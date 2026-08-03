গোলাঘাটত বান পৰিস্থিতি উন্নত হলেও একাংশ বন্যাৰ্ত যাব পৰা নাই ঘৰলৈ
গোলাঘাটৰ কলীয়াপানী, ন-পামুৱা, ৰাজনাখাত, খাৰজান, মহতগাঁও, কুমাৰগাঁও গাঁও এতিয়াও ডুব গৈ আছে বনত ৷
By ANI
Published : August 3, 2026 at 1:24 PM IST
গোলাঘাট : ক্ৰমান্বয়ে গোলাঘাটত উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি ৷ কিছু কিছু স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা বন্যাৰ্ত ঘৰলৈ গৈছে যদিও আন একাংশ লোকে বৰ্তমানো ঘৰলৈ যাব পৰা নাই ৷ গোলাঘাট জিলাখনৰ কমাৰবন্ধা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কলীয়াপানী, ন-পামুৱা, ৰাজনাখাত, খাৰজান, মহতগাঁও, কুমাৰগাঁও আদি গাঁৱৰ লোক বৰ্তমানো আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিব লগীয়া হৈছে ৷ কাৰণ বৰ্তমানো বানত ডুব গৈছে আছে উক্ত গাঁওসমূহ ৷
এই সন্দৰ্ভত ধ্ৰুৱ বৰা নামৰ স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়,"প্ৰতি বছৰে বানৰ বাবে গোলাঘাটৰ ভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ৷ এবাৰ পানী সোমোৱাৰ পাছত সহজতে ওলাই নাযায় ৷ সেয়ে বান শুকুৱাৰ পাছতো বহুদিনলৈ পানী থাকে ৷ জমা হৈ থকা পানী ধনশিৰিলৈ বোৱা পৰা হলে এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হলোহেঁতেন ৷ যেতিয়া নাগালেণ্ডত বৰষুণ হয় তেতিয়াই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধলে বুৰাই পেলাই অঞ্চলসমূহ ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "পানী বৈ যাবলৈ আমাৰ ইয়াত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই ৷ বেলেগ স্থানত পানী শুকুৱাৰ পাছতে আমাৰ অঞ্চলসমূহৰ পৰা যাতে পানীখিনি ওলাই যাব পাৰে তাৰ বাবে এটা ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ সেই ড্ৰেইন ধনশিৰি নদীৰ লগত সংযুক্ত কৰিব লাগে ৷
উল্লেখ্য যে, গোলাঘাট জিলাত এই বৰ্ষত বানত বৰ্তমানলৈকে ১,৩৬,২০৩ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ১৫,৪২২ হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, যাৰ ফলত কৃষকসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ ইফালে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাটত বন পৰিস্থিতি উন্নত হল যদিও বানে ধ্বংস কৰা ঘৰ, সম্পত্তি দেখি কান্দোন ভাগি পৰিছে ৷
উজনি অসমৰ তিনি জিলা যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত হঠাৎ কেনেকৈ হ'ল বান আজিও বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই ৷ কিন্তু নাগালেণ্ডত হোৱা অবৈধ কয়লা খননৰ বাবে বান হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : উজনিৰ ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি