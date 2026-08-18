ETV Bharat / state

যুৱক-যুৱতীৰ বাবে নতুন বিভাগ সৃষ্টি, কোচিং ইনষ্টিটিউট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নতুন আইন; ৰাজ্যিক কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত

মিনি সচিবালয়ৰ নাম সলনি কৰি অসম সচিবালয়, বৰাক উপত্যকা নামাকৰণৰ প্ৰস্তাৱত অনুমুদন কেবিনেটত ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
কোচিং ইনষ্টিটিউট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নতুন আইন (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : August 18, 2026 at 10:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে লোকসেৱা ভৱনত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেটত কোচিং ইনষ্টিটিউট নিয়ন্ত্ৰণ, শ্রমিকৰ কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ, শিশু সুৰক্ষা, যুৱ সবলীকৰণ আদিৰ বিষয়ত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল যোগে কয়,"যুৱ কল্যাণৰ সকলো কাৰ্যসূচী সামৰি 'যুৱ সবলীকৰণ আৰু কল্যাণ বিভাগ' নামেৰে এটা নতুন বিভাগ গঠনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে । স্বাধীনতা দিৱসত মই ঘোষণা কৰিছিলো সেই মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই বিভাগ কাৰ্যকৰী হ'ব । ইয়াৰ নিজা সচিবালয়, সঞ্চালকালয় আৰু জিলা বা মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয় থাকিব ।"

শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ব্যক্তিগত কোচিং ইনষ্টিটিউট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসম প্ৰাইভেট কোচিং ইনষ্টিটিউট নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা আইন, ২০২৬ আইন কেবিনেটত অনুমোদন জনৱো হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কোচিং ইনষ্টিটিউটসমূহে ৫০ জনৰো অধিক ছাত্ৰী-ছাত্ৰী থাকিলে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ৷ এই আইনৰ দ্বাৰা কোচিং ইনষ্টিটিউট কেন্দ্ৰসমূহ বা শ্ৰেণীকোঠা কেনে হ'ব সেই সন্দৰ্ভত নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"বৰাক উপত্যকাত থকা মিনি সচিবালয়ৰ নাম সলনি কৰি অসম সচিবালয়, বৰাক উপত্যকা প্ৰস্তাৱত অনুমুদন কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৫৯ টা বিভাগৰ ভিতৰত ৩২ টা বিভাগৰ কাম-কাজ অসম সচিবালয়, বৰাক উপত্যকাৰ শাখাৰ পৰা পৰিচালনা কৰাৰ বাবে নীতি-নির্দেশনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । পলাশবাৰীৰ বৰদুৱাৰ মৌজাত প্রতিষ্ঠা হ'বলগীয়া ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্রতিষ্ঠানৰ বাবে প্ৰায় ৫৭৪ বিঘা মাটি আৰু আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ২০০ বিঘা মাটি আৱণ্টনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷"

শ্রমিক কল্যাণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ নীতিৰ আধাৰত অসম উদ্যোগীক সম্পৰ্কীয় আইন ২০২৬, আৰু অসম সামাজিক সুৰক্ষা আইন ২০২৬ত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়া (CDPO) আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়াৰ পদোন্নতি আৰু সেৱা বিধিৰ সুবিধার্থে অসম সমাজ কল্যাণ সেৱা অধীনিয়ম ১৯৯৪ সংশোধনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।"

শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে বিশেষ আইনৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"অসম ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা নীতি ২০২৬ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা শিশু যত্ন, প্রতিষ্ঠানসমূহত শিশু সুৰক্ষা বিষয়া, চিচিটিভি, নির্দিষ্ট ক'ড অব্ কণ্ডাক্ট আৰু ডিচপ্লে' বোর্ড আদি বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । শিশু আৰু কিশোৰ অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত আইন সংগত ব্যৱস্থা গ্রহণ আৰু মানৱ সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবলৈ অসম কিশোৰ ন্যায় শিশুৰ যত্ন আৰু সুৰক্ষা নিয়ম, ২০২৬ত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিপদত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ; চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ৰাইজ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
যুৱ সবলীকৰণ
ব্যক্তিগত কোচিং ইনষ্টিটিউ
শ্রমিক কল্যাণ
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.