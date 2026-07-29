বানে সকলো শেষ কৰি থৈ গ'ল... নেপালীখুঁটিত এতিয়া কেৱল উচুপনি

বানে সকলো শেষ কৰি থৈ গ'ল... নেপালীখুঁটিত এতিয়া কেৱল উচুপনি
হঠাৎ অহা বানে নাজিৰাৰ নেপালীখুঁটি গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলালে । পানী কমিলেও বানাক্ৰান্তৰ নতুন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে ।
By ANI
Published : July 29, 2026 at 3:49 PM IST
শিৱসাগৰ : ১৯ জুলাইত দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উজনি অসমৰ বহু গাঁও শেষ কৰি থৈ গ'ল । তাৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নেপালীখুঁটি নামৰ এখন গাঁও অন্যতম । ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষিভূমি, পশুধন সকলো বানে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া প্ৰায় শূন্যৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।
বানাক্ৰান্তই জনোৱা মতে পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰে । প্ৰবল সোঁতে কেইবাটাও ঘৰ, পশুধন, খাদ্য শস্য, খেতিৰ সা-সঁজুলি, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আদি উটুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে কৃষিভূমি নষ্ট কৰি থৈ যায় ।
কৃষি আৰু দুগ্ধ পালনেই অঞ্চলটোৰ বেছিভাগ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ মূল উৎস আছিল । কিন্তু পশুধনৰ ক্ষতিৰ ফলত বহু পৰিয়াল উপাৰ্জনৰ উৎস বন্ধ হৈ পৰিছে । এতিয়াও মৃত পশুধন গোহালিতে পৰি আছে । যাৰ ফলত দুৰ্গন্ধ আৰু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । একাংশ লোকে জনোৱা মতে পানী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কেইবাটাও পৰিয়ালে ঘৰৰ টিনপাতৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল’বলৈ বাধ্য হয় । কিন্তু পিছত প্ৰবল সোঁতৰ বাবে বহু ঘৰ ভাঙি পৰে । স্থানীয় লোকে দাবী কৰা মতে এই দুৰ্যোগত ৯-১০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বা সন্ধানহীন হৈছে । কেইবাটাও পৰিয়ালে এতিয়াও নিজৰ আপোনজনৰ সন্ধান চলাই আছে ।
দুৰ্যোগ সম্পৰ্কে স্থানীয় কৃষ্ণ শৰ্মাই কয়, "বানে অঞ্চলটোত ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰে । বহু ঘৰ বান নিঃশেষ হৈছে, পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে । কেইবাটাও পৰিয়াল খাদ্য, বাসস্থান আৰু জীৱিকাৰ সংকটত পৰিছে । চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক তাৎক্ষণিকভাৱে সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক ।"
পানী কমি যোৱাৰ পাছতো নেপালীখুঁটিৰ পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈয়ে আছে । সমগ্ৰ গাঁওখনতে কেইবা ফুট বালি আৰু পলস জমা হৈছে । ঘৰ-দুৱাৰ সকলো পুতি পেলাইছে । বহু স্থানত কেৱল দেৱাল, বাঁহৰ খুঁটা আৰু টিনপাতৰ কিছু অংশহে ওলাই আছে ।
এজন বানপীড়িতই সংবাদ মাধ্যমত কয়, "পানী কমিছে কিন্তু আমাৰ সমস্যাৰ অন্ত পৰা নাই । আমাৰ ঘৰ আৰু সামগ্ৰী কেইবা ফুট বালি আৰু বোকাৰ তলত সোমাই আছে । আমাৰ হাতত খোৱাপানী, খাদ্য বা আশ্ৰয়স্থল নাই । আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তাৎক্ষণিকভাৱে সকাহ দিয়ক আৰু আমাৰ পুনৰ সংস্থাপনত সহায় কৰক ।"
ঘৰৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী, বাহন সকলো বোকা আৰু পলসে পুতি পেলাইছে । ইফালে বানত উটি অহা বৃহৎ পৰিমাণৰ গছ-গছনি, বাঁহ, কাঠ আদি ধ্বংসাৱশেষ অঞ্চলটোত জমা হোৱাত পশুধনৰ মৃতদেহ আঁতৰোৱা বা ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন আৰু চাফাই অভিযান চলোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
জিলা প্ৰশাসনে পথবোৰ মুকলি কৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু অধিকাংশ পথ আৰু আৱাসিক অঞ্চল বালি আৰু পলসে পুতি পেলাইছে । তাৰ মাজতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য আৰু আশ্ৰয়স্থলৰ নাটনিৰ লগতে সীমিত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ বাবেও বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
এজন স্থানীয় লোকে কয়, "কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ বানত বুৰ গৈছিল । আমাৰ ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী, খাদ্য শস্য আৰু পশুধন জাহ গৈছে । বহু পৰিয়ালে নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে ঘৰৰ চাদত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল । এই বানে আমাৰ সকলো বস্তু কাঢ়ি লৈ গৈছে । আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাক তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় আগবঢ়াব ।"
স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ, ধন, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আৰু কৃষি সঁজুলি আবদ্ধ হৈ আছে । বহু পৰিয়ালে জীৱিকা হেৰুৱাই এতিয়া চৰকাৰী সাহায্য, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহায়ৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৰিবলগীয়া হৈছে । মুঠতে পানী কমিছে যদিও নেপালীখুঁটিৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমানো দুৰ্বিসহ আৰু উদ্বেগজনক হৈয়ে আছে ।
লগতে পঢ়ক :