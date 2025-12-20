গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ: বিক্ৰেতালৈ সকাহ

গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ: বিক্ৰেতালৈ সকাহ
আন্তঃজিলা গাহৰি সৰবৰাহ অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে প্ৰত্য়াহাৰ কৰা হোৱা নাই ।
ধেমাজি : অৱশেষত বছৰটোৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বেই গাহৰি মাংস ব্যৱসায়ী আৰু পালকসকললৈ আহিল সুখবৰ । ৰাজ্যৰ সাতখন জিলাত গাহৰি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ কৰা হৈছে । এই জিলা কেইখনত পুনৰ গাহৰিৰ মাংস বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বিক্ৰেতাসকলে ৷
ছোৱাইন ফিভাৰৰ বাবে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰীৰ ওপৰত থকা চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে প্ৰত্য়াহাৰ কৰিছে চৰকাৰে । উল্লেখ্য যে, বিগত চাৰিমাহ ধৰি ধেমাজি জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ছয়খন জিলা ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ,কামৰূপ, দৰং, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাত যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বন্ধ আছিল গাহৰি মাংসৰ বেচা-কিনা আৰু সৰবৰাহ ৷ বিশেষকৈ ধেমাজি জিলাত যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই গাহৰি মাংস বেচা-কিনাৰ ওপৰত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ধেমাজিৰ গাহৰি ব্যৱসায়ী আৰু পালকসকল ।
শেহতীয়াকৈ গাহৰিৰ দেহত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফ্লুৰ উপস্থিতি ধৰা নপৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগে যোৱা ১৯ ডিচেম্বৰত এক নিৰ্দেশনা মৰ্মে নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰিছে ৷ অৱশ্যে আন্তঃজিলা গাহৰি সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এই নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব । গাহৰি বিক্ৰীৰ বাবে এতিয়া থাকিব পশুপালন বিভাগৰ কঠোৰ নীতিনিয়মৰ মানি বেচিব লাগিব মাংস ৷
কি কি নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ?
ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰিছে যদিও নীতি-নিয়ম অৱলম্বন কৰিবলৈ গাহৰি ব্যৱসায়ীসকলৈ আহ্বান জনাইছে । এইক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ মানস শইকীয়াই কয়, "যোৱা ১৭ তাৰিখে গুৱাহাটীলৈ ১২টা তেজৰ নমুুনা পঠাইছিলো ৷ গোটেইকেইটা নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহিছে ৷ গতিকে সঞ্চালকে দিয়া নিৰ্দেশ মতে, কাইলৈৰ পৰা গাহৰি কটা হ’ব পাৰে; কিন্তু আন্তঃজিলা গাহৰি সৰবৰাহ সদ্যহতে খুলি দিয়া নাই ৷ গাহৰি বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকলক কাৰ্যালয়লৈ মাতি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে যিহেতু চাৰিমাহ গাহৰি কটা নাই সেয়ে তেওঁলোকৰ টেবুল বিলাক চাফা কৰি ল’ব লাগে ৷ আমাৰ বিভাগৰ পৰা চেনিটাইজেচন কৰি দিয়া হৈছে ৷ "
বিভাগীয় চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰু কয়, "যিদিনা গাহৰি কাটিব তাৰ আগদিনাই বিভাগে কাণফুলি পিন্ধাই দিম আৰু এখন এন্টিমৰ্টেম এক্সমিনিচেনৰ চাৰ্টিফিকেট দিম ৷ গ্ৰাহকসকলে যাতে এই কানফুলিটো চাই লয় ৷ তাতে সকলোখিনি বিৱৰণ লিখা থাকিব ৷ গাহৰিটো ক’ৰ পৰা আনিছে, সুস্থ আছে নে নাই, বডি টেম্পাৰেচাৰ আদি ৷ গ্ৰাহকসকলো সজাগ হ’ব লাগিব ৷ বিক্ৰেতাসকলকো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷“