অসমত তিনি বছৰৰ বানে কাঢ়িলে ২৩১ জনৰ প্ৰাণ, কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি
প্ৰতিবাৰেই বাৰিষাৰ বানে অসমৰ জনসাধাৰণৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি বানত প্লাৱিত হৈ জীৱন-জীৱিকালৈ ভাবুকি আনে ৷
Published : August 6, 2026 at 7:57 PM IST
নতুন দিল্লী: বান মানেই একপ্ৰকাৰৰ ধ্বংসলীলা ৷ প্ৰতিবছৰে অসমলৈ অহা বাৰিষাৰ বানে জনজীৱনৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰে ৷ সাধাৰণ লোকৰ লগতে পশুধন, কৃষিভূমি, জীৱন-জীৱিকাৰ সম্বল বানে বুৰাই পেলাই ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ৷ বিগত তিনি বছৰত অসমে প্ৰলয়ংকৰী বানৰ ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তথ্য অনুসৰি, বিগত তিনি বছৰত অসমত এই দুৰ্যোগৰ ফলত ২৩১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ বিপৰীতে ২.৩৯ লাখ হেক্টৰৰো অধিক কৃষিভূমি বানত বুৰ গৈছে । যিয়ে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ এক দুখলগা দৃশ্য পোহৰলৈ আনিছে ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে লাভ কৰা তথ্য় অনুসৰি, এই বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ৷ বিত্তীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো এই সংকট দূৰ হোৱা নাই ৷ বহুলোকে বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বহুতৰে ভেটি-মাটি উছন হৈছে, শস্যভূমি ধ্বংস হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি হৈছে ।
চলিত বৰ্ষৰ বানতো ৰাজ্যখনৰ বিশাল অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে ৷ বৰ্তমান সময়তো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি ৷ হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হোৱাৰ বিপৰীতে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৃষিভূমি পানীত ডুব গৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি হোৱা বাৰিষাৰ বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
চলিত বৰ্ষৰ বানত ইতিমধ্যে ৯৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । পৰিসংখ্যা অনুসৰি ২০২৩-২৪ চনত অসমত ৬৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪-২৫ চনত ১২৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ অৰ্থাৎ ২০২৫-২৬ চনত এই সংখ্যা ৩৮ জনলৈ হ্ৰাস পায় । সমগ্ৰ সময়ছোৱাত শস্যৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ৷ ২০২৩-২৪ চনত ০.৫৯ লাখ হেক্টৰ ভূমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৷
একেদৰে ২০২৪-২৫ চনত ই বৃদ্ধি হৈ ১.৩৮ লাখ হেক্টৰ হয় ৷ ২০২৫-২৬ চনত এই পৰিসংখ্যা ০.৪২ লাখ হেক্টৰলৈ হ্ৰাস পায় । মুঠতে বিগত তিনি বছৰত ৰাজ্যখনত ২.৩৯ লাখ হেক্টৰতকৈ অধিক শস্যভূমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
এই পৰিসংখ্যাই প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমক শীৰ্ষস্থান দিছে । বিপৰীতে ত্ৰিপুৰাত বিগত তিনি বছৰত প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা ২১৫ জন ৷ একেদৰে ছিকিমত ১০৭ জন, মেঘালয়ত ৯৬ জন, মিজোৰামত ৬৫ জন, নাগালেণ্ডত ৪৯ জন, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪০ জন আৰু মণিপুৰত ১৯ জন লোকৰ প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ত মৃত্যু হৈছে ।
সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৃষিভূমিৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । ২০২৫-২৬ চনত ত্ৰিপুৰাত ১২,৪১৫ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে ছিকিমত তিনি বছৰৰ ভিতৰত ০.৮১ লাখ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । মিজোৰামত ০.২১ লাখ হেক্টৰ, নাগালেণ্ডত ০.০৩ লাখ হেক্টৰ, মেঘালয়ত ০.০১ লাখ হেক্টৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ০.০১৭ লাখ হেক্টৰ আৰু মণিপুৰত ০.০১ লাখ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ক্ষতি হৈছে ৷ প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ কৃষিক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ক’ব পৰা যায় ৷
সাহায্য বিতৰণকে ধৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মূলতঃ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ দায়িত্ব বুলি শেহতীয়াকৈ গৃহ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে সংসদত উল্লেখ কৰিছিল । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজি(এছডিআৰএফ)ৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সহায়ৰ লগতে সা-সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত সমৰ্থন জনায় ৷ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ(এনডিআৰএফ) অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত অতিৰিক্ত সাহায্য প্ৰদান কৰে ।
বিত্তীয় তথ্যই দেখুৱাইছে যে বিগত তিনি বছৰত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহায্য ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ৰাজ্যখনৰ এছডিআৰএফৰ আবণ্টিত ধন ২০২৩-২৪ চনত ৭৫৬.৮০ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনত ৭৯৫.২০ কোটি টকালৈ আৰু ২০২৫-২৬ চনত ৮৩৪.৪০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । সেই অনুসৰি কেন্দ্ৰই এছডিআৰএফৰ অংশ হিচাপে ক্ৰমে ৬৮০.৮০ কোটি, ৭১৬ কোটি আৰু ৭৫১.২০ কোটি টকা মুকলি কৰে ।
এছডিআৰএফৰ সাহায্যৰ উপৰিও ২০২৪-২৫ চনত অসমে এনডিআৰএফৰ পৰা ২৯.০২ কোটি টকা আৰু ২০২৫-২৬ চনত ৭২২.৩৬ কোটি টকা লাভ কৰিছিল, যিয়ে অসমে সন্মুখীন হোৱা দুৰ্যোগৰ ভয়াৱহতাক উদঙাই দিছে । সমগ্ৰ উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে এই তিনি বছৰত অসম, অৰুণাচল প্রদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম আৰু ত্রিপুৰালৈ এছডিআৰএফৰ অধীনত ২৪৩০ কোটিতকৈ অধিক ধন আবণ্টন দিছিল ৷ অৰ্থাৎ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এই ৰাজ্যসমূহে এনডিআৰএফৰ পৰা ১১০০ কোটিৰো অধিক ধন লাভ কৰিছিল ৷ এইক্ষেত্ৰত অসমে সৰ্বাধিক আৰু তাৰপিছতে নাগালেণ্ড আৰু ছিকিমে আবণ্টিত ধনৰ অংশ লাভ কৰিছিল ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ দুৰ্বল হিমালয়ৰ ৰাজ্যসমূহত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিস্খলনৰ আশংকা প্ৰশমন প্ৰকল্প’ আৰু ‘ৰাষ্ট্ৰীয় হিমবাহ হ্ৰদৰ বিস্ফোৰণ বানৰ আশংকা প্ৰশমন কাৰ্যসূচী’ৰ দৰে একাংশ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে দীৰ্ঘম্যাদী দুৰ্যোগৰ প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতিয়ে এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিবোৰ কেৱল সাহায্য ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি বুলি আঙুলিয়াই দিয়ে ।
বছৰে বছৰে অসমত হোৱা বান পৰিস্থিতিয়ে ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু ব্যাপক প্ৰভাৱৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চা লাভ কৰিছে । এই কথা সদৰী কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সদস্য তথা বিভাগীয় মুৰব্বী ড৹ কৃষ্ণ এছ বাটছে ৷
বাটছে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘অসমৰ বান সমস্যা নিশ্চিতভাৱে এক বৃহৎ সমস্যা যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । আমি অসম চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি থাকিলেও চৰকাৰে এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ সকলো কাৰিকৰী উন্নত প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।’’
অসমৰ অনন্য ভৌগোলিক ভূখণ্ড আৰু বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্যৱস্থাৰ বাবে বছৰেকীয়া বান প্ৰায় অনিবাৰ্য বুলি ৱাটছে উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে ব্যাখ্যা কৰে যে বাৰিষাৰ সময়ত ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় ৷ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পানী নিষ্কাশনৰ সমস্যাই এই সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈয়েই আছে । দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ গুৰুত্বৰ বিপদ হ্ৰাস, প্ৰস্তুতি বৃদ্ধি, আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰা আদিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি ৱাটছে লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক: বন্যাৰ্তৰ কাষত বিপদৰ সাৰথি ৰূপে থিয় দিছে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰ