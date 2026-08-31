ETV Bharat / state

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বাবে ৭ দিনৰ সময়সীমা, আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কাৰ্যালয়ত বৈঠক

দেওবাৰে ক্ষেত্ৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা সভা ৷ খানাপাৰাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

Khetri road accident
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বাবে ৭ দিনৰ সময়সীমা (Facebook MLA Tapan Das)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 10:36 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ক্ষেত্ৰীৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত ৷ ৭ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা এই দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যৰ ৰাজপথত যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিসংগতিসমূহ উদঙাই দিছে ৷ পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা গাঁতসমূহ সময় মতে মেৰামতি নকৰাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ বিজেপি দলৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়েও স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা ৷

সোমবাৰে খানাপাৰাত সাংবাদিকৰ আগত সাংসদ মেধিয়ে কয়, ‘‘নিতৌ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৷ বহু দুৰ্ঘটনা পঞ্জীয়ন নহয় ৷ ক্ষেত্ৰীৰ ঘটনাইহে সকলোৰে চকু খোল খুৱাইছে । বেয়া ৰাস্তাৰ বাবে দৈনিক বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৷ কাৰোবাৰ হাত ভাঙিছে, কাৰোবাৰ মূৰ ফাটিছে, কিন্তু সেইবোৰ পোহৰলৈ নাহে । সাধাৰণ মানুহে NHAI-ৰ বিষয়ববীয়াক কেতিয়াও ঢুকি নাপায় । সমগ্ৰ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি হ’বই লাগিব ।’’

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বাবে ৭ দিনৰ সময়সীমা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ৰাইজৰ পৰা টোল গেটৰ জৰিয়তে দৈনিক লাখ লাখ টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ মেৰামতি আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই চৰম গাফিলতি কৰি অহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ (NHAI) উদাসীনতাৰ পৰিণতিতেই দৈনিক ঘাইপথত সংঘটিত হৈ আহিছে সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অমনোযোগিতাৰ ফলত দেওবাৰে সোণাপুৰৰ ক্ষেত্ৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত সাতজনকৈ লোকে অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ লগতে আহত কেইবাগৰাকীও লোক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘাইপথটোৰ বিভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আৰু পথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা স্থানীয় ৰাইজে বাৰে বাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল । ফলত এই পথচোৱা এতিয়া একপ্ৰকাৰ মৰণফান্দ হৈ পৰে । এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোত সাতজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতহে এতিয়া গা লৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ।

সদায়েই কোনো ডাঙৰ অঘটন বা নিৰীহৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ পিছতহে সাৰ পাই উঠে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষ । দেওবাৰে ক্ষেত্ৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে খানাপাৰাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

এই বৈঠকত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত, ডিমৰীয়াৰ সম-জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী আয়ুক্ত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া, সাংসদ-বিধায়ক , স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে । বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বাবে ৭ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে প্ৰশাসনে । সোমবাৰৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মেৰামতিৰ কাম কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে । এই কথা বৈঠকৰ পিছত সংবাদমাধ্যমৰ আগত জনায় কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্ননীল পালে ।

তেওঁ কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতি চোৱাচিতাৰ বাবে এখন কমিটী গঠন কৰি দিয়া হৈছে । কামৰূপৰ DTO, সোণাপুৰৰ SDPO আৰু CDPO আৰু দুজন স্থানীয় লোকক লৈ এখন কমিটী গঠন কৰা হৈছে । এই কমিটীখনে কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰি ৮ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । তদুপৰি সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমস্যাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিছে বৈঠকত । সেই সমস্যাৰ বিষয়ে ৩ ছেপ্টেম্বৰত জিলা আয়ুক্তৰ উপস্থিতিতিত আলোচনা কৰা হ’ব । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীৰ ভুলৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ দুজনকৈ বিষয়াক আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ।’’

ইফালে সোমবাৰে সোণাপুৰ ক্ষেত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘ক্ষেত্ৰীত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটিয়ে আমাক গভীৰভাৱে ব্যথিত কৰিছে । মৰ্মান্তিক ঘটনাটিত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই কঠিন সময়ত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে আছো ।’’

‘‘ঘটনাটোৰ গভীৰতাক অনুধাৱন কৰি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে বিষয়টো উত্থাপন কৰি পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দৃঢ়ভাৱে আহ্বান জনোৱা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম আৰক্ষীয়েও ঘটনাটোৰ এক বিস্তৃত আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । তদন্তত যিকোনো ব্যক্তি দোষী বা গাফিলতিৰ বাবে দায়ী বুলি প্ৰমাণিত হ’লে কোনো কাৰণতে তেওঁক ৰেহাই দিয়া নহ’ব । জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সুৰক্ষাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ’ব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘যদিও আৰ্থিক অনুদানে দুখবোধক নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি, তথাপিও পৰিয়ালৰ কিছু সহায়ৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত নিহত ৭ গৰাকী ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়ক ৫ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ।’’

আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰাধিকৰণৰ এগৰাকী বিষয়াই কয় , ‘‘সাত দিনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি কৰা হ’ব । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কামত গাফিলতি কৰা বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’

বৈঠকৰ পিছত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ গাফিলতি বহুত হ’ল,আৰু সহ্য কৰা নহ’ব । এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঘাইপথৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হ’ব লাগিব । যদি ৭ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ’লে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব । ৰাজপথ যদিহে যাতায়তৰ উপযোগী নহয়, তেনেহ’লে টোল কৰ দিয়াৰ কি যুক্তি আছে ?’’

ডিমৰীয়াৰ বিধায়ক ড৹ তপন দাসে কয়, ‘‘দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । আজি বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পথ পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে সাত দিনৰ ভিতৰত পথ মেৰামতি কৰি দিব । মানুহৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । সেয়ে ক্ষেত্ৰীৰ নলগেদেৰাকে ধৰি ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথসমূহত পথ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ বাবে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক সমন্বিতভাৱে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনালো ।’’

লগতে পঢ়ক: ক্ষেত্ৰীৰ ট্ৰেভেলাৰ-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৭ জনৰ মৃত্যু, আহত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ত চিকিৎসাধীন

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
ক্ষেত্ৰীৰ পথ দুৰ্ঘটনা
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ
NHAI
KHETRI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.