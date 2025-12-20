ETV Bharat / state

গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ: বিক্ৰেতালৈ সকাহ

আন্তঃজিলা গাহৰি সৰবৰাহ অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে প্ৰত্য়াহাৰ কৰা হোৱা নাই ।

Pork sale ban lift in Dhemaji
গাহৰি মাংস বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : অৱশেষত বছৰটোৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বেই গাহৰি মাংস ব্যৱসায়ী আৰু পালকসকললৈ আহিল সুখবৰ । ৰাজ্যৰ সাতখন জিলাত গাহৰি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ কৰা হৈছে । এই জিলা কেইখনত পুনৰ গাহৰিৰ মাংস বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বিক্ৰেতাসকলে ৷

ছোৱাইন ফিভাৰৰ বাবে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰীৰ ওপৰত থকা চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে প্ৰত্য়াহাৰ কৰিছে চৰকাৰে । উল্লেখ্য যে, বিগত চাৰিমাহ ধৰি ধেমাজি জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ছয়খন জিলা ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ,কামৰূপ, দৰং, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাত যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বন্ধ আছিল গাহৰি মাংসৰ বেচা-কিনা আৰু সৰবৰাহ ৷ বিশেষকৈ ধেমাজি জিলাত যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই গাহৰি মাংস বেচা-কিনাৰ ওপৰত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ধেমাজিৰ গাহৰি ব্যৱসায়ী আৰু পালকসকল ।

গাহৰি মাংস বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ গাহৰিৰ দেহত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফ্লুৰ উপস্থিতি ধৰা নপৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগে যোৱা ১৯ ডিচেম্বৰত এক নিৰ্দেশনা মৰ্মে নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰিছে ৷ অৱশ্যে আন্তঃজিলা গাহৰি সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এই নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব । গাহৰি বিক্ৰীৰ বাবে এতিয়া থাকিব পশুপালন বিভাগৰ কঠোৰ নীতিনিয়মৰ মানি বেচিব লাগিব মাংস ৷

Pork sale ban lift in Dhemaji
গাহৰি মাংস বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ (ETV Bharat Assam)

কি কি নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ?

ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰিছে যদিও নীতি-নিয়ম অৱলম্বন কৰিবলৈ গাহৰি ব্যৱসায়ীসকলৈ আহ্বান জনাইছে । এইক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ মানস শইকীয়াই কয়, "যোৱা ১৭ তাৰিখে গুৱাহাটীলৈ ১২টা তেজৰ নমুুনা পঠাইছিলো ৷ গোটেইকেইটা নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহিছে ৷ গতিকে সঞ্চালকে দিয়া নিৰ্দেশ মতে, কাইলৈৰ পৰা গাহৰি কটা হ’ব পাৰে; কিন্তু আন্তঃজিলা গাহৰি সৰবৰাহ সদ্যহতে খুলি দিয়া নাই ৷ গাহৰি বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকলক কাৰ্যালয়লৈ মাতি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে যিহেতু চাৰিমাহ গাহৰি কটা নাই সেয়ে তেওঁলোকৰ টেবুল বিলাক চাফা কৰি ল’ব লাগে ৷ আমাৰ বিভাগৰ পৰা চেনিটাইজেচন কৰি দিয়া হৈছে ৷ "

Pork sale ban lift in Dhemaji
গাহৰি মাংস বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ (ETV Bharat Assam)

বিভাগীয় চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰু কয়, "যিদিনা গাহৰি কাটিব তাৰ আগদিনাই বিভাগে কাণফুলি পিন্ধাই দিম আৰু এখন এন্টিমৰ্টেম এক্সমিনিচেনৰ চাৰ্টিফিকেট দিম ৷ গ্ৰাহকসকলে যাতে এই কানফুলিটো চাই লয় ৷ তাতে সকলোখিনি বিৱৰণ লিখা থাকিব ৷ গাহৰিটো ক’ৰ পৰা আনিছে, সুস্থ আছে নে নাই, বডি টেম্পাৰেচাৰ আদি ৷ গ্ৰাহকসকলো সজাগ হ’ব লাগিব ৷ বিক্ৰেতাসকলকো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷“

লগতে পঢ়ক:আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ; জোনাইৰ বহু ঠাইৰ গাহৰিৰ তেজত ধৰা পৰিছে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি

আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰ : ৰাজ্যৰ সাতখন জিলাত নিষিদ্ধ গাহৰি মাংস

TAGGED:

DHEMAJI
ইটিভি ভাৰত অসম
ছোৱাইন ফিভাৰ
SWINE FLUE
PORK SALE BAN LIFT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.