জনজাতিকৰণৰ মডেলিটি সন্দৰ্ভত এতিয়াও কেন্দ্ৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে

জনজাতিকৰণৰ মডেলিটি সন্দৰ্ভত এতিয়াও কেন্দ্ৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ অন্তিম দিনা বাওখুংগ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয়ে জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰে ৷
Published : July 29, 2026 at 9:39 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো বিধানসভাত প্ৰায়ে চৰ্চালৈ আহে যদিও এই বিষয়টো মাথোঁ এক বিষয় হৈয়ে ৰৈছে । বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে অন্তিম দিনাও সদনত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হয় । এই সন্দৰ্ভত ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে দিয়া উত্তৰত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ছবিখন আকৌ এবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰে ।
মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সদনত কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব নকৰাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে মডেলিটি বা আৰ্হি প্ৰস্তুতৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জমা দিয়া হোৱা নাই ।’’
ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ বুধবাৰে অন্তিম দিনা শূন্যকালীন ঘণ্টাত বাওখুংগ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয়ে কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰে ৷ ৰাজ্যৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশী আৰু আন পাঁচটা জনগোষ্ঠীয়ে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে কিদৰে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে তাৰ ছবিখন সদনত দাঙি ধৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
আনকি বিধায়ক ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মডেলিটি সন্দৰ্ভত বিচৰা প্ৰতিবেদনখন ক'ত আছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কেতিয়ালৈ জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেয়াও চৰকাৰক অৱগত কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷
বিধায়ক ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয়ৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সদনত কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিচৰা প্ৰতিবেদন এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া নাই । পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতহে জমা দিয়া আছে । এই কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱগত ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "সদনত মই কেবাবাৰো উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোনো এটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষমতা কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰহে । ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ৩৪২ অনুসৰি এটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে যি প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিব লাগে, সেই প্ৰক্ৰিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা সীমিত ।’’
‘‘আমি অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ কেইবাবাৰো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াই এই প্ৰস্তাৱসমূহ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰে আৰু সংসদত বিল উত্থাপন নোহোৱালৈকে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহয়’’ - মন্ত্ৰী পেগুৱে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ সংসদত বিল উত্থাপনৰ পূৰ্বে প্ৰস্তাৱটো পুনৰ আমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছিল আৰু কোৱা হৈছিল যে ৰাজ্যত বৰ্তমান বিদ্যমান অনুসূচিত জনজাতিসকলৰ সুবিধা ক্ষুণ্ণ নকৰাকৈ এই ছটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ কেনেকৈ তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ এক সুস্পষ্ট পদ্ধতি বা মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে । কিন্তু এতিয়া যিহেতু অ’বিচিসকলে ২৭ শতাংশ সংৰক্ষণ লাভ কৰি আছে আৰু এই অ’বিচিৰ তালিকাত ছয় জনগোষ্ঠীও সোমাই আছে ৷’’
‘‘এতিয়া এই ছটা জনগোষ্ঠী যেতিয়া অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত সোমাব, তেতিয়া অ’বিচি সকলৰ কাৰণে কিমান শতাংশ সংৰক্ষণ থাকিব, সেই সম্পৰ্কেও আমাক মতামত দিবলৈ কোৱা হৈছে । আমি ইতিমধ্যে বিধানসভাত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰতিবেদন এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে উপযুক্ত সময়ত যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰোঁ’’ - ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয় ৷
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কেৱল ছটা জনগোষ্ঠীয়েই নহয়, আমি আন বহু বিষয়ো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । যেনে - বৰাক উপত্যকাত বসবাস কৰা মাৰ, চৰই, ৰাংফল, ৰংমে আদি জনজাতিসকলে এতিয়াও অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত নহয় । কিন্তু তেওঁলোক জনজাতি । একেদৰে কামৰূপ, নগাঁও, মৰিগাঁও আদি অঞ্চলত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলকো অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই । তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰতিবেদনসহ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছো ।’’
‘‘কাৰ্বি আংলঙত বাস কৰা বড়োসকল বিটিচি বা ভৈয়ামত জনজাতি ৷ কিন্তু ডবকা পাৰ হৈ কাৰ্বি আংলং পালে তেওঁলোক জনজাতি নহয় । একেদৰে মিচিং জনগোষ্ঠীক ‘মিৰি’ বুলি নামকৰণ কৰা হৈছে ৷ ফলত আমি চাৰ্টিফিকেটত ‘মিচিং’ লিখিব নোৱাৰোঁ, বৰঞ্চ ‘মিৰি’ হিচাপে ল'ব লগা হয় । এই সংশোধনীৰ বাবেও আমি কেইবাবাৰো প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছোঁ, কিন্তু এতিয়াও সংশোধনী হোৱা নাই’’ - মন্ত্ৰী পেগুৱে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘একেদৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামৰ ক্ষেত্ৰতো ভুলকৈ সাংবিধানিক অৰ্ডাৰত লিখা হৈছে ৷ এই সংশোধনীৰ কামো বাকী আছে । জনজাতিকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে আৰু সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে । দ্বিতীয় আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে জনজাতিকৰণ নহ’লেও কোচ ৰাজবংশীসকল অসমৰ এটা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী হিচাপে কি কি সা-সুবিধা পাব পাৰে অ’ বি চিৰ ২৭ শতাংশ সুবিধাৰে সৈতে, তাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷’’
‘‘ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজত আছুতীয়াকৈ আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ৷ এছ চি আৰু এছ টিৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজত আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ কিন্তু অ’বিচিৰ বাবে পঞ্চায়তত ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান নাই । সেয়ে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ এখন কেবিনেট উপসমিতি গঠন কৰা হৈছে । এই কেবিনেট উপসমিতিখনে এই দিশত বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছে ৷ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কোচ-ৰাজবংশীসকলে পাব পৰা অসমৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাৰ ভিতৰত পৰা শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আনকি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত ৰাজনৈতিক সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেষত কয় ৷
লগতে পঢ়ক: কিমান আগবাঢ়িছে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ?