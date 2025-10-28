দিছপুৰৰ ব্যৰ্থতা : পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ ৩ হেজাৰ কোটিৰো অধিক উভতি যোৱাৰ উপক্ৰম

দিছপুৰৰ ব্যৰ্থতা : পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ ৩ হেজাৰ কোটিৰো অধিক উভতি যোৱাৰ উপক্ৰম
উন্নয়ন পুঁজি ব্যয়ত ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰ । পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ত ব্যৰ্থ । অসম চৰকাৰক সতৰ্ক কৰি দিলে ড'নাৰ মন্ত্রণালয়ে ।
Published : October 28, 2025 at 3:43 PM IST
গুৱাহাটী : ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত অলপো কৃপণালি নকৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কিন্তু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যর্থ হৈছে । আনকি এই ধন ব্যয় কৰিবলৈ চৰকাৰখনক সকীয়াই দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হৈছে ।
অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ পুঁজি ব্যয় কৰাৰ বাবে সকীয়নি দিছে উত্তৰ-পূব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে । মাহে মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ বিনামূলীয়া আঁচনি ৰূপায়ণত অধিক গুৰুত্ব দি অহা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনে ভূমিকাক লৈ আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে, শেহতীয়াকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষত উত্তৰ-পূব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ৰ পৰ্যালোচনাত দেখা যায় যে অসমে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে । অথচ আয়োগৰ সময়সীমাৰ অন্ত পৰিবলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহহে আছে । যদিহে চৰকাৰে আগন্তুক সৰ্বাধিক চাৰি মাহৰ ভিতৰত এই পুঁজি ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেন্তে সেই ধন উভতি যাব ।
অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ড’নাৰ মন্ত্রণালয়ৰ ওচৰত অসমৰ পুঁজি ব্যয়ৰ মান আশানুৰূপ নহয় । প্রকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । তেনে কাৰণত বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম মন্ত্রণালয়ে আধাতে চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
শেহতীয়াকৈ এনে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ড’নাৰ মন্ত্রণালয়ে গ্রহণ কৰিছে । তাৰ মাজতে এইবাৰ আকৌ পুঁজি ব্যয় কৰিবলৈয়ো সতৰ্ক কৰি দিবলগীয়া হৈছে ।
পুঁজি ব্যয়ত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা
ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে অসমক দেশৰ দহখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰা । এই কথা সততে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে উন্নয়নমূলক আঁচনিত ব্যয় কৰাৰ ক্ষেত্রতে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ । এই সন্দৰ্ভত ড'নাৰ মন্ত্রণালয়ৰ এগৰাকী যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াই জনোৱা মতে, শেহতীয়াভাৱে মন্ত্রণালয়ে নির্ধাৰণ কৰে যে ড’নাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত অসমে অদ্যপি ৩,৩৫১.২৩ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ বাকী আছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন কামৰ বাবদ এই পুঁজি ৰাজ্যখনক আবণ্টন দিয়া হৈছিল । যোৱা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত মন্ত্রণালয়ৰ এখন বৈঠকত স্পষ্ট কৰা হয় যে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অধীনত আবণ্টন দিয়া এই পুঁজি অহা চাৰি মাহৰ ভিতৰত ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে উভতি যোৱাটো নিশ্চিত ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে ইমান দিনে ব্যয় কৰিব নোৱৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি এই কম সময়ৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে কিদৰে খৰচ কৰিব । এই পুঁজি পি এম ডিভাইন, পথ, বিশেষ পেকেজ, উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ আঁচনি আদি শিতানত আবণ্টন দিয়া হৈছিল ।
বিষয়াগৰাকীয়ৰ জনোৱা মতে, অসমৰ বিৰুদ্ধে ড’নাৰৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ৰ আঁচনি ৰূপায়ণত যথেষ্ট পলম হোৱা, নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নীতি-নির্দেশনাতকৈ নিম্নমানৰ কাম কৰা আৰু ঠিকাদাৰক সময়মতে ধন পৰিশোধ নকৰাৰ অভিযোগ আছে । ড’নাৰে এই অভিযোগবোৰকো শেহতীয়াকৈ পুনৰ বিশ্লেষণ কৰে । তেনে বিশ্লেষণৰ আধাৰত চাৰিটা বিশেষ প্ৰকল্পৰ কাম চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰি দিয়াৰ নতুন এক সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
এই প্রকল্পকেইটা বন্ধ কৰি অসম চৰকাৰক ৭.৬৮ কোটি টকা ঘূৰাই দিবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে । ইতিমধ্যে ব্যয় হোৱা ধনক বাদ দি বাকী কামখিনি ৰাজ্য চৰকাৰক নিজৰ পুঁজিৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈয়ো কোৱা হৈছে ।
এনে দুটা প্ৰকল্পৰ এটা হ’ল হাফলং পানী যোগান আঁচনি । ৬.৫৪ কোটি টকা ব্যয় ধার্য কৰা আঁচনিখনৰ ২.২৬ কোটি টকা বিভাগটোৱে মোকলাই দিছিল । অথচ আঁচনিখন আগনাবাঢ়িল । দ্বিতীয়টো ডিমা হাছাওৰে এটা পথ নির্মাণ প্রকল্প । এই প্রকল্পটোৰ বাবে ৭.৬০ কোটি টকা অনুমোদন দি পুঁজিও মোকলাই দিয়া হৈছিল । এই প্রকল্পটোও অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে ।
আনহাতে, কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অংশৰ দায়িত্বত থকা ঠিকাদাৰকো আজিকোপতি সম্পূর্ণ ধন মোকলাই দিয়া নহ’ল । ড'নাৰ মন্ত্রণালয়ৰ শেহতীয়া পৰ্যালোচনাত অসমৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা তথ্যও উন্মোচিত হৈছে । সেই অনুসৰি, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ড’নাৰৰ পুঁজিৰ মাত্র ৪০.৪২ শতাংশহে ব্যৱহাৰ হয় । ২০২৩-২৪ বৰ্ষত সেই পৰিমাণ ৩৩.৯৫ শতাংশলৈ হ্রাস পায় । অৰ্থাৎ উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে কেন্দ্ৰই দিয়া পুঁজি ব্যয়ত চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে অসম চৰকাৰ ।
লক্ষণীয় বিষয় যে পুঁজিৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়া একপ্ৰকাৰ স্থবিৰ হৈ পৰাৰ মাজতে কেন্দ্ৰই দিয়া পুঁজি ব্যয় কৰাত অসমৰ্থ হৈছে অসম চৰকাৰ । এনে ব্যৰ্থতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুঁজি ব্যয়ৰ ক্ষেত্রত অসম চৰকাৰক দায়বদ্ধ কৰিবলৈ ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে শেহতীয়াকৈ সময়সীমা বান্ধি দিবলগীয়া হৈছিল ।