিৎসালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।

আনহাতে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেল মহাৰণ, অসমত ক্ৰমবৰ্দ্ধমান বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদ্যোগ স্থাপনৰ সুবিধাৰ্থে পর্যাপ্ত ভূমি বেংক গঠন সম্পৰ্কেও জিলা আযুক্তৰ সম্মিলনত আলোচনা কৰা হয় বুলি সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ আদিৰ দৰে ৰাজ্যসমূহত ভূমি বেংক হিচাপে ৭ লাখ বিঘা পর্যন্ত ভূমি সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত ১০ হাজাৰ বিঘা ভূমিও ভৱিষ্যতে উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰি ৰখা হোৱা নাই । সেয়ে প্ৰতিখন জিলাত উদ্যোগৰ বাবে কিদৰে লেণ্ড বেংক গঠন কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত সম্মিলনত আলোচনা কৰা হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে সদৰী কৰে যে সম্মিলনত বিগত বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত মথাউৰিৰ পুনৰ নির্মাণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি এই সম্পৰ্কে যাৱতীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । আনহাতে ‘বিকশিত অসম-২০৪৭’ ৰ লক্ষ্যৰে ৫০ হাজাৰ কোটি টকা অসমত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ কয় যে এই পৰিকল্পনাৰ আধাৰত অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, নতুন ষ্টেডিয়াম নির্মাণ, বিদ্যালয় পর্যায়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নতুন আন্তঃগাঁথনি নির্মাণকে ধৰি চৰকাৰী বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ আদি সামৰি লোৱা হ'ব ।

এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন জিলাত কেনেধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভৱে জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হয় । তদুপৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংকল্প-পত্ৰত উল্লেখ থকা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণৰ দিশতো জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে সম্মিলনত আলোচনা কৰা হয় বুলিও তেওঁ কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈকে সমগ্ৰ ৰাজ্যত সেৱা সংকল্প অভিযান উদ্যাপন কৰা হ'ব । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ২০০১ চনত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ এক অদ্বিতীয় ক্ষণ মাহজোৰাকৈ 'সেৱা সংকল্প' অভিযান হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সময়ছোৱাত 'বিকশিত ভাৰত-২০৪৭' আৰু 'বিকশিত অসম-২০৪৭' বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ চিত্ৰাংকন, কুইজ, বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা, অংগনবাড়ী কর্মী, আশা কর্মী আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীসকললৈ বিশেষ সম্বর্ধনা কার্যসূচী, প্ৰতিখন জিলাৰ ব্লক পর্যায়লৈকে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ গৈ বিভিন্ন ওজৰ-আপত্তি সম্বলিত আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সেৱা সেতু শিবিৰ অনুষ্ঠিতকৰণ আদিৰ দৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

তেওঁ লগতে কয় যে এই কার্যসূচীসমূহ যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় সেই সন্দর্ভত সম্মিলনত আলোচনা কৰা হয় । জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত এই সম্মিলনৰ পিছত সমগ্ৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৱে এক নতুন গতি লাভ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক পূৰ্বতকৈ অধিক উন্নত সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে, এই সম্মিলনত অসম চৰকাৰৰ আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰী, মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটাকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ শীর্ষ বিষয়াসকল, ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ আমুক্ত আৰু সমজিলা আয়ুক্তকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: ২০৩১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ১২৬ খন আসন দখল কৰিব বিজেপিয়ে: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

বিকশিত অসম ২০৪৭
জিলা আয়ুক্তৰ সম্মিলন
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSAM DC CONFERENCE
BIKASHIT ASSAM 2047

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.