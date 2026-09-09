সুধাকণ্ঠৰ টালিগঞ্জৰ বাসগৃহ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰৰ: দিল্লীত জন্ম শতবাৰ্ষিকী সামৰণি অনুষ্ঠান

সুধাকণ্ঠৰ টালিগঞ্জৰ বাসগৃহ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰৰ: দিল্লীত জন্ম শতবাৰ্ষিকী সামৰণি অনুষ্ঠান
ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জস্থিত স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহটো সংৰক্ষণ আৰু ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে পশ্চিমবংগ চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
Published : September 9, 2026 at 10:48 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জস্থিত স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহটো ক্ৰয় কৰি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই বাসগৃহটো সংৰক্ষণ আৰু ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে পশ্চিমবংগ চৰকাৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমত এই কথা ঘোষণা কৰে ৷
Kolkata held a very important place in Bhupen Da's life and his home in Tollygunge is where a lot of his classics were created.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2026
We want to preserve that legacy for generations to come.
Wrote a letter to Hon'ble Chief Minister @SuvenduWB ji to facilitate Assam's efforts in… pic.twitter.com/22V3QEBTOf
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি-বিজড়িত প্ৰতিটো সমল আৰু স্থান সংৰক্ষণৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ । ইতিমধ্যে কলকাতাৰ টালিগঞ্জস্থিত সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতিধন্য বাসগৃহটি ক্ৰয় কৰি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকাৰী ডাঙৰীয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । লগতে, জন্মশতবৰ্ষৰ এই শুভক্ষণত দুয়োখন ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকাৰী এই পদক্ষেপ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আমি আলোচনাও আগবঢ়াই নিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটোৰ প্ৰথম মহলাত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথমে ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল । ১৯৮১ চনত তেওঁ এই ভৱনটো ক্ৰয় কৰে । সেই সময়ত এই ভৱনটো বংগৰ বহু প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পীৰ অন্যতম আড্ডাস্থলী হিচাপেও পৰিচিত আছিল ।
A part of Bhupen Da’s life was shaped in Kolkata, and we cannot let that chapter fade away.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2026
As we celebrate his birth centenary, the Assam Govt is taking steps to preserve his residence in Tollygunge and safeguard a precious piece of his creative legacy. pic.twitter.com/JSAj6B36Cx
তেওঁ এই ভৱনটোত বহু অমৰ আৰু কালজয়ী গীতো ৰচনা কৰিছিল ৷ সুধাকণ্ঠৰ অবৰ্তমানত ঘৰটো ক্ৰমে জৰাজীৰ্ণ আৰু পৰিত্যক্তপ্ৰায় হৈ পৰিছে । অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ জড়িত এই ভৱনটো অসম চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰি ইয়াক ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্পত্তি হিচাপে সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত এটা দলে এই ঘৰটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাতো মিলিত হৈছিল ৷
ভাৰত মণ্ডপমত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন
ইফালে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ সুধাকণ্ঠৰ ১০০ সংখ্যক জন্ম বার্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা নিশ্চিত কৰে ৷
Long before social media became the measure of popularity and “going viral” became a pursuit, Dr. Bhupen Hazarika’s melodious voice had already captivated millions across India. pic.twitter.com/emXCYpZWkg— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত কয়, "২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ভূপেনদাৰ অমৰ কণ্ঠ আৰু অসাধাৰণ বর্ণিল জীৱন-যাত্ৰাৰ প্ৰতিধ্বনিৰে মুখৰ হ’ব পৰিৱেশ । তেখেতৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰ এই গৌৰৱময় সামৰণি অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ দেশে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব বৰেণ্য শিল্পীজনাক ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ডঃ হাজৰিকাৰ ১০০ সংখ্যক জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত 'ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় তীৰ্থ'ত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত এই কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷
Bhupen Da’s music belongs to Assam, but his legacy belongs to the entire nation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2026
On November 29, his immortal voice and extraordinary journey will resonate at Bharat Mandapam, New Delhi, as we mark the culmination of his birth centenary celebrations. pic.twitter.com/pAufbfNnYv
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয়, "যিসময়ত জনপ্ৰিয়তাৰ মাপকাঠী ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ‘লাইক’ পোৱা বা ‘ভাইৰেল’ হোৱাত আবদ্ধ নাছিল, তেতিয়াই ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সুৰীয়া কণ্ঠ আৰু মানৱতাৰ আদর্শৰ দ্বাৰাই লাখ লাখ হৃদয় জয় কৰিছিল । অসমৰ মাটিৰ সুৰক সাৰ্বজনীন কৰি তোলা তেখেতৰ কণ্ঠই ভাষা, ভূগোল আৰু সীমাৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ হৃদয়ত এক অনন্য স্থান লাভ কৰিছিল ।"
তেওঁ আৰু কয়, "ভূপেনদাৰ কণ্ঠ কেৱল সংগীতৰ এক ধাৰা নাছিল—সেয়া আছিল অসমক সমগ্ৰ দেশৰ সৈতে সংযোগ কৰা এক শক্তিশালী সুৰৰ সেতু । সময় আজিও সাক্ষী সুধাকণ্ঠৰ অসীম জনপ্রিয়তাৰ ।"