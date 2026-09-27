হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ বাবে তিনি ৰাজ্যৰ বনকৰ্মীক প্ৰশিক্ষণ
যোৱা ১৯-২৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমটো গোটত অসম, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ বন বিভাগৰ ১৫ জন বনৰক্ষীক একত্ৰিত কৰা হয় ৷
By ANI
Published : September 27, 2026 at 5:02 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ মৰিয়নীস্থিত হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত অৱস্থিত আৰাণ্যকৰ গিবন সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰত পশ্চিমীয়া হলক গিবন বা হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ বাবে নিয়োজিত বন কৰ্মীৰ সামৰ্থ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক সপ্তাহজোৰা আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ন কৰা হয় ।
যোৱা ১৯-২৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমটো গোটত অসম, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ বন বিভাগৰ ১৫ জন বনৰক্ষীক একত্ৰিত কৰা হয় ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিওখন ৰাজ্যৰ ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীসকলক হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ এক নিবেদিত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল ।
উত্তৰ-পূবৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ ফ্ৰণ্টলাইন বন কৰ্মীসকলৰ জ্ঞান আৰু ক্ষেত্ৰ দক্ষতা শক্তিশালী কৰি এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা পশ্চিমীয়া হলৌ বান্দৰ আৰু ইয়াৰ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই অহা বাসস্থানৰ দীৰ্ঘম্যাদী সংৰক্ষণৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক এক শক্তিশালী ভেটি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় ।
অগ্ৰণী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকে যোৰহাট বন সংমণ্ডল, অসম বন বিভাগৰ সহযোগত হেবিটেটছ ট্ৰাষ্ট আৰু আই ইউ চি এন প্ৰাইমেট স্পেচিয়েলিষ্ট গ্ৰুপৰ সহযোগত এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণে আৰু দিবাং নদীৰ পূব দিশত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত পশ্চিমীয়া হলৌ বান্দৰ পোৱা যায় ।
চোৰাং চিকাৰ, বেদখল আৰু বাসস্থানৰ সংকোচন এই প্ৰজাতিটোৰ বাবে ডাঙৰ ভাবুকি হৈ আহিছে ৷ আনহাতে সীমিত সজাগতা আৰু ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ জ্ঞানে ফলপ্ৰসূ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । এই ব্যৱধানসমূহ দূৰ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত হাতে-কামে কৰা ক্ষেত্ৰভিত্তিক ব্যায়ামৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৷
প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ, হলৌ বান্দৰ, গিবনৰ লোকপিয়ল আৰু জনসংখ্যাৰ অনুমান, ক্ষেত্ৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰতিবেদন, ফুলৰ অধ্যয়ন, বাসস্থানৰ বৈশিষ্ট্য আৰু পুনৰুদ্ধাৰ, জনসংখ্যা আৰু বাসস্থানৰ নিৰীক্ষণ, উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্বাসন, বনাঞ্চলত জিপিএছ ব্যৱহাৰ আৰু বন্যপ্ৰাণী আইন আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰাইমেট সংৰক্ষণৰ ব্যৱহাৰিক পৰিচয় লাভ কৰে ।
প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পাঁচ দিনৰ ভিতৰত পাঁচটা ট্ৰেকত ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ক্ষেত্ৰ গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণ কৌশলৰ ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত আৰাণ্যকৰ প্ৰাইমেট গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণ বিভাগৰ সঞ্চালক আৰু মুৰব্বী ড৹ দিলীপ চেত্ৰী আৰু আই ইউ চি এন প্ৰাইমেট বিশেষজ্ঞ গোট দক্ষিণ এছিয়াৰ উপাধ্যক্ষই এই প্ৰশিক্ষণ উদ্বোধন কৰে ।
অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক আদৰণি জনাই ড৹ চেত্ৰীয়ে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ আৰু হাতে কামে কৰা অনুশীলনত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হ’বলৈ আহ্বান জনায় আৰু লাভ কৰা জ্ঞান জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ বিশেষকৈ হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ দিশত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে যোৰহাট বন সংমণ্ডলে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাকো স্বীকাৰ কৰে
প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষেত্ৰ অনুশীলনসমূহ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ড০ আই চি বৰুৱা; প্ৰাক্তন উপ-বন সংৰক্ষক গুণীন শইকীয়া; ইউ এছ টি এমৰ ড৹ প্ৰবাল সকাৰ, অভিষেক সৰকাৰ; সীমান্ত মেধি, নন্দিতা মেধি, ডাঃ খনিন চাংমাই আৰু আৰাণ্যকৰ ডাঃ দিলীপ চেত্ৰীয়ে নেতৃত্ব দিয়ে ।
২৫ ছেপ্টেম্বৰত ড৹ দিলীপ চেত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা সামৰণি অধিবেশনত হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ বাবে তিনিখন ৰাজ্যৰ ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মচাৰীক একত্ৰিত কৰাৰ তাৎপৰ্য আলোকপাত কৰা হয় ।
ড৹ চেত্ৰীয়ে অসম, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড বন বিভাগক তেওঁলোকৰ ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীক প্ৰতিনিধি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে, লগতে সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত অসম বন বিভাগ, বিশেষকৈ যোৰহাট বন সংমণ্ডল আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সহযোগিতা স্বীকাৰ কৰে ।
প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষণক ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ড৹ চেত্ৰীয়ে তেওঁলোকক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত লাভ কৰা জ্ঞান আৰু দক্ষতাক হলৌ বান্দৰৰ বাসস্থান আৰু বিশেষকৈ প্ৰজাতিটোৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
- হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্য
প্ৰায় ২০.৯৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালি আৱৰি থকা হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্য যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত ৷ যোৰহাটৰ পৰা এই অভয়াৰণ্যৰ দূৰত্ব ৩৪ কিলোমিটাৰ ৷ এই অভয়াৰণ্যৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল ভাৰতৰ একমাত্ৰ হোলোক গিবন প্ৰজাতি হলৌ বান্দৰৰ নামেৰে । অসম চৰকাৰে ১৯৯৭ চনত ইয়াক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাবে স্বীকৃতি দিয়ে । অভয়াৰণ্যখন গিবনৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে যদিও এই অৰণ্যখন হোলোং গছৰ কাৰণেও বিখ্যাত । হোলোং হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ । হলৌ বান্দৰ আৰু লাজুকী বান্দৰৰ বাহিৰেও এই অভয়াৰণ্য সেন্দুৰী বান্দৰ, মলুৱা বান্দৰ বাবেও বিখ্যাত ।
লগতে পঢ়ক: বিশ্ব নদী দিৱসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলং নদী পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰসংগ