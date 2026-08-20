চৰকাৰীভাৱে গৌৰৱোজ্জ্বল 'চতিয়া দিৱস' উদযাপন, নিৰ্মাণ হ'ব তথ্যচিত্ৰ

চৰকাৰীভাৱে গৌৰৱোজ্জ্বল 'চতিয়া দিৱস' উদযাপন, নিৰ্মাণ হ'ব তথ্যচিত্ৰ
চতিয়াত চৰকাৰীভাৱে গৌৰৱোজ্জ্বল 'চতিয়া দিৱস' উদযাপন । উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বড়া ।
Published : August 20, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 10:26 PM IST
চতিয়া: ২০ আগষ্ট, ১৯৪২ চন । দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই চতিয়া আৰক্ষী থানাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল । বৃটিছৰ ইউনিয়ন জেক নমাই সহস্ৰাধিক স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ২০২২ চনৰ পৰা চতিয়াৰ ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ এই বিশেষ দিনটো 'চতিয়া দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰে ।
শেহতীয়াকৈ চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ২০২৪ চনত অসম বিধানসভাত চৰকাৰীভাৱে 'চতিয়া দিৱস' উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ দৰেই বৃহস্পতিবাৰে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ উপস্থিতিত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত আৰু চতিয়াৰ ৰাইজৰ সহযোগত চতিয়া দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
পুৱা ৯ বজাত পতাকা উত্তোলনৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ হোৱাৰ পাছত স্থানীয় নীলিমা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় মূল সভা । ১৯১৩ চনতে স্থাপিত হোৱা চতিয়া থানাত কিদৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে বৃটিছৰ ইউনিয়ন জেক নমাই ভাৰতীয় ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল তাৰ ওপৰত যুগুত কৰা এখন আলেখ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হোৱা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত চতিয়া ৰাইজ অসীম ত্যাগ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে দেশৰ ভিতৰতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চতিয়া থানাত বৃটিছৰ পতাকা নমাই ভাৰতীয় ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰাটোৱে চতিয়াৰ ৰাইজৰ দেশপ্ৰেম আৰু বীৰত্ব কিমান আছিল সেই কথাকেই প্ৰমাণ কৰে বুলিও মন্তব্য কৰে ।
চতিয়া আৰক্ষী থানাত পতাকা উত্তোলনৰ ওপৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা অৱগত কৰিছে ৷ সেইখিনি কথা আমি বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিম ।"
চতিয়া দিৱস কাৰ্যসূচীত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই চতিয়া দিৱসৰ তাৎপৰ্য বাখ্যা কৰি ভাষণ আগবঢ়ায় । বিধায়ক হাজৰিকাই চতিয়া দিৱস উদযাপন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ত্ৰিৰংগ উৰুওৱা এই ২০ আগষ্ট দিনটো আমি আচলতে স্বীকৃতি পোৱা নাছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়, "বহু আবেদন-নিবেদন কৰাৰ পিছত, ২০২২ চনৰ পৰা আমাৰ চতিয়াৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে আমি নিজাববীয়াকৈ এই চতিয়া দিৱসটো উদযাপন কৰিম । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা হৃদয়ংগম কৰি, তেখেতে দিল্লীৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই এই কথাটোৰ সত্যতা প্ৰমাণ পালে ।"
A glorious chapter in Assam’s freedom struggle was written at Sootea Police Station on 20 August 1942, when brave freedom fighters of Jamugurihat proudly hoisted the Tricolour during the Quit India Movement.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 20, 2026
On #SooteaDiwas, I pay my respectful tributes to these brave hearts… pic.twitter.com/jhFFp6AO5W
কিদৰে চৰকাৰীভাৱে উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত হাজৰিকাই কয়, "এই কথাটো যেতিয়া চৰ্চালৈ আহিল, মই তেতিয়া তথ্য লৈ বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনত এই কথা দাঙি ধৰিলোঁ ৷ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১২৬ জন বিধায়কৰ সন্মুখত অসম বিধানসভাত এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিলে যে চতিয়াত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম পতাকা উৰুওৱাটোৰ প্ৰমাণ আমি পাইছোঁ । সেইকাৰণে চৰকাৰে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, চতিয়া দিৱসটো চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰিম ।"
Sootea holds a proud place in Assam’s history of India’s freedom struggle. From the Non-Cooperation and Civil Disobedience Movements to the Quit India Movement, its people displayed remarkable courage.— Bimal Borah (@BimalBorah119) August 20, 2026
On 20 August 1942, over 3,000 freedom fighters marched to Sootea Police… pic.twitter.com/IKPHAIYGgf
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত চতিয়া দিৱসৰ কথা উল্লেখ কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখে,"অসমৰ ইতিহাসৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল দিন- চতিয়া আৰক্ষী থানাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন । দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই চতিয়া আৰক্ষী থানাত চতিয়া, নদুৱাৰ, জামুগুৰিহাট আদিকে ধৰি ভিন্ন অঞ্চলৰ সাহসী অসমীয়াই স্বাধীনভাৱে উৰুৱাইছিল ত্ৰিৰংগ পতাকা ।"
A day steeped in history, courage and sacrifice.— Bimal Borah (@BimalBorah119) August 20, 2026
Today's Sootea Diwas observance is a reminder of the indomitable spirit of those who stood fearlessly for India’s freedom. Their bravery continues to inspire generations. Glimpses... pic.twitter.com/zvX66jqkM4
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত ইংৰাজৰ পতাকা আঁতৰাই জাতীয় পতাকা উৰুৱাই এক ঐতিহাসিক গৌৰৱ অৰ্জন কৰা প্ৰতিগৰাকী সাহসী অসমীয়াক আজি এই ক্ষণত গৌৰৱেৰে স্মৰণ কৰিছোঁ ।"