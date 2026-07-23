কমাৰবন্ধাত আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী, বন্যাৰ্তক সামৰ্থ অনুযায়ী সকলো সহায়ৰ আশ্বাস

কমাৰবন্ধাত আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী, বন্যাৰ্তক সামৰ্থ অনুযায়ী সকলো সহায়ৰ আশ্বাস
গোলাঘাটৰ জিলাৰ বোকাখাত, মৰঙী, দেৰগাঁও, খুমটাই আৰু গোলাঘাটত মুঠ ১৩৬ খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে । জিলা প্ৰশাসনে ১৭ টা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷
Published : July 23, 2026 at 2:13 PM IST
গোলাঘাট: উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাৰ লগতে গোলাঘাটত জিলাতো বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । গোলাঘাট জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ধনশিৰি, গেলাবিল আৰু কাকডোঙা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে জলমগ্ন কৰিছে বিভিন্ন অঞ্চল ।
জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগে দিয়া অনুসৰি গোলাঘাটৰ জিলাৰ বোকাখাত, মৰঙী, দেৰগাঁও, খুমটাই আৰু গোলাঘাটত মুঠ ১৩৬ খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।
উজনিৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে বুধবাৰৰ পৰা বাহৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বুধবাৰে তেওঁ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় গোলাঘাটত ৷
কমাৰবন্ধাৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ভুক্তভোগী ৰাইজক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘কালি মই যোৰহাট, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিলোঁ আৰু আজি গোলাঘাটত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ । বানপানীৰ ফলত ৰাইজৰ বহু ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে ৷ বিশেষকৈ কৃষি পথাৰ, গৰু, ছাগলী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ, গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ অনিষ্ট হৈছে । কিছুসময় আগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ফোনযোগে মোক জনালে যে তেখেতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰি । আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।’’
‘‘ৰে'ল বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এখন দলং সৰু হোৱাৰ বাবে পানী ওলাই যাব পাৰা নাই বুলি মোক জনাইছে ৷ এই বিষয়ে আমি ৰে'ল বিভাগৰ লগত কথা পাতিম । অসমত বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈছে । বৰ্তমানলৈকে ৪০ জন লোক মৃত্যু হৈছে আৰু ৭০ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ মোৰ মতে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হ'ব । নাগালেণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে চাৰিখন জিলাত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ ফলত বহু লোকৰ ক্ষয়-ক্ষতি হয় । আমাৰ চৰকাৰে সাধ্য অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিলে আমাৰ ইমান সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, কিন্তু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অহা পানীৰ কোনো হিচাপ নাথাকে । নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচলৰ পৰা পানী নামি আহিলে আমাৰ অসুবিধা হয় ৷ কাৰণ তেওঁলোক পাহাৰত থাকে আৰু আমি ভৈয়ামত বাস কৰোঁ । ইয়াৰ উপৰিও পাহাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম অসমৰ বাবে আৰু বিপদজনক হৈ পৰিছে ।’’
উল্লেখ্য যে গোলাঘাট ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৪৫ খন, মৰঙী চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৮ খন, দেৰগাঁও চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৩১, খুমটাই চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৩১ খন, বোকাখাত চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ১৮ খন আৰু সৰুপথাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৩ খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে । এই বানৰ ফলত জিলা খনত মুঠ ২৫৭৯১ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত গোলাঘাটত ১৪৬৭১ জন, মৰঙীত ৮১০ জন, দেৰগাঁৱত ৪৯৬ জন, খুমটাইত ৩০৭৮ জন আৰু বোকাখাতত ৩৮১৫ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে ১৭ টা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত গোলাঘাটত ১০ টা, মৰঙীত ৩ টা, বোকাখাতত ২ টা আৰু খুমটাইত ২ টা । জিলা খনত বৰ্তমান লৈকে ১৬০৭ জন লোক জলবন্দী হৈ আছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কোনোধৰণৰ বৃহৎ ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা প্ৰশাসনে ।
ইফালে নাগালেণ্ডৰ ওখা জিলাৰ নীপকো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী স্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি এক জাননী জাৰি কৰিছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দুখন গেট খুলি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ধনশিৰি আৰু দৈয়াং নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস ৰাইজক সজাগ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰশাসনে ।
লগতে পঢ়ক: অখিল গগৈক মাৰ্শ্বালে দাঙি উলিয়াই নিলে সদনৰ পৰা, কোৱা নহ'ল বানৰ কথা