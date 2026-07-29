ETV Bharat / state

বানে সকলো শেষ কৰি থৈ গ'ল... নেপালীখুঁটিত এতিয়া কেৱল উচুপনি

হঠাৎ অহা বানে নাজিৰাৰ নেপালীখুঁটি গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলালে । পানী কমিলেও বানাক্ৰান্তৰ নতুন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে ।

Assam floods 2026
বানে সকলো শেষ কৰি থৈ গ'ল (ANI)
author img

By ANI

Published : July 29, 2026 at 3:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : ১৯ জুলাইত দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উজনি অসমৰ বহু গাঁও শেষ কৰি থৈ গ'ল । তাৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নেপালীখুঁটি নামৰ এখন গাঁও অন্যতম । ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষিভূমি, পশুধন সকলো বানে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া প্ৰায় শূন্যৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।

বানাক্ৰান্তই জনোৱা মতে পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰে । প্ৰবল সোঁতে কেইবাটাও ঘৰ, পশুধন, খাদ্য শস্য, খেতিৰ সা-সঁজুলি, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আদি উটুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে কৃষিভূমি নষ্ট কৰি থৈ যায় ।

Assam Floods 2026
সৰ্বস্ব হেৰুৱাই দিশহাৰা নেপালীখুঁটিৰ বাসিন্দা (ANI)

কৃষি আৰু দুগ্ধ পালনেই অঞ্চলটোৰ বেছিভাগ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ মূল উৎস আছিল । কিন্তু পশুধনৰ ক্ষতিৰ ফলত বহু পৰিয়াল উপাৰ্জনৰ উৎস বন্ধ হৈ পৰিছে । এতিয়াও মৃত পশুধন গোহালিতে পৰি আছে । যাৰ ফলত দুৰ্গন্ধ আৰু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । একাংশ লোকে জনোৱা মতে পানী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কেইবাটাও পৰিয়ালে ঘৰৰ টিনপাতৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল’বলৈ বাধ্য হয় । কিন্তু পিছত প্ৰবল সোঁতৰ বাবে বহু ঘৰ ভাঙি পৰে । স্থানীয় লোকে দাবী কৰা মতে এই দুৰ্যোগত ৯-১০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বা সন্ধানহীন হৈছে । কেইবাটাও পৰিয়ালে এতিয়াও নিজৰ আপোনজনৰ সন্ধান চলাই আছে ।

Assam Floods 2026
বানৰ পিছত নেপালীখুঁটিত উচুপনি (ANI)

দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে স্থানীয় কৃষ্ণ শৰ্মাই কয়, "বানে অঞ্চলটোত ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰে । বহু ঘৰ বান নিঃশেষ হৈছে, পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে । কেইবাটাও পৰিয়াল খাদ্য, বাসস্থান আৰু জীৱিকাৰ সংকটত পৰিছে । চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক তাৎক্ষণিকভাৱে সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক ।"

পানী কমি যোৱাৰ পাছতো নেপালীখুঁটিৰ পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈয়ে আছে । সমগ্ৰ গাঁওখনতে কেইবা ফুট বালি আৰু পলস জমা হৈছে । ঘৰ-দুৱাৰ সকলো পুতি পেলাইছে । বহু স্থানত কেৱল দেৱাল, বাঁহৰ খুঁটা আৰু টিনপাতৰ কিছু অংশহে ওলাই আছে ।

এজন বানপীড়িতই সংবাদ মাধ্যমত কয়, "পানী কমিছে কিন্তু আমাৰ সমস্যাৰ অন্ত পৰা নাই । আমাৰ ঘৰ আৰু সামগ্ৰী কেইবা ফুট বালি আৰু বোকাৰ তলত সোমাই আছে । আমাৰ হাতত খোৱাপানী, খাদ্য বা আশ্ৰয়স্থল নাই । আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তাৎক্ষণিকভাৱে সকাহ দিয়ক আৰু আমাৰ পুনৰ সংস্থাপনত সহায় কৰক ।"

Assam Floods 2026
চৰকাৰক শীঘ্ৰে সাহায্য প্ৰদানৰ আহ্বান নেপালীখুঁটিবাসীৰ (ANI)

ঘৰৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী, বাহন সকলো বোকা আৰু পলসে পুতি পেলাইছে । ইফালে বানত উটি অহা বৃহৎ পৰিমাণৰ গছ-গছনি, বাঁহ, কাঠ আদি ধ্বংসাৱশেষ অঞ্চলটোত জমা হোৱাত পশুধনৰ মৃতদেহ আঁতৰোৱা বা ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন আৰু চাফাই অভিযান চলোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

জিলা প্ৰশাসনে পথবোৰ মুকলি কৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু অধিকাংশ পথ আৰু আৱাসিক অঞ্চল বালি আৰু পলসে পুতি পেলাইছে । তাৰ মাজতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য আৰু আশ্ৰয়স্থলৰ নাটনিৰ লগতে সীমিত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ বাবেও বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

Assam Floods 2026
বানে সকলো কাঢ়ি নিলে নেপালীখুঁটিবাসীৰ (ANI)

এজন স্থানীয় লোকে কয়, "কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ বানত বুৰ গৈছিল । আমাৰ ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী, খাদ্য শস্য আৰু পশুধন জাহ গৈছে । বহু পৰিয়ালে নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে ঘৰৰ চাদত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল । এই বানে আমাৰ সকলো বস্তু কাঢ়ি লৈ ​​গৈছে । আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাক তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় আগবঢ়াব ।"

স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ, ধন, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আৰু কৃষি সঁজুলি আবদ্ধ হৈ আছে । বহু পৰিয়ালে জীৱিকা হেৰুৱাই এতিয়া চৰকাৰী সাহায্য, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহায়ৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৰিবলগীয়া হৈছে । মুঠতে পানী কমিছে যদিও নেপালীখুঁটিৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমানো দুৰ্বিসহ আৰু উদ্বেগজনক হৈয়ে আছে ।

লগতে পঢ়ক :

বানত বৰ্তমানলৈ ৭৫ জনৰ মৃত্যু; ৩.৩২ লাখ লোক আক্ৰান্ত

TAGGED:

FLOOD HITS ASSAM
নেপালীখুঁটি
অসমৰ বান
বানাক্ৰান্ত
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.