ETV Bharat / state

এডভাণ্টেজ অসমৰ প্ৰভাৱ : বিনিয়োগৰ তিনি লাখ কোটি টকাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বিনিয়োগ নিশ্চিতকৰণ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হয় ৷

Assam signs Confirmation of Investment pacts worth Rs 1.67 lakh crore
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বিনিয়োগ নিশ্চিতকৰণ চুক্তিত স্বাক্ষৰ (@CMOfficeAssam X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 8:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিগত বৰ্ষত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা 'এডভাণ্টেজ আছাম ২.০'ৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে অসম চৰকাৰে দেশৰ ৬৯টা আগশাৰীৰ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ সৈতে 'বিনিয়োগ নিশ্চিতকৰণ' চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । এই উপলক্ষ্যে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্রত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বিনিয়োগৰ বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত বিনিয়োগৰ ২,৬৪,৩৮৯ কোটি টকাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হয় ৷ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চাহৰ পৰা ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপছলৈ অসমৰ লক্ষ্য স্পষ্ট আৰু সেয়া হৈছে এখন উন্নত আৰু শক্তিশালী অসম গঢ় দি বিকশিত ভাৰতৰ যাত্ৰাৰ অন্যতম অংশীদাৰ হোৱা । এই অংশীদাৰিত্বই ৰাজ্যত ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰাৰ লগতে নিযুক্তিৰ ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বিনিয়োগ নিশ্চিতকৰণ চুক্তিত স্বাক্ষৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি কেৱল ঔদ্যোগিকৰণ হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি অসমত উদ্যোগ স্থাপন কৰা নাই । অসমত ঔদ্যোগিকৰণৰ লক্ষ্যৰ আমাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ আশা-আকাংক্ষাক বাস্তৱায়িত কৰা । আজি যদি অসমত আমি উদ্যোগ স্থাপন নকৰো আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলে জীৱিকাৰ সন্ধানৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈ থাকিব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘শান্তি, ব্যৱসায়ৰ বাবে উপযোগী পৰিৱেশ সৃষ্টি আৰু চকুত লগাকৈ হোৱা অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়নে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিনিয়োগকাৰীক অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আকৰ্ষিত কৰিছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱতে আজি আমি ২,৬৪,৩৮৯ কোটি টকাৰ বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ সম্পন্ন কৰিলো । যিয়ে এডভাণ্টেজ আছাম-২.০ৰ গতিক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিলে । এনে বিকশিত যাত্ৰাৰেই অসম এতিয়া ভাৰতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ হিচাপে দ্ৰুতগতিৰে খোজ লৈছে । নতুন নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে ।"

আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এডভাণ্টেজ অসম-২.০ ৰ যোগেদি অসমত আন্তঃগাঠনি আৰু উদ্যোগ ক্ষেত্রত বিনিয়োগ কৰিবলৈ ৫ লাখ ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ আমালৈ আহিছিল । প্ৰত্যাহ্বান আছিল যদিও আজি আমি তিনি লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ গ্ৰাউণ্ডলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছো । এই বিনিয়োগকাৰী সকলে নিজৰ পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ভিতৰত আমি ৫ লাখ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এডভাণ্টেজ অসম-৩ৰ পৰিকল্পনাও আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম । অসমৰ ই এক পৰিৱৰ্তিত চেহেৰা । অসমক মানুহে বিশ্বাসত লৈছে আৰু বিনিয়োগকাৰী সকলে অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । অসমৰ ১৬ লাখৰ পৰা ২০ লাখ যুৱক-যুৱতীয়ে দেশৰ আন ৰ‍াজ্যত কাম কৰে আৰু এই কামবিলাক ট'প ল‍াইনৰ নহয়, সাধাৰণ কাম কৰে । আমাৰ লক্ষ্য হ'ব অসমত বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি কৃষিৰ আধুনিকৰণ আৰু সেৱাখণ্ডৰ বিকাশৰ যোগেদি এই যুৱক-যুৱতীসকলক অসমলৈ ওভতাই অনা । সেই দিশত আমি সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছো ।"

সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে হেমন্ত ছোৰেণক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আগতে মই কোনো নেতাক অসমৰ ৰাজনীতি ঝাৰখণ্ডত গৈ আলোচনা কৰা দেখা নাছিলো । দিল্লীত যোৱা বেলেগ কথা । এইটো আগতে নেদেখা আৰু নোহোৱা এটা উদাহৰণ । এটা কথা মই ক’ম যে অসমৰ চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজে নিৰুপণ কৰিব, ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ পৰা অসম কেতিয়াও পৰিচালনা হ'ব নোৱাৰে ।"

ৰন্ধন গেছৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰন্ধন গেছৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্রত ভাৰত চৰকাৰে ২৫ দিন সময় নিৰ্ধ‍ৰণ কৰিছে আৰু আগতে ২২ দিন আছিল । কালি মুখ্য সচিবে জিলা আয়ুক্ত সকলৰ লগত কথা পাতিছে । কোনোবা ঠাইত যদি আগতকৈ কোনোৱাই বেছি ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিছে তেন্তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’

‘‘আজি আমি নগাঁৱৰ ধিঙত দেখিছো যে যোৱা দহ দিনত ধিঙত বহুত বেছি এল পি জি ক্ৰয় কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্ত জানিবলৈ গৈছে যে কিয় বেছি ক্ৰয় কৰা হৈছে । যাতে কলা বজাৰ যাতে সৃষ্টি নহয় ত‍াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । কাইলৈ মই জিলা আয়ুক্তসকলৰ লগত কথা পাতিম । সমগ্ৰ বিশ্ব এল পি জিৰ সংকটত আছে । আমি যিমানে সাৱধান হ'ম সংকট সিমানে আঁতৰত থাকিব । আমি কোনোৱাই কলা বজাৰ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছো ।"

লগতে পঢ়ক : যুদ্ধভূমিৰ পৰা জন্মভূমিলৈ এক সাহসিক যাত্ৰা; বুকু কঁপোৱা পৰিৱেশ ব্যাখ্যা লখিমপুৰৰ বিনিকাৰ

লগতে পঢ়ক : বৰ্তমান চৰকাৰৰ অন্তিমটো নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠান : ১ লাখ ৬৫ হাজাৰক দিয়া হ'ল চাকৰি

TAGGED:

এডভাণ্টেজ অসমৰ প্ৰভাৱ
ডভাণ্টেজ আছাম ২
বিনিয়োগ নিশ্চিতকৰণ চুক্তি
অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়ন
এডভাণ্টেজ অসম

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.