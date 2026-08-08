ETV Bharat / state

অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বৰ ১০ কিঃমিঃৰ সলনি ১ কিঃমিঃ লৈ ইক’ ছেনছিটিভ জ’নৰ পৰিসৰ হ্ৰাস কৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷

Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 2:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বোকাখাত : অসম এনে এখন ৰাজ্য, য’ত প্ৰতিবছৰে বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই বানত সকলো ধ্বংসৰ গৰাহত পৰে ৷ শেহতীয়াকৈ উজনিত হোৱা বানো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ যাৰ বাবে অসমৰ অধিকাংশ লোকে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰাৰ দাবী কৰি আহিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বোকাখাতত বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা নকৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যুক্তি আগবঢ়ায় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘বানপানীৰ সমস্যাক কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰিলেই নহ’ব, ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷ মোৰ মতে, বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান হিচাবে ঘোষণা কৰিব লাগে ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমাক আঁচনি লাগিব । সেয়ে মই সদায় কৈ থাকো যে IIT, IIM আমাৰ ইয়াত আছে, তেওঁলোকে আমাক কওঁক যে এইখিনি কৰিলে বানপানী সমস্যাটো সমাধান হ’ব । টকা-পইচা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব । এনেই এখন জাননি জাৰি কৰি দিলেই ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰিলেই এই সমস্যা সমাধান নহ’ব ।"

​তেওঁ আৰু কয়, “আমাক এনে এখন আঁচনি লাগে যিখনে নাগালেণ্ডৰ পৰা যদি পানী নামি অহা পানী অসমে কেনেকৈ বাধা দিব পাৰিব, এই বিষয়ে আমাক কোনে ক’ব - ইঞ্জিনিয়াৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, IIT-য়ে দিব । তেতিয়াহে আমি সেই আঁচনি লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক’ব পাৰিম যে আমাক ৫০,০০০ কোটি টকা দিয়ক, এই আঁচনিখন হৈ গ’লে আমি বানপানীটো ৰোধ কৰিব পাৰিম । কিন্তু অসম চৰকাৰৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো আঁচনিয়েই নাই । সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰাতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান হোৱাটো মই বিচাৰো ৷’’

আনহাতে, শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বোকাখাত অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ পৰা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বোকাখাতৰ উন্নয়নৰ বাবে ষ্টেডিয়াম আধুনিকীকৰণ আৰু টাউনখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নকে ধৰি কেইবাটাও পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

লগতে বাইহাটা চাৰিআলি-তেজপুৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ, কাজিৰঙা এলিভেটেড ক'ৰিডৰ, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড আৰু অন্যান্য বৃহৎ পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পই অসমৰ সংযোগ ব্যৱস্থাক নতুন গতি দিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কয় । বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়োৱা অভূতপূৰ্ব জনসহযোগিতাৰ বাবে সকলোলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি এই পুঁজি সাহায্য, পুনৰ্বাসন আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয়, “Eco-Sensitive Zone-ৰ ক্ষেত্ৰত অভয়াৰণ্যৰ পৰা ১ কিঃমিঃ দূৰত্বত আমি কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰো । কিন্তু চৰকাৰে কাজিৰঙাখন ভালদৰে নটিফাই(পৰীক্ষা) কৰি নপঠিওৱাৰ কাৰণে এতিয়া ১ ৰ সলনি ১০ কিঃমিঃ হৈ আছে । মই চেষ্টা কৰিম যাতে দুমাহৰ ভিতৰত আমি আমাৰ প্ৰস্তাৱটো দিল্লীত পঠাব পাৰো । এই সমস্যাটো সমাধান হৈ গ’লে সকলো ঠিক হৈ যাব ৷’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “যোৱা তিনিটা-চাৰিটা বছৰ জুৰি আমি কেইটামান ডাঙৰ প্ৰকল্পত কাম কৰি আছিলো ৷ কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰ, গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড, টানেল ৷ তাৰ লগত এটা প্ৰকল্প আছিল বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ আমাৰ ফ’ৰ-লেণ্ডৰ কাম । সেই কামটো হৈ গ’ল ৷ এক্সেছ কণ্ট্ৰোল হাইৱে হ’ব, খুব ধুনীয়া হ’ব । গোটেইকেইখন টাউন বাইপাছ হ’ব, ১১ খনকৈ ফ্লাইঅভাৰ হ’ব, প্ৰায় ৯,০০০ কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যয় কৰিব ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘​এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পোনপোটীয়াকৈ শিলিগুৰিলৈকে এটা পৃথক হাইৱে বনোৱা, তাৰো কাম চলি আছে । গুৱাহাটী এয়াৰপ’ৰ্টৰ পৰা ৰিং ৰোডলৈ এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ কামো আমাৰ চলি আছে । সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আমি কেনেকৈ আৰু দুঘণ্টা কম সময়ত পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেও আমাৰ কিছু ছাৰ্ভে চলি আছে । গতিকে এই পাঁচ বছৰত ৰাজ্যত আৰু বহুত কাম হ’ব ।"

লগতে পঢ়ক : বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি হ'লেও ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত আন্দোলনত নামিবলৈ সাজু অখিল গগৈ

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্ত জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত ১০ আগষ্টৰ পৰা পাঠদান, চাফা নোহোৱা বিদ্যালয়কলৈ বিকল্প চিন্তা : শিক্ষামন্ত্ৰী

TAGGED:

বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা
বান বিভীষিকা
বোকাখাতত মুখ্যমন্ত্ৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
FLOODS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.