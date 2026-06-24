সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিক লৈ অসম চৰকাৰৰ সতৰ্কতা জাৰি
অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱল বৃষ্টিপাত আৰু কৃত্ৰিম বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰিছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ।
By ANI
Published : June 24, 2026 at 2:46 PM IST
গুৱাহাটী : অৰুণাচল প্ৰদেশত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণ তথা বান সদৃশ পৰিৱেশৰ ফলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমৰো বিভিন্ন জিলাত বানৰ আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে অসম চৰকাৰে অতি গুৰুত্বসহকাৰে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
গুৱাহাটী আৰু ইটানগৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি নামনি সোৱণশিৰি জিলাৰ ইয়াজালিত বিগত ২৪ ঘণ্টাত প্ৰায় ৭২.৮ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বিপৰীতে ২৪ জুনৰ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৯ বজাৰ ভিতৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় । যাৰ ফলত বানত ডুব যায় বহু অঞ্চল ।
পেনয়োৰ নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (পূৰ্বৰ ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প) অঞ্চলত বানৰ খবৰ পোৱা গৈছে । হঠাতে প্ৰকল্পৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় । অতিৰিক্ত পানী এৰি দিবলৈ এখন স্পিলৱে গেটো খুলি দিয়া হয় । ইয়াৰ ফলত নামনিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হয় । বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।
এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহত জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে । প্ৰথমে ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ আদি জিলাক প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে দুই এদিনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত ধুবুৰী জিলা প্ৰভাৱিত হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চ পৰ্যায়ত পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত মুখ্য সচিবে সংশ্লিষ্ট সকলো কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে সম্ভাৱ্য ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ প্ৰশাসন আৰু বিভাগসমূহক সতৰ্কতা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সময়মতে প্ৰতিৰোধমূলক আৰু সাহায্যৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ আৰু অন্যান্য জৰুৰীকালীন সংস্থাসমূহৰ দল নিয়োগৰ বাবেও সাজু কৰি ৰখা হৈছে । নৈপৰীয়া আৰু বান প্ৰৱণ অঞ্চলবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিবলৈও কোৱা হৈছে । এই অঞ্চলৰ ৰাইজকো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে । প্ৰয়োজন হ'লে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈও কোৱা হৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অন্যান্য নৈসমূহত দেশীয় বা সৰু সৰু নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :