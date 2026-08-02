বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ

বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ
মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন । বানৰ ভুক্তভোগী কৃষকক সহায়ৰ বাবে ধেমাজিৰ কৃষকে প্ৰেৰণ কৰিছে কঠীয়া ।
Published : August 2, 2026 at 5:01 PM IST
জোনাই : উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে বিভিন্নজন আগবাঢ়ি আহিছে । কোনোৱে নগদ ধন দি সহায় কৰিছে, কোনোৱে আকৌ খোৱাপানী বা খাদ্য সামগ্ৰী দিছে । একাংশ লোকে আকৌ বানাক্ৰান্তৰ মাজত বাচন বা ঘৰৰ দৰকাৰী সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । ইফালে কিছু কিছু সংগঠন বা লোকে শ্ৰমদানেৰেও সহায় কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে ধেমাজিৰ একাংশ কৃষকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত কৃষকক সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকে কঠীয়া যোগান ধৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বানত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট জিলা বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে । কঠীয়াবোৰো বানে নষ্ট কৰি পেলাইছে । যাৰ ফলত এতিয়া কৃষকসকল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । বানপীড়িত অঞ্চলৰ কৃষকসকলক পুনৰ খেতি কৰিবলৈ সহায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে বা ব্যক্তিগতভাৱে বিনামূলীয়াকৈ কঠীয়া বিতৰণ কৰা অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে । সেয়ে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত নাজিৰা অঞ্চললৈ চিলাপথাৰ যুৱ সমাজকৰ্মী ভাস্কৰ দুৱৰা সহযোগত লোৱা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ।
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণৰ পাছত দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত কিছু কৃষকক সামান্য সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চিলাপথাৰ চিলাসূঁতিৰ পৰা কঠীয়া লৈ যাত্ৰা কৰিছে সমাজকৰ্মী ভাস্কৰ দুৱৰাই । এই পদক্ষেপত তেওঁক কেবাগৰাকী সতীৰ্থ তথা কৃষকে সহযোগ কৰিছে । যাৰ বাবে ভাস্কৰ দুৱৰাই চিলাসূঁতিৰ ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছে । ভাস্কৰ দুৱৰাই কয়, "বানৰ ভুক্তভোগীসকলক কিঞ্চিত সহায় কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ পৰা কঠীয়া লৈ গৈ আছোঁ । শিৱসাগৰৰ সোণাৰিলৈ এই কঠীয়াখিনি লৈ গৈ আছোঁ । আমি ৮০০ কঠীয়া লৈ গৈ আছোঁ । কৃষকসকলে কৈছে প্ৰায় ৪০ বিঘা মান মাটি ৰুব পাৰিব ।"
একেদৰে ধেমাজি সদৰৰ চিনাইচুক, যতৰকটীয়া, বৰগাঁৱৰ কৃষক সমাজেও বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে কঠীয়াৰ যোগান ধৰিছে । প্ৰায় ১০০ বিঘা মাটিৰ বাবে নিজ নিজ পথাৰৰ কঠীয়া তুলি দেওবাৰৰ দিনটোত ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰয়োজনত ২০০ বিঘা মাটিৰ বাবেও কঠীয়া মজুত আছে বুলি গাঁৱৰ কৃষকসকলে অৱগত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
পশুধনক খুৱাবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত খাদ্য, উপায়হীন বানাক্ৰান্ত পশুপালক