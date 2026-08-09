উজনিৰ চাৰি জিলাত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপত নিয়োজিত শিক্ষকক, কিমান ক্ষতিপূৰণ পাব বন্যাৰ্তই ?

উজনিৰ চাৰি জিলাত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপত নিয়োজিত শিক্ষকক, কিমান ক্ষতিপূৰণ পাব বন্যাৰ্তই ?
অসম চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৯ আগষ্টৰ পৰা বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ আৰম্ভ হৈছে ৷ এই জৰীপৰ কাম অহা ৩০ আগষ্টলৈকে চলিব ৷
Published : August 9, 2026 at 3:26 PM IST
যোৰহাট/মৰাণ: বানত বিধ্বস্ত উজনিৰ তিনিখনকৈ জিলাত ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়নৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰৰ জৰীপৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ এই জৰীপৰ কামত শিক্ষকসকলক জড়িত কৰা হৈছে ৷ অসম চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ অন্তত ৯ আগষ্টৰ পৰা এই জৰীপ আৰম্ভ হৈছে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত এই অঞ্চলসমূহৰ জৰীপৰ কাম অহা ৩০ আগষ্টলৈকে চলিব ৷
উল্লেখ্য যে তিনিওখন জিলাতে এই জৰীপৰ বাবে নিয়োজিত শিক্ষকসকলক শনিবাৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ৷ জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতাত এই জৰীপ চলোৱা হৈছে ৷ জৰীপ কাৰ্যত নিয়োজিত শিক্ষকসকলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ ঘৰলৈ গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মোবাইল এপৰ জৰিয়তে সেই তথ্য নথিভুক্ত কৰিব ।
বানৰ জৰীপত শিক্ষকক নিয়োগ
দেখা যায় যে যিকোনো জৰীপৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ-প্ৰশাসনে শিক্ষকসকলক নিয়োগ কৰে ৷ এন আৰ চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকপিয়ললৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত চৰকাৰী শিক্ষকৰ ওপৰত জৰীপৰ দায়িত্ব আহি পৰে ৷ এইবাৰ বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপৰ বাবেও চৰকাৰে চৰকাৰী শিক্ষকক নিয়োজিত কৰিছে ৷ এতিয়া এই নিয়োজিত শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠা এৰি ঘৰে ঘৰে গৈ জৰীপ কৰি প্ৰশাসনক তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব ৷
ইফালে গৰমৰ বন্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত পুনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ বান বিধ্বস্ত জিলা কেইখনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াও অহা ১০ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা শিক্ষা বিভাগে ঘোষণা কৰিছে ৷ তাৰ মাজতেই এইসমূহ বিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষক এতিয়া জৰীপ কাৰ্যত জড়িত হ’বলগীয়া হৈছে ৷
তদুপৰি লোকপিয়লৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষকক ইতিমধ্যে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ শ্ৰেণীকোঠাত নিজৰ দায়িত্ব পালনৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষকসকলে এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ জৰীপ চলাব লাগিব ৷
ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ কি ?
বান, ভূমিস্খলন, ভূমিকম্প, ঘূৰ্ণীবতাহ আদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যেতিয়া ব্যাপক ক্ষতি কৰে, তেতিয়া ভুক্তভোগী লোকসকলক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰীভাৱে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় ৷ এই জৰীপ কাৰ্য কেবাটাও পদ্ধতিৰে চলোৱা হয় ৷ জৰীপৰ দ্বাৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতেই চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে চৰকাৰে নিয়োগ কৰা শিক্ষকসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ জৰীপ চলাব লাগিব ৷ প্ৰাথমিকভাৱে তেওঁলোকে তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৷
কোনোদিন নেদেখা বানৰ তাণ্ডৱ উজনিত
যোৱা ১৯ জুলাইত মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত নগা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে উজনিৰ তিনিখন জিলাত বানৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যোৱা প্ৰায় পাঁচ দশক ধৰি এনেকুৱা বান তেওঁলোকে কেতিয়াও দেখা নাছিল ৷ মুহূৰ্ততে পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু বহুতৰে ঘৰৰ মুধচ পৰ্যন্ত ডুব যায় ৷ বহু লোকৰ এই বানত মৃত্যু ঘটিল, বহুজন সন্ধানহীন হ’ল ৷
ঘৰ-দুৱাৰ, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী একোৱেই বচাব নোৱাৰিলে জিলা কেইখনৰ লোকসকলে ৷ বৰ্তমানলৈকে অসমত বানত মৃত্যু হৈছে ৯৯ গৰাকী লোকৰ । কিন্তু মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
কি কি অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপত ?
বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপত ঘৰ-দুৱাৰ, আচবাব, পশুধন, আধি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ৷ জৰীপকাৰীসকলে ক্ষতিগ্ৰস্ত বাসগৃহ, পশুধন আৰু তাঁতশাল আদিৰ তথ্যৰ লগতে ফটো বা ভিডিঅ’ সংগ্ৰহ কৰি মোবাইল এপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব । এই জৰীপত কৃষি আৰু মৎস পালন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই ৷ পাছৰ পৰ্যায়ৰ জৰীপতহে এইসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ।
শনিবাৰে যোৰহাট জিলাত জৰীপত নিয়োজিত শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ সময়ত জিলা আয়ুক্ত জয় শিবানীয়ে কয়, ‘‘যোৰহাট জিলাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকসকলে চাৰিটা সমষ্টিৰ পাঁচটা ৰাজহ চক্ৰৰ বান বিধস্ত অঞ্চলসমূহত ওৱাৰ্ডে ওৱাৰ্ডে গৈ জৰীপ চলাব ৷ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া গাইড লাইন মতে ক্ষতিগ্ৰস্ত বাসগৃহ, পশুধন আৰু তাঁতশাল আদিৰ ফটো বা ভিডিঅ’ সংগ্ৰহ কৰি মোবাইল এপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব । এই জৰীপত কৃষি আৰু মৎস পালন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, এইয়া পাছৰ পৰ্যায়ৰ জৰীপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব । ৯ আগষ্টৰ পৰা ৩০ আগষ্টলৈ চলিব এই জৰীপ ।’’
কিমান ক্ষতিপূৰণ পাব ?
মন্ত্ৰী বিমল বড়াই জনোৱা মতে, বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা সকলে লাভ কৰিব সৰ্বাধিক ৩.৫০ লাখ টকা । আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলে লাভ কৰিব সৰ্বাধিক ১.৭৮ লাখ টকা । যিসকলৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিছে, তেওঁলোকে লাভ কৰিব ১.২০ লাখ টকা । ঘৰুৱা আচবাব নষ্ট হোৱাসকলেও লাভ কৰিব ১.২০ লাখ টকা ।
গোধনৰ মৃত্যুৰ বাবে লাভ কৰিব ৩৭.৫০০ টকা । গাহৰিৰ মৃত্যুৰ বাবে লাভ কৰিব ৪০ হাজাৰ টকা । হাঁহ-কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটোৰে বাদদ লাভ কৰিব ১০০ টকা । তাঁতৰশাল নষ্ট হ’লে ৫০০০ টকা আৰু গোহালি নষ্ট হ’লে ৫০০০ টকাকৈ লাভ কৰিব ।
কি কি নথিৰ আধাৰত দিয়া হ’ব ক্ষতিপূৰণ ?
চৰাইদেউ জিলাত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, ‘‘চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি আৰু মাহমৰা সমষ্টিত ২১৬ টা ওৱাৰ্ড বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৯ আগষ্টৰ পৰা ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ আৰম্ভ হ'ব । আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন আৰু বেংক পাচবুকৰ জড়িতে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক দিয়া হ'ব ক্ষতিপূৰণ । বানাক্ৰান্ত ৰাইজে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নহয় তাৰ বাবে তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে শিক্ষকসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে । ৯ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা এই জৰীপ দহ দিনৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব । প্ৰতিজন শিক্ষকক নিজৰ বাসগৃহৰ সমীপত জৰীপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ।’’
উজনিৰ বন্যাৰ্তলৈ সাংসদৰ আৰ্থিক সাহায্য
উজনিৰ যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বান বিধস্ত অঞ্চলসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অগপৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ৫০ লাখ, ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ২৫ লাখ, প্ৰদান বৰুৱাই ২৫ লাখ আৰু পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ১ কোটি টকা সাংসদ পুজিৰ পৰা প্ৰদান কৰিব ৷ যোৰহাটত এই কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
যোৰহাটত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ তথ্য প্ৰদান পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ
যোৰহাট জিলাত এই বলিয়া বানে কিমান গাঁও প্লাৱিত কৰিলে তাৰ এক সামগ্ৰিক তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাঙি ধৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ বানত যোৰহাট জিলাখনত ২৮৮ খন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ ইয়াৰে ৫৯ খন গাঁও এতিয়াও বানত প্লাৱিত হৈ আছে ৷ বানত ১,৬৪,০৮৪ গৰাকী ব্যক্তি বানাক্ৰান্ত্ৰ হৈছিল ৷ এতিয়াও ২০,০০৮ গৰাকী লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে । আনহাতে বলিয়া বানত ৭২৭৬ হেক্টৰ কৃষি ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু এতিয়াও ৩৭৬ হেক্টৰ কৃষি পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে । জিলাখন ৰিলিফ কেম্প আছিল ৩৭ টা, এতিয়াও ৬ টা ৰিলিফ কেম্প চলি আছে । আশ্ৰয় শিবিৰত ৯৩৪৫ গৰাকী বন্যাৰ্ত আছিল আৰু বৰ্তমান আশ্ৰয় শিৱিৰত আছে ৭৩৩ গৰাকী বন্যাৰ্ত । আনহাতে বানত ১,১৭,০৯৭ টা পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে ১৭ হাজাৰতকৈ অধিক পশুধন উটি গৈছে ।’’
জৰীপৰ পাছতেই আৰম্ভ হ’ব ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ কাম
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে যে বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে কিমান পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যাব ৷ ৯ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা জৰীপৰ কাম অহা ৩০ আগষ্টৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
এই জৰীপৰ পাছতেই চৰকাৰে তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰি প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব । প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ১৫০০০ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে ।
গতিকে এই জৰীপৰ অন্তত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত তেওঁলোকলৈ ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়োৱা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে এই ধন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ৯ লাখকৈ টকা
বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ৯ লাখকৈ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ অনুকম্পামূলক পুঁজিত ৪ লাখ টকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখকৈ মুঠ ৯ লাখ টকা লাভ কৰিব বানে প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া লোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে । একেদৰে বানৰ ফলত নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা লোকৰ পৰিয়ালেও সমপৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ৯৯ জনৰ মৃত্যু, ১.৪৭ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত