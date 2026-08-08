অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৮ জনৰ মৃত্যু, ১৩খন জিলাত ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৮ জনৰ মৃত্যু, ১৩খন জিলাত ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত
বানত ১,৫৫,৮৪৯ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ১০,৭৪৮.৬৪ হেক্টৰ কৃষি ভূমি ডুব গৈছে ।
Published : August 8, 2026 at 8:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯৮লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ১৩খন জিলাৰ ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ ইফালে গোলাঘাট জিলাৰ গোলাঘাট চহৰ আৰু নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী আৰু শ্ৰীভূমি জিলাত কুশিয়াৰা নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ।
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দৈনিক বান সম্বন্ধীয় বুলেটিনৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত শুকুৰবাৰে এটা এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ আনহাতে শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, হোজাই, শোণিতপুৰ, ধেমাজি, দৰং, বিশ্বনাথ, কামৰূপ (মেট্ৰ’), লখিমপুৰ, ওদালগুৰি, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ৩৩টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৪৬৪খন গাঁও বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷
বানত ১,৫৫,৮৪৯ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ১০,৭৪৮.৬৪ হেক্টৰ শস্য ভূমি ডুব গৈ আছে । গোলাঘাট জিলাত সৰ্বাধিক ৫৮,৭৫০ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ৪৮,২৮৬ জন আৰু যোৰহাটত ২৫,২৫৯ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
বানাক্ৰান্ত লোকক সকাহ দিয়াৰ বাবে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ৫৫টা সাহায্য শিবিৰত ১০,৩২৬ গৰাকী স্থানচ্যুত লোকে আশ্ৰয় লৈছে । একেদৰে ১৮টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ৬,৮৮১ জন লোকক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হৈছে ৷
বানত ৪৭৮৭৯ টা পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ পথ, দলং, ঘৰ আদি বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । ইফালে ধনশিৰি আৰু কুশিয়াৰা নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে সকলোকে নদীৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।