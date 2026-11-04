ETV Bharat / state

'দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট'ত নাম খোদিত কৰা চিমু দাসলৈ অসম চৰকাৰৰ ভূমি

ভঙা পঁজাৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা দৃষ্টিহীন চিমু দাসক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে ভূমি...

Assam Government Allots Land to Blind Cricketer and 'Assam Gaurav' Winner Simu Das in Nagaon
দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাসক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে ভূমি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: দৃষ্টিহীন হৈয়ো এটা ভঙা পঁজাৰ পৰা বিশ্ব ক্ৰিকেটত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দৃষ্টিহীন চিমুৰ দাসক মঙলবাৰে চৰকাৰীভাৱে ঘৰ বনাবৰ বাবে প্ৰশাসনে ভূমি আৱন্টন দিয়ে ।

নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কঠীয়াতলী কছাৰী গাঁও কিচামতৰ ১১৫ নং দাগৰ অংশৰ ০১ কঠা ১০ লোচা চৰকাৰী গৰাবাদ শ্ৰেণীৰ ভূমি দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈ চিমু দাসৰ নামত দিয়া হয় ।

দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেটত নাম খোদিত কৰা চিমু দাসলৈ অসম চৰকাৰৰ ভূমি (ETV Bharat Assam)

বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কঠীয়াতলীৰ দৃষ্টিহীন হৈয়ো একনিষ্ঠ সাধনাৰ জৰিয়তে দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেটত অসম কন্যা ৰূপে পৰিচয় পাবলৈ সক্ষম হোৱা চিমু দাসলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ বাবে অসম চৰকাৰে 'অসম গৌৰৱ বঁটা' প্ৰদান কৰিছে ।

কঠীয়াতলী কছাৰী গাঁৱৰ এটা সাধাৰণ জুপুৰিত বাস কৰা মাতৃ অঞ্জু দাসে দুগৰাকী দিবাংগ শিশুক ভগৱানৰ দান বুলি গ্ৰহণ কৰি ঘৰে ঘৰে বাচন বৰ্তন ধুই শেহতীয়াকৈ চেণ্ট্ৰেল বেংক কঠীয়াতলী শাখাত ৰান্ধনী কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ।

Assam Government Allots Land to Blind Cricketer and 'Assam Gaurav' Winner Simu Das in Nagaon
কামপুৰৰ চক্ৰবিষয়া ৰজী হ্লিংলেনকিম চিংচনে প্ৰদান কৰে ভূমি (ETV Bharat Assam)

এজন দিবাংগ্য ভাতৃৰ লগতে চিমু মাতৃ গৰ্ভত থকা অৱস্থাত দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি পিতৃয়ে পলায়ন কৰি গুচি গৈছিল । পিতৃৰ লগতে সমাজৰ অৱহেলিত চিমু দাস আজি দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেটৰ এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হিচাপে বহু পুৰস্কাৰ আৰু বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইবাৰ অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ বাবে কঠীয়াতলীবাসীৰ মনত আনন্দত মন উপচি পৰিছে ।

Assam Government Allots Land to Blind Cricketer and 'Assam Gaurav' Winner Simu Das in Nagaon
আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা ভূমিৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে আজিলৈকে আনৰ ভূমিত জুপুৰি ঘৰ এটা সাজি বাস কৰি থকা পৰিয়ালটোৰ দুখৰ সমভাগী হৈ নগাঁও জিলাৰ পূৰ্বৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ উদ্যোগত ডেৰ কঠা ভূমি আৱণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু চৰকাৰী নিয়মানুসৰি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি কামপুৰৰ চক্ৰবিষয়া ৰজী হ্লিংলেনকিম চিংচনৰ উপস্থিতিত মঙলবাৰে চিমু দাসৰ মাতৃ অঞ্জু দাসক মাটি খিনি চমজি দিয়ে ।

Assam Government Allots Land to Blind Cricketer and 'Assam Gaurav' Winner Simu Das in Nagaon
চিমু দাসৰ উৰুখা পঁজা (ETV Bharat Assam)

এই খবৰ লাভ কৰি চিমু দাসৰ লগতে মাতৃ তথা গাঁওবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰে । এৰি অহা জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কথা স্মৰণ কৰি চিমু দাসৰ মাতৃ অঞ্জু দাসে আৱেগিক হৈ কয়,"মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি হ'ব । তাইক মই লালন-পালন কৰি ডাঙৰ কৰিলোঁ । মই আজি খুবেই সুখী । তাই বহুত কষ্ট গৈছে । কেতিয়াবা এসাঁজ ভাতৰো যোগাৰ ধৰিব পৰা নাই মই । মোৰ আজি ক'বলৈ ভাষা নাই ।"

Assam Government Allots Land to Blind Cricketer and 'Assam Gaurav' Winner Simu Das in Nagaon
নীতা আম্বানিৰ সৈতে চিমু দাস (ETV Bharat Assam)

ইফালে 'অসম গৌৰৱ' বঁটা ঘোষণা কৰাৰ খবৰ লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ চিমু দাসে এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত কয়,"অসম চৰকাৰে, মোক 'অসম গৌৰৱ' বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব । মই ইয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাসক জুবিনক্ষেত্ৰত সম্বৰ্ধনা

ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহেৰে ভৰি পৰিছে চিমু দাসৰ উৰুখা পঁজা: জিলা আয়ুক্তৰো বিশেষ পদক্ষেপ

TAGGED:

দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাস
ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাসক ভূমি প্ৰদান
অসম চৰকাৰৰ ভূমি প্ৰদান
INDIAN WOMEN BLIND CRICKET TEAM
চিমু দাসৰ ঘৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.