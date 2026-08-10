উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত শেষ হ’ল অসমীয়াৰ সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ, মহাশূন্যতাত জীৱন

উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত শেষ হ’ল অসমীয়াৰ সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ, মহাশূন্যতাত জীৱন
এপষেক পাৰ হোৱাৰ পাছতো আজিও ভোগদৈৰ বানত বহু বাসগৃহ ডুব গৈ আছে ৷ কেনেদৰে জীৱন জীয়াব- তাকে লৈ উচুপনি বানাক্ৰান্তৰ ৷
Published : August 10, 2026 at 2:35 PM IST
যোৰহাট : ‘‘আমাৰ কি হ’ব, এতিয়া চৰকাৰ-ৰাইজে সাহাৰ্য দি আছে ৷ আমি খাই আছো ৷ কিন্তু দুদিন পাছত কি হ’ব, কেনেকৈ খাম, কোনে আমাক সহায় কৰিব ? সাঁচতীয়া সকলো বানে ধুই লৈ গ’ল ৷ একো নাই আৰু... সকলো শেষ...৷’’ এয়া যোৰহাটৰ এগৰাকী বানাক্ৰান্ত মহিলাৰ ভাষ্য় ৷
এপষেক পাৰ হৈ গ’ল, কিন্তু এতিয়াও বানে দিয়া দুখবোৰ আঁতৰা নাই ! ভোগদৈৰ বানত আজিও বহু বাসগৃহ ডুবি আছে ৷ কেনেদৰে খাম, কেনেদৰে জীৱন জীয়াব - তাকে লৈ বানাক্ৰান্তৰ চিন্তা বাঢ়িছে ৷ কিছু কিছু ঠাইত পানী কমিছে, কিছু লোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ ৰাওনা হৈছে, কিন্তু ঘৰখনত উপস্থিত হৈ সেইসকল লোকে যি অনুভৱ কৰিছে হয়তো সেয়া কোনেও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব । চৌদিশে মাথোঁ বানে বিধস্ত কৰা অঞ্চলসমূহত একেধৰণৰ ছবিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
এপষেক পাৰ হোৱাৰ পাছতো উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰাৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত এতিয়াও ভোগদৈৰ বানে সৃষ্টি কৰা বিভীষিকা সদৃশ পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈ আছে । পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰা বেজৰ চুক, শেনচোৱা চুক আৰু বৰ আহোম চুক আদি ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰৰ বাসগৃহ, পদূলি, মূল সংযোগী পথ আদি স্থানত এতিয়াও ভোগদৈ বলিয়া বানে প্লাৱিত কৰি থৈছে । ফলত একাঠু পানী গচকি ৰাইজে দোকান-পোহাৰ, স্বাস্থ্য শিবিৰ আদি স্থানলৈ যাব লগা হৈ আছে ৷
এগৰাকী বন্যাৰ্ত মহিলাই আৱেগিক হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘এতিয়া একো নাই, সকলো শেষ ৷ আনকি ভঁৰালত সাচি ৰখা ধানখিনিও নাই ৷ ভোগদৈ বানে কৃষি পথাৰ, পশুধন সকলো উঠুৱাই লৈ গ’ল ৷ আমি ভৱিষ্যতে কিদৰে আগবাঢ়ি যাম তাক লৈহে চিন্তা হৈছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পানী শুকালে ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব ৷ সদায় আমাক কোনে খুৱাব ? ল’ৰাই আনৰ ঘৰত কাম কৰিব নহ’লে আন ঠাইলৈ কাম বিচাৰি যাব লাগিব ৷ কাৰণ ঘৰত এতিয়া সাঁচতীয়া বুলিবলৈ একোৱে নাই ৷’’
লগতে এগৰাকী সত্তৰ উৰ্ধৰ ককাই কয়, ‘‘১৯৮৮ চনৰ পাছত এতিয়া এনেকুৱা বান দেখিছো । আমাৰ সকলো শেষ হ’ল ৷ হাঁহ-কুকুৰা সকলো মৰিল, নাই খেতিপথাৰ ৷’’