ETV Bharat / state

উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত শেষ হ’ল অসমীয়াৰ সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ, মহাশূন্যতাত জীৱন

এপষেক পাৰ হোৱাৰ পাছতো আজিও ভোগদৈৰ বানত বহু বাসগৃহ ডুব গৈ আছে ৷ কেনেদৰে জীৱন জীয়াব- তাকে লৈ উচুপনি বানাক্ৰান্তৰ ৷

Assam Floods 2026: Families in Jorhat Face an Extremely Difficult Choice
আজিও ভোগদৈৰ বানত বহু বাসগৃহ ডুব গৈ আছে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ‘‘আমাৰ কি হ’ব, এতিয়া চৰকাৰ-ৰাইজে সাহাৰ্য দি আছে ৷ আমি খাই আছো ৷ কিন্তু দুদিন পাছত কি হ’ব, কেনেকৈ খাম, কোনে আমাক সহায় কৰিব ? সাঁচতীয়া সকলো বানে ধুই লৈ গ’ল ৷ একো নাই আৰু... সকলো শেষ...৷’’ এয়া যোৰহাটৰ এগৰাকী বানাক্ৰান্ত মহিলাৰ ভাষ্য় ৷

এপষেক পাৰ হৈ গ’ল, কিন্তু এতিয়াও বানে দিয়া দুখবোৰ আঁতৰা নাই ! ভোগদৈৰ বানত আজিও বহু বাসগৃহ ডুবি আছে ৷ কেনেদৰে খাম, কেনেদৰে জীৱন জীয়াব - তাকে লৈ বানাক্ৰান্তৰ চিন্তা বাঢ়িছে ৷ কিছু কিছু ঠাইত পানী কমিছে, কিছু লোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ ৰাওনা হৈছে, কিন্তু ঘৰখনত উপস্থিত হৈ সেইসকল লোকে যি অনুভৱ কৰিছে হয়তো সেয়া কোনেও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব । চৌদিশে মাথোঁ বানে বিধস্ত কৰা অঞ্চলসমূহত একেধৰণৰ ছবিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

আজিও ভোগদৈৰ বানত বহু বাসগৃহ ডুব গৈ আছে (ETV Bharat Assam)

এপষেক পাৰ হোৱাৰ পাছতো উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰাৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত এতিয়াও ভোগদৈৰ বানে সৃষ্টি কৰা বিভীষিকা সদৃশ পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈ আছে । পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰা বেজৰ চুক, শেনচোৱা চুক আৰু বৰ আহোম চুক আদি ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰৰ বাসগৃহ, পদূলি, মূল সংযোগী পথ আদি স্থানত এতিয়াও ভোগদৈ বলিয়া বানে প্লাৱিত কৰি থৈছে । ফলত একাঠু পানী গচকি ৰাইজে দোকান-পোহাৰ, স্বাস্থ্য শিবিৰ আদি স্থানলৈ যাব লগা হৈ আছে ৷

এগৰাকী বন্যাৰ্ত মহিলাই আৱেগিক হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘এতিয়া একো নাই, সকলো শেষ ৷ আনকি ভঁৰালত সাচি ৰখা ধানখিনিও নাই ৷ ভোগদৈ বানে কৃষি পথাৰ, পশুধন সকলো উঠুৱাই লৈ গ’ল ৷ আমি ভৱিষ্যতে কিদৰে আগবাঢ়ি যাম তাক লৈহে চিন্তা হৈছে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পানী শুকালে ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব ৷ সদায় আমাক কোনে খুৱাব ? ল’ৰাই আনৰ ঘৰত কাম কৰিব নহ’লে আন ঠাইলৈ কাম বিচাৰি যাব লাগিব ৷ কাৰণ ঘৰত এতিয়া সাঁচতীয়া বুলিবলৈ একোৱে নাই ৷’’

লগতে এগৰাকী সত্তৰ উৰ্ধৰ ককাই কয়, ‘‘১৯৮৮ চনৰ পাছত এতিয়া এনেকুৱা বান দেখিছো । আমাৰ সকলো শেষ হ’ল ৷ হাঁহ-কুকুৰা সকলো মৰিল, নাই খেতিপথাৰ ৷’’

লগতে পঢ়ক : ঘৰ আছে কিন্তু উভতি অহাৰ সাহস নাই ! বানৰ পাছত কৰুণ বাস্তৱ

লগতে পঢ়ক : বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ

TAGGED:

ভোগদৈৰ বান
উজনিৰ মহাপ্ৰলয়
বানাক্ৰান্তৰ উচুপনি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.