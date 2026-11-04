'দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট'ত নাম খোদিত কৰা চিমু দাসলৈ অসম চৰকাৰৰ ভূমি
ভঙা পঁজাৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা দৃষ্টিহীন চিমু দাসক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে ভূমি...
Published : November 4, 2026 at 7:21 PM IST
বঢ়মপুৰ: দৃষ্টিহীন হৈয়ো এটা ভঙা পঁজাৰ পৰা বিশ্ব ক্ৰিকেটত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দৃষ্টিহীন চিমুৰ দাসক মঙলবাৰে চৰকাৰীভাৱে ঘৰ বনাবৰ বাবে প্ৰশাসনে ভূমি আৱন্টন দিয়ে ।
নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কঠীয়াতলী কছাৰী গাঁও কিচামতৰ ১১৫ নং দাগৰ অংশৰ ০১ কঠা ১০ লোচা চৰকাৰী গৰাবাদ শ্ৰেণীৰ ভূমি দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈ চিমু দাসৰ নামত দিয়া হয় ।
বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কঠীয়াতলীৰ দৃষ্টিহীন হৈয়ো একনিষ্ঠ সাধনাৰ জৰিয়তে দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেটত অসম কন্যা ৰূপে পৰিচয় পাবলৈ সক্ষম হোৱা চিমু দাসলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ বাবে অসম চৰকাৰে 'অসম গৌৰৱ বঁটা' প্ৰদান কৰিছে ।
কঠীয়াতলী কছাৰী গাঁৱৰ এটা সাধাৰণ জুপুৰিত বাস কৰা মাতৃ অঞ্জু দাসে দুগৰাকী দিবাংগ শিশুক ভগৱানৰ দান বুলি গ্ৰহণ কৰি ঘৰে ঘৰে বাচন বৰ্তন ধুই শেহতীয়াকৈ চেণ্ট্ৰেল বেংক কঠীয়াতলী শাখাত ৰান্ধনী কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ।
এজন দিবাংগ্য ভাতৃৰ লগতে চিমু মাতৃ গৰ্ভত থকা অৱস্থাত দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি পিতৃয়ে পলায়ন কৰি গুচি গৈছিল । পিতৃৰ লগতে সমাজৰ অৱহেলিত চিমু দাস আজি দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেটৰ এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হিচাপে বহু পুৰস্কাৰ আৰু বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইবাৰ অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ বাবে কঠীয়াতলীবাসীৰ মনত আনন্দত মন উপচি পৰিছে ।
ইফালে আজিলৈকে আনৰ ভূমিত জুপুৰি ঘৰ এটা সাজি বাস কৰি থকা পৰিয়ালটোৰ দুখৰ সমভাগী হৈ নগাঁও জিলাৰ পূৰ্বৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ উদ্যোগত ডেৰ কঠা ভূমি আৱণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু চৰকাৰী নিয়মানুসৰি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি কামপুৰৰ চক্ৰবিষয়া ৰজী হ্লিংলেনকিম চিংচনৰ উপস্থিতিত মঙলবাৰে চিমু দাসৰ মাতৃ অঞ্জু দাসক মাটি খিনি চমজি দিয়ে ।
এই খবৰ লাভ কৰি চিমু দাসৰ লগতে মাতৃ তথা গাঁওবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰে । এৰি অহা জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কথা স্মৰণ কৰি চিমু দাসৰ মাতৃ অঞ্জু দাসে আৱেগিক হৈ কয়,"মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি হ'ব । তাইক মই লালন-পালন কৰি ডাঙৰ কৰিলোঁ । মই আজি খুবেই সুখী । তাই বহুত কষ্ট গৈছে । কেতিয়াবা এসাঁজ ভাতৰো যোগাৰ ধৰিব পৰা নাই মই । মোৰ আজি ক'বলৈ ভাষা নাই ।"
ইফালে 'অসম গৌৰৱ' বঁটা ঘোষণা কৰাৰ খবৰ লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ চিমু দাসে এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত কয়,"অসম চৰকাৰে, মোক 'অসম গৌৰৱ' বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব । মই ইয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"