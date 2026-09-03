নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশিস শৰ্মা ! জিলা আয়ুক্তৰ পদৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশিস শৰ্মা ! জিলা আয়ুক্তৰ পদৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ
চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰৰ বাবে ছমাহ বাকী থাকোঁতেই স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাই ।
Published : September 3, 2026 at 8:39 PM IST
নগাঁও: জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিও সমাজৰ সৈতে জড়িত হৈ মানৱ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা আই এ এছ বিষয়া দেৱাশিস শৰ্মাই হঠাৎ চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । অসম চৰকাৰক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্বত থকা আই এ এছ বিষয়া দেৱাশিস শৰ্মাৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰে ।
চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ বাবে ছমাহ বাকী থাকোঁতেই জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাই হঠাৎ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৰ্বত্ৰে ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । দেৱাশিস শৰ্মাৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণৰ খবৰ হঠাৎ সামাজিক মাধ্যমত বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে ।
প্ৰশাসনিক দায়িত্ব পালনৰ উপৰিও সামাজিক তথা সাংস্কৃতিকভাৱেও অতি দক্ষ দেৱাশিস শৰ্মা ৷ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ হাতত গীটাৰখন লৈ গীত পৰিৱেশন কৰা দেখা যায় ৷ তদুপৰি ৰাইজক বিভিন্ন বিষয়ত সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজহুৱাভাৱেই হওক বা সামাজিক মাধ্যমতেই হওক দিহা-পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আই এ এছ বিষয়াগৰাকীয়ে ৷
- ৰাজনীতিলৈ যাব নেকি দেৱাশিস শৰ্মা ?
উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান পূৰ্বে দলত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিয়ে । গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বৰদলৈ । তাৰ পাছতেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে ।
ইতিমধ্যে উপ-নিৰ্বাচনক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা । শাসক-বিৰোধীয়ে উপ-নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হিচাপে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে ।
এগৰাকী দক্ষ আই এ এছ বিষয়া হিচাপে দেৱাশিস শৰ্মা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হোৱাটো বহুতেই বিচাৰিছে । এনে সময়তে হঠাৎ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আই এ এছ বিষয়া দেৱাশিস শৰ্মাই ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত দেৱাশিস শৰ্মাই কয়, ‘‘মই জিলা আয়ুক্ত হিচাপে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ । জিলা আয়ুক্ত হিচাপে মই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল অথবা সাধাৰণ জনতাৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ । কিন্তু শেহতীয়াকৈ মোৰ নাম বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হিচাপে চৰ্চা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত মই জিলা আয়ুক্তৰ চকীখনত বহি থকাৰ নৈতিকতা নাই বুলি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ । যাৰ বাবে মই জিলা আয়ুক্ত অথবা চৰকাৰী বিষয়া হিচাপে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।’’
‘‘মই স্বেচ্ছাই অৱসৰ লোৱাৰো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । মৰিগাঁও তথা নগাঁৱৰ ৰাইজে মোক সাংসদ হিচাপে বিচাৰে বুলি বহুতে মোক জনাইছে । ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মই স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি ৰাজনৈতিক পথাৰত ভৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ । বিজেপি দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে নিৰ্বাচনত নিশ্চয় অৱতীৰ্ণ হ'ম । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই চৰকাৰী বিষয়াৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছিলো ।’’
- নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আকাৰ কিছু সলনি হৈছে ৷ সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ থকা বঢ়মপুৰ সমষ্টি পূৰ্বে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছিল যদিও বৰ্তমান সমষ্টিটো কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৷ ইফালে চামগুৰি সমষ্টি বৰ্তমান বিলুপ্ত হোৱা পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছিল যদিও বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনলৈ অনা হৈছে ৷
মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত থকা বিধানসভা সমষ্টি কেইটা হৈছে জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাট, ৰহা, নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ধিং, ৰূপহীহাট আৰু চামগুৰি ৷ ইয়াৰ ভিতৰত বেছিকেইটা সমষ্টিতেই নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰে ৷
সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰা অনুসৰি সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত দেৱাশিস শৰ্মাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে ৷ তদুপৰি তেওঁ নগাঁৱৰ পূৰ্বে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ সেইফালৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ সমষ্টি কেইটাতো তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আছে ৷ সেয়েহে বিজেপিয়ে দেৱাশিস শৰ্মাক উপ-নিৰ্বাচনত থিয় কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ অৱশ্যে এতিয়াও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হোৱা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছে ভংগ কৰিলে মিত্ৰতাঃ মিত্ৰজোঁটৰ নীতি উলংঘনৰ অভিযোগত ৰাইজৰ দলৰে সম্পৰ্ক ছেদ