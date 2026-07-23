বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ২৫ খনকৈ জিলা, ১৪৮ টা শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ প্ৰায় ৩০ সহস্ৰাধিক বন্যাৰ্তৰ

বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ২৫ খনকৈ জিলা, ১৪৮ টা শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ প্ৰায় ৩০ সহস্ৰাধিক বন্যাৰ্তৰ
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ সবিশেষ দাঙি ধৰিছে ৷
Published : July 23, 2026 at 4:27 PM IST
গুৱাহাটী: কালৰূপ ধৰি অহা বাৰিষাৰ বানে এফালৰ পৰা তচনচ কৰিলে উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলাক ৷ ঘৰৰ মূধচেৰে পানী বাগৰা দেখা গ’ল চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৷
এনে এক দুৰ্যোগ কল্পনাতীত আছিল এইসকল লোকৰ বাবে ৷ মাজে সময়ে বানে নৈপৰীয়া অঞ্চল প্লাবিত কৰিছিল যদিও এনে জলপ্ৰলয় কেতিয়াও দেখা নাছিল এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে ৷ বহুতেই উল্লেখ কৰিছে যে যোৱা প্ৰায় পাঁচটা দশকত এনেকুৱা বান তেওঁলোকে দেখা নাই ৷ ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকপৰ পাছত এইবাৰেই এনেকুৱা ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছে এই জিলাকেইখনৰ লোকসকল ৷
The destruction caused by #AssamFloods is of an unimaginable scale. Over 9 lakh people across 1,800+ villages in 25 districts have been impacted by this calamity. We have lost 41 precious lives till date and thousands of livestock has been washed away.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 23, 2026
Cloudbursts upstream,… pic.twitter.com/hhBauSW357
তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ২৫ খনকৈ জিলাৰ প্ৰায় ১৮০০০ ৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ৷ প্ৰভাৱিত হৈছে কমেও ৯ লাখ লোক ৷ এই বলিয়া বানত চৰকাৰী তথ্য মতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৪১ গৰাকী লোকে ৷ আনহাতে সন্ধানহীন হৈ আছে কমেও ৭০ গৰাকী লোক । হাজাৰ হাজাৰ পশুধন বানে উটুৱাই নিয়ে ৷ এয়া অৱশ্যে চৰকাৰী তথ্য ৷ কিন্তু বহুতেই দাবী কৰা মতে বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা আৰু সন্ধানহীন হোৱা লোকৰ সংখ্যাই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ৷
অসম চৰকাৰে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ উদ্দেশ্যে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও সকলোকে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই ৷ বহু স্থানত বানৰ মাজত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে জনতাই ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ৷ শিৱসাগৰৰ বিহুবৰত প্ৰায় শতাধিক লোকক বানে উটুৱাই নিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ অৱশ্যে চৰকাৰী তথ্যত তেনে কোনো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰৰ পৰা উজনিত বাহৰ পাতি তিনিওখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৷ লগতে বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি জনতাৰ দুখৰ বুজ লোৱাৰ যত্ন কৰা দেখা গৈছে ৷ তদুপৰি চাৰিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীক তেওঁ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলো দিশ নিৰীক্ষণৰ বাবে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, কেশৱ মহন্ত আৰু বিমল বড়াই উদ্ধাৰ অভিযান, সাহাৰ্য প্ৰদান আদি দিশসমূহ তদাৰক কৰিছে ৷ যোৰহাটত এই সকলোখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৷
বৃহস্পতিবাৰে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ সবিশেষ দাঙি ধৰা দেখা গৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি-
- ভাৰতীয় সেনা, এনডিআৰএফ আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীয়ে প্ৰতিনিয়ত এই বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আকাশ মাৰ্গেৰে আৰু নাৱেৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷
- চৰকাৰে ১৪৮ টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে, প্ৰায় ৩০,০০০ বন্যাৰ্তই এই শিবিৰসমূহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ।
- চৰকাৰৰ বিভিন্ন গোটসমূহে খাদ্য, খোৱাপানী আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লৈ যিমান পাৰি সিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ গৈছে । আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহত ইতিমধ্যে ৩,০০,০০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক চাউল আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে । ইতিমধ্যে আৰু অধিক চাউল সেই অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
- বিভিন্ন বিভাগ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ বাবে এক বিস্তৃত দীৰ্ঘম্যাদী পুনৰ্বাসনৰ পেকেজ প্ৰস্তুত কৰিছে চৰকাৰে ।
- এই তাৎক্ষণিক সংকট শাম কাটিলেই চৰকাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে এক আলোচনা আৰম্ভ কৰিব । যাতে ভৱিষ্যতে অসমৰ জনসাধাৰণক ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু অনুৰূপ দুৰ্যোগৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পৰাকৈ এক শক্তিশালী সমন্বয় ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব পৰা যায় ।
লগতে পঢ়ক: পথৰ ওপৰত তিনিদিন ধৰি আশ্ৰয় বানাক্ৰান্তৰ, চৰকাৰী সাহাৰ্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ