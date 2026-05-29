বানৰ আশংকা আৰু প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা: তিনি শতাধিক স্থান স্পর্শকাতৰ, ১২ বছৰত নষ্ট ৪০ হাজাৰ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি
বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত পুনৰ বানৰ শংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে ৷ জলসম্পদ বিভাগে ৰাজ্যত ৩৪৭টা স্পৰ্শকাতৰ স্থান চিনাক্ত কৰিছে ।
Published : May 29, 2026 at 5:26 PM IST
গুৱাহাটী: বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰা এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে বানপানী । প্ৰত্যেক বছৰেই বানপানীয়ে কম-বেছি পৰিমাণে ৰাজ্যখনৰ ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে । বানপানীত প্ৰত্যেক বছৰেই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হয় । বহুতে বানৰ কৱলত পৰি সৰ্বহাৰা হৈ পৰে ।
অসমৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ বানপানীয়ে প্রত্যেক বছৰে কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনক জুৰুলা কৰি আহিছে । একপ্ৰকাৰে বানে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিত আঘাত কৰি আহিছে । শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্রে বানত লাখ লাখ লোক আক্রান্ত হোৱাৰ লগতে কোটি কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হয় ।
বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এইবাৰো পুনৰ বানপানীৰ শংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু নদীসমূহৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আহিছে । প্ৰত্যেক বছৰে বাৰিষাৰ পূৰ্বে আৰু বাৰিষাৰ সময়ত চৰকাৰখনে বান আৰু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । যাতে বানপানীৰ প্ৰভাৱ কম হয় আৰু ক্ষয়-ক্ষতি ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগে এইক্ষেত্রত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । জলসম্পদ বিভাগৰ অন্তৰ্গত বান আৰু নদী খহনীয়া ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ এগৰাকী সহকাৰী কাৰ্যবাহী বিষয়াই জনোৱা মতে, ক্ষেত্র ভিত্তিক জলসম্পদ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৩৪৭টা স্পৰ্শকাতৰ স্থান চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
বানপানীয়ে সহজতে প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা এনে স্থানবোৰত জল সম্পদ বিভাগে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে । এই স্পৰ্শকাতৰ স্থানবোৰৰ ভিতৰত উজনি অসমত আছে ৯৪টা, মধ্য অসমত আছে ৪৩টা, বৰাক উপত্যকাত আছে ৬৬ টা, নামনি অসমত আছে ৫২ টা আৰু বি টি আৰত আছে ৩৯টা অঞ্চল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এইবাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা কৰিছে । যাৰ ফলত এইবাৰ ৰাজ্যত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে ব্ৰহ্মপুত্র আৰু বৰাকৰ লগতে এই দুয়োখন নদীৰ উপনৈসমূহৰ ফলত অসমৰ ৩০ লাখ লাখ হেক্টৰৰো অধিক ভূমি প্ৰতি বছৰে বানৰ কবলত পৰে । যাৰ পৰিমাণ হৈছে ৰাজ্যৰ মুঠ মাটিকালিৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ ।
বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, সমাগত বানপানীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ জলসম্পদ বিভাগে সাম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে প্রয়োজনীয় হোৱা যাৱতীয় সামগ্রী ইতিমধ্যে স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত মজুত ৰখা হৈছে । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দুৰ্বল স্থানসমূহৰ বাবে ২৩৮ টা মেগা টিউব, ৭০,৫৫৪ মিটাৰ জিঅ' ফেব্রিক, বালিৰ বেগ, পার্কিউপাইন, মেগা বেগ আদি সাজু কৰি ৰখা হৈছে ।
আনহাতে মথাউৰিসমূহ যাতে সকলো সময়তে নিৰীক্ষণত থাকে তাৰ বাবে মথাউৰি নিৰীক্ষণ সমিতি গঠন কৰা হৈছে । যাতে যিকোনো পৰিস্থিতিতে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় ।
বানত নষ্ট হোৱা সম্পত্তিৰ পৰিমাণ
উল্লেখ্য যে, অসমত প্ৰতিবছৰে বানপানী হয় । কেতিয়াবা কম আৰু কেতিয়াবা বেছি । বানে প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে । চৰকাৰী তথ্য মতে, বানপানীত ২০২০ চনত ৰাজ্যখনৰ ২৬৪৩ কোটি টকা, ২০২২ চনত প্ৰায় দহ হাজাৰ কোটি টকা, ২০২৩ চনত প্ৰায় ডেৰশ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি নষ্ট হৈছে ।
আনহাতে বিগত দহ বছৰৰ ভিতৰত ২০১৭ চনত অসমত সকলোতকৈ ভয়ংকৰ বানপানী হৈছিল । সেই বছৰটোত বানপানীত অসমত হোৱা ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ আছিল ১০,৩৪০ কোটি টকা ।
বানপানীৰ সমান্তৰালকৈ খহনীয়াই প্ৰত্যেক বছৰে ৰাজ্যখনৰ অভাৱনীয় ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে । নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে বহু অঞ্চল । ৰাজ্যৰ ২১৭ টা অঞ্চল খহনীয়াপ্ৰৱণ আৰু ২৫টা অতি স্পৰ্শকাতৰ তথা অতি বেছি খহনীয়া প্ৰৱন অঞ্চল হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
চৰকাৰী তথ্য মতে, বিগত পাঁচটা বছৰত খহনীয়াৰ বাবে ৰাজ্যখনত ৩.৬৪ শতাংশ কৃষিভূমি হ্ৰাস পাইছে । ইফালে গৰাখহনীয়া আৰু নদীৰ গতি সলনি হোৱাৰ বাবে ১৯৫০ চনৰ পৰা বিগত সাতটা দশকত অসমৰ ৪.২৭ লাখ হেক্টৰ ভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ।
বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে নৈৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে । বান প্ৰভাৱিত ৰাজ্যখনত বছৰি ৩-৪ বাৰকৈ অহা বানপানীৰ বাবে গড় হিচাপত বাৰ্ষিক কেইবাশ কোটি টকাৰ লোকচান হয় ।
লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে চিহ্নিত কৰি ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষে দাবী জনাই আহিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাকলৈ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰতি দিয়াটো এটা নিয়মত পৰিণত হৈছে ।
ইফালে প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ পাছত ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ আহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি তথা পৰ্যবেক্ষক । ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিয়ে আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰে । অৱশ্যে সেয়া ক্ষয়ক্ষতিৰ তুলনাত তেনেই নগন্য হয় ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি অহা বানত বিগত ১২ বছৰত ৪০ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ সা-সম্পত্তি নষ্ট হৈছে । একেদৰে এই সময়ছোৱাত বানত ১০২৮ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উপৰি ২২০০ টা পশুৰ মৃত্যু হৈছে । ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অত্যন্ত উদ্বেগজনক এই তথ্য প্রকাশ পাইছে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে প্ৰকাশ কৰা এখন প্ৰতিবেদনত ।
ফ্লাড হেজার্ড জনেশ্ব’ন এটলাছ অব আছাম'(Flood Hazard Zonation Atlas of Assam) শীর্ষক প্রতিবেদনখন ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈকে ছেটেলাইট ডাটাৰ (উপগ্ৰহীয় তথ্য) সহায়ত প্রস্তুত কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনখন প্ৰস্তুত কৰিছে নেশ্ব'নেল মিট চেন্সি চেণ্টাৰ, ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিছাৰ্চ অর্গেনাইজেশন আৰু কেন্দ্ৰীয় মহাকাশ দপ্তৰে । এই দুয়োটা প্রতিষ্ঠানকে সহায় কৰিছে নেশ্ব’নেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু অসম ৰাজ্যিক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে ।
বানত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ
প্রতিবেদনখনৰ মতে, ২০১২ চনৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত হোৱা বানত অসমত মুঠ ৪০,৮৩৯ কোটি টকাৰ ক্ষতি হৈছে । বিগত বছৰ কেইটাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ প্রলয়ংকৰী বান হৈছিল ২০১৭ চনত । ২০১৭ চনত হোৱা বানত ৰাজ্যখনৰ হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ আছিল ১০,৩৪০ কোটি টকা ।
আনহাতে বিগত বাৰ বছৰত দ্বিতীয়টো বৃহৎ বান হৈছিল ২০২২ চনত । ২০২২ চনত হোৱা বানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ আছিল দহ হাজাৰ কোটি টকা । ইয়াৰ বাহিৰে ২০১২ চনত হোৱা বানত ৩৫৯১.৮১ কোটি, ২০১৪ চনত হোৱা বানত ২৫৩৪ কোটি, ২০১৫ চনত হোৱা বানত ১৫২৩.৭৯ কোটি, ২০১৭ চনত হোৱা বানত ৪৩৫৮.৮১ কোটি, ২০১৮ চনত হোৱা বানত ২৪৯১.৫৯ কোটি, ২০১৯ চনত হোৱা বানত ৩২৩৭.৭৫ কোটি, ২০২০ চনত হোৱা বানত ২৬৪২.৯৯ কোটি আৰু ২০২৩ চনত হোৱা বানত ১১৭.৬৮ কোটি টকাৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে ।
|চন
|বানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ
|২০১২
|৩৫৯১.৮১ কোটি টকা
|২০১৪
|২৫৩৪ কোটি টকা
|২০১৫
|১৫২৩.৭৯ কোটি টকা
|২০১৭
|৪৩৫৮.৮১ কোটি টকা
|২০১৮
|২৪৯১.৫৯ কোটি টকা
|২০১৯
|৩২৩৭.৭৫ কোটি টকা
|২০২০
|২৬৪২.৯৯ কোটি টকা
|২০২৩
|১১৭.৬৮ কোটি টকা
বানত মৃত্যুমুখত পৰা লোকৰ তথ্য
আনহাতে মানুহৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ২০১৭ চনত সৰ্বাধিক ১৬০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । সেইদৰে ২০১২ চনত ১৪৪ জন, ২০১৪ চনত ৯০ জন, ২০১৫ চনত ৬৬ জন, ২০১৬ চনত ৬৪ জন, ২০১৮ চনত ৫৩ জন, ২০১৯ চনত ১০১ জন, ২০২০ চনত ১৫০ জন, ২০২১ চনত ৩ জন, ২০২২ চনত ১৭৯ জন আৰু ২০২৩ চনত ১৮ জন লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছিল ।
বানৰ ফলত হোৱা কৃষিভূমিৰ ক্ষতি
আনহাতে উক্ত সময়ছোৱাত ২৩.৬৫ লাখ হেক্টৰ ভূমি বানত ক্ষতি হোৱাৰ উপৰি বানত আক্ৰান্ত হৈছিল ৪৩৩.০২ লাখ লোক । বানাক্ৰান্ত লোকৰ ক্ষেত্ৰত ২০১৯ চনত সর্বাধিক ৭৩.০৫ লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছিল ।
আনহাতে কৃষিক্ষেত্ৰত ২০১৭ চনত সৰ্বাধিক ৩.৯৮ লাখ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ক্ষতি হৈছিল । কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য অসমে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে বান পৰিস্থিতিৰে যুঁজ দি আহিছে । এক কথাত বানপানীৰে সহাৱস্থান কৰি আহিছে বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ ৰাইজে । কিন্তু দশক দশক ধৰি এই সমস্যাৰ কোনো সামাধান হোৱা নাই ।