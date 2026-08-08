অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বৰ ১০ কিঃমিঃৰ সলনি ১ কিঃমিঃ লৈ ইক’ ছেনছিটিভ জ’নৰ পৰিসৰ হ্ৰাস কৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
Published : August 8, 2026 at 2:10 PM IST
বোকাখাত : অসম এনে এখন ৰাজ্য, য’ত প্ৰতিবছৰে বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই বানত সকলো ধ্বংসৰ গৰাহত পৰে ৷ শেহতীয়াকৈ উজনিত হোৱা বানো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ যাৰ বাবে অসমৰ অধিকাংশ লোকে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰাৰ দাবী কৰি আহিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বোকাখাতত বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা নকৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যুক্তি আগবঢ়ায় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘বানপানীৰ সমস্যাক কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰিলেই নহ’ব, ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷ মোৰ মতে, বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান হিচাবে ঘোষণা কৰিব লাগে ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমাক আঁচনি লাগিব । সেয়ে মই সদায় কৈ থাকো যে IIT, IIM আমাৰ ইয়াত আছে, তেওঁলোকে আমাক কওঁক যে এইখিনি কৰিলে বানপানী সমস্যাটো সমাধান হ’ব । টকা-পইচা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব । এনেই এখন জাননি জাৰি কৰি দিলেই ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰিলেই এই সমস্যা সমাধান নহ’ব ।"
তেওঁ আৰু কয়, “আমাক এনে এখন আঁচনি লাগে যিখনে নাগালেণ্ডৰ পৰা যদি পানী নামি অহা পানী অসমে কেনেকৈ বাধা দিব পাৰিব, এই বিষয়ে আমাক কোনে ক’ব - ইঞ্জিনিয়াৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, IIT-য়ে দিব । তেতিয়াহে আমি সেই আঁচনি লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক’ব পাৰিম যে আমাক ৫০,০০০ কোটি টকা দিয়ক, এই আঁচনিখন হৈ গ’লে আমি বানপানীটো ৰোধ কৰিব পাৰিম । কিন্তু অসম চৰকাৰৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো আঁচনিয়েই নাই । সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাবে ঘোষণা কৰাতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান হোৱাটো মই বিচাৰো ৷’’
আনহাতে, শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বোকাখাত অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ পৰা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বোকাখাতৰ উন্নয়নৰ বাবে ষ্টেডিয়াম আধুনিকীকৰণ আৰু টাউনখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নকে ধৰি কেইবাটাও পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
লগতে বাইহাটা চাৰিআলি-তেজপুৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ, কাজিৰঙা এলিভেটেড ক'ৰিডৰ, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড আৰু অন্যান্য বৃহৎ পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পই অসমৰ সংযোগ ব্যৱস্থাক নতুন গতি দিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কয় । বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়োৱা অভূতপূৰ্ব জনসহযোগিতাৰ বাবে সকলোলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি এই পুঁজি সাহায্য, পুনৰ্বাসন আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰে ।
On the way from Jorhat to Guwahati, HCM Dr. @himantabiswa addressed the media in Bokakhat and shared the roadmap for the region's future development.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 7, 2026
HCM also highlighted the Union Cabinet's approval of the 4-lane access-controlled Baihata Chariali–Tezpur Corridor on NH-15.
📍… pic.twitter.com/zsI5hnPWtk
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয়, “Eco-Sensitive Zone-ৰ ক্ষেত্ৰত অভয়াৰণ্যৰ পৰা ১ কিঃমিঃ দূৰত্বত আমি কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰো । কিন্তু চৰকাৰে কাজিৰঙাখন ভালদৰে নটিফাই(পৰীক্ষা) কৰি নপঠিওৱাৰ কাৰণে এতিয়া ১ ৰ সলনি ১০ কিঃমিঃ হৈ আছে । মই চেষ্টা কৰিম যাতে দুমাহৰ ভিতৰত আমি আমাৰ প্ৰস্তাৱটো দিল্লীত পঠাব পাৰো । এই সমস্যাটো সমাধান হৈ গ’লে সকলো ঠিক হৈ যাব ৷’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “যোৱা তিনিটা-চাৰিটা বছৰ জুৰি আমি কেইটামান ডাঙৰ প্ৰকল্পত কাম কৰি আছিলো ৷ কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰ, গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড, টানেল ৷ তাৰ লগত এটা প্ৰকল্প আছিল বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ আমাৰ ফ’ৰ-লেণ্ডৰ কাম । সেই কামটো হৈ গ’ল ৷ এক্সেছ কণ্ট্ৰোল হাইৱে হ’ব, খুব ধুনীয়া হ’ব । গোটেইকেইখন টাউন বাইপাছ হ’ব, ১১ খনকৈ ফ্লাইঅভাৰ হ’ব, প্ৰায় ৯,০০০ কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যয় কৰিব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পোনপোটীয়াকৈ শিলিগুৰিলৈকে এটা পৃথক হাইৱে বনোৱা, তাৰো কাম চলি আছে । গুৱাহাটী এয়াৰপ’ৰ্টৰ পৰা ৰিং ৰোডলৈ এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ কামো আমাৰ চলি আছে । সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আমি কেনেকৈ আৰু দুঘণ্টা কম সময়ত পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেও আমাৰ কিছু ছাৰ্ভে চলি আছে । গতিকে এই পাঁচ বছৰত ৰাজ্যত আৰু বহুত কাম হ’ব ।"