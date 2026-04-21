পায়েল নাথৰ মৃত্যু ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত: দোষীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্য়ৱস্থা

কৃত্ৰিম বানত নলাত পৰি মৃত্যু হোৱা পায়েল নাথৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটাৰ ।

পায়েল নাথৰ মৃত্যু ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 8:18 PM IST

গুৱাহাটী : ভয়াৱহ কৃত্রিম বানপানীত দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত পায়েল নাথ দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটাই ।

মঙলবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰি ডঃ ৰবি কোটাই কয়, "কি পৰিস্থিতিত উন্মুক্ত মেনহ'লত পৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । কাৰ গাফিলতিৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত হ'ব । তদন্তত কোনোবা দোষী হ'লে দোষীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন লোৱা হ'ব ।"

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰ বহু বেছি বৰষুণ হৈছে । ফলত বহু ঠাইত পানী হৈছিল । কালি আমি সকলো বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ । আগলৈ যাতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় ত‍াৰ এক্সন প্লেন বনাইছোঁ । ক'ত কি কাম বাকী আছে সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে ।"

মালিগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মালিগাঁৱৰ ঘটনাটো দুখজনক । এইক্ষেত্রত কিবা গাফিলতি থাকিলে ইয়াক সহজভাৱে লোৱা নহ'ব । মালিগাঁৱৰ ঘটনাত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দিয়া হৈছে । প্ৰাথমিক কথা মতে, তাত যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে শ্লেব আঁতৰাই নিয়া বুলি কৈছে । সেইটো বিভাগীয় কথা । কিন্তু আমি তদন্ত দিছোঁ । কি কাৰণে ঘটনাটো হ'ল তাৰ তদন্ত কৰা হ'ব । কিবা গাফিলতি থাকিলে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । যাতে ভৱিষ্যতে এনে ঘটনা নহয় ।"

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটাই সোমবাৰে বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত মালিগাঁৱত প্ৰাণহানি হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তক দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণৰ বাবে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাসমূহ কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি মুখ্য সচিবে বৈঠকত স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

এই বতৰত অব্যাহত থকা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰাণ তথা সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ সতৰ্ক জাৰি কৰা হৈছে । ইফালে পানী জমা হোৱাৰ সমস্যা সমাধান, নিষ্কাশন ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ বাবে সকলো বিভাগ আৰু সংস্থাই সমন্বয়ৰ সৈতে ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰি আছে । কেইবাটাও স্থানত পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হৈছে, আনহাতে বাকী আক্ৰান্ত অঞ্চল সমূহটো ইয়াৰ কাম চলি আছে ।

উল্লেখ্য যে চহৰখনৰ কেইবাটাও স্থানত মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে প্ৰায় ১২০ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ ফলত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হোৱাৰ লগতে জনসাধাৰণ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । এই বৰষুণৰ তীব্ৰতা ২০২৫ চনৰ ৩১ মে’ত হোৱা ১২০ মিলিমিটাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণতকৈও অধিক আছিল । ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ, অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণক সময়মতে বতৰৰ আগজাননী আৰু পৰামৰ্শ জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে বাসিন্দাসকলে যাতে যাৱতীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে ।

লগতে মহানগৰ আৰক্ষীক আগতীয়াকৈ যান-বাহন চলাচলৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিবলৈও কোৱা হৈছে । ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিয়োজিত সংস্থা বা ঠিকাদাৰসকলে ২৪ ঘণ্টাই সষ্টম থাকি কালভাৰ্ট পৰিষ্কাৰ কৰা, পাম্প চলোৱা আৰু জমা হোৱা বোকা আঁতৰোৱাৰ কাম সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰে ।

বিশেষকৈ তেঁতেলীয়া-জালুকবাৰী, এক্সেল কেয়াৰ-গড়চুক, কইনাধৰা-ত্ৰিপুৰা ৰোড আৰু যোৰাবাট-খানাপাৰা অঞ্চলত বিশেষ নজৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আৰু জলসম্পদ বিভাগক অনিল নগৰ, নবীন নগৰ আৰু ৰুক্মিণী নগৰৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ২৪ ঘণ্টাই সাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লোকনিৰ্মাণ (পথ) বিভাগক নলাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু ভঙাগড়ৰ জি এছ ৰোডৰ দৰে ঠাইত যাতে পুনৰ পানী জমা নহয়, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।

নলা-নৰ্দমাসমূহ ততালিকে আৰু সময়মতে খান্দি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি দেখা গ’লে ইয়াৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষক জবাবদিহি কৰা হ’ব বুলি মুখ্য সচিবে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

আনহাতে, বৰ্ণিহাটৰ ফালে পূৰ্বৰ ড্ৰেজিং আৰু নিষ্কাশনৰ উন্নতিৰ বাবে যোৰাবাটৰ ওচৰৰ পানী ক্ষিপ্ৰতাৰে নিষ্কাশন কৰা হৈছিল, যিয়ে স্থায়ী ডিচিলেচন প্ৰচেষ্টাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিল । বিগত বৰ্ষত ভূমিস্খলনৰ লগতে হৈ যোৱা ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনক স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু সকলো ধৰণৰ সহযোগিতামূলক সঁহাৰি তথা প্ৰশমনমূলক ব্যৱস্থা আৰু সাহায্যৰ পদক্ষেপ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী অনুসৰি, আগন্তুক দিনত মাজে মাজে বৰষুণ আৰু বিজুলী-ঢেৰেকণিসহ ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়েহে সকলো সংস্থাক হাই এলাৰ্টত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।

