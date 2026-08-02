ETV Bharat / state

বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ

মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন । বানৰ ভুক্তভোগী কৃষকক সহায়ৰ বাবে ধেমাজিৰ কৃষকে প্ৰেৰণ কৰিছে কঠীয়া ।

Assam Floods 2026
বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে বিভিন্নজন আগবাঢ়ি আহিছে । কোনোৱে নগদ ধন দি সহায় কৰিছে, কোনোৱে আকৌ খোৱাপানী বা খাদ্য সামগ্ৰী দিছে । একাংশ লোকে আকৌ বানাক্ৰান্তৰ মাজত বাচন বা ঘৰৰ দৰকাৰী সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । ইফালে কিছু কিছু সংগঠন বা লোকে শ্ৰমদানেৰেও সহায় কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে ধেমাজিৰ একাংশ কৃষকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত কৃষকক সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকে কঠীয়া যোগান ধৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বানত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট জিলা বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে । কঠীয়াবোৰো বানে নষ্ট কৰি পেলাইছে । যাৰ ফলত এতিয়া কৃষকসকল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । বানপীড়িত অঞ্চলৰ কৃষকসকলক পুনৰ খেতি কৰিবলৈ সহায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে বা ব্যক্তিগতভাৱে বিনামূলীয়াকৈ কঠীয়া বিতৰণ কৰা অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে । সেয়ে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত নাজিৰা অঞ্চললৈ চিলাপথাৰ যুৱ সমাজকৰ্মী ভাস্কৰ দুৱৰা সহযোগত লোৱা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ।

বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ (ETV Bharat)

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণৰ পাছত দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত কিছু কৃষকক সামান্য সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চিলাপথাৰ চিলাসূঁতিৰ পৰা কঠীয়া লৈ যাত্ৰা কৰিছে সমাজকৰ্মী ভাস্কৰ দুৱৰাই । এই পদক্ষেপত তেওঁক কেবাগৰাকী সতীৰ্থ তথা কৃষকে সহযোগ কৰিছে । যাৰ বাবে ভাস্কৰ দুৱৰাই চিলাসূঁতিৰ ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছে । ভাস্কৰ দুৱৰাই কয়, "বানৰ ভুক্তভোগীসকলক কিঞ্চিত সহায় কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ পৰা কঠীয়া লৈ গৈ আছোঁ । শিৱসাগৰৰ সোণাৰিলৈ এই কঠীয়াখিনি লৈ গৈ আছোঁ । আমি ৮০০ কঠীয়া লৈ গৈ আছোঁ । কৃষকসকলে কৈছে প্ৰায় ৪০ বিঘা মান মাটি ৰুব পাৰিব ।"

একেদৰে ধেমাজি সদৰৰ চিনাইচুক, যতৰকটীয়া, বৰগাঁৱৰ কৃষক সমাজেও বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে কঠীয়াৰ যোগান ধৰিছে । প্ৰায় ১০০ বিঘা মাটিৰ বাবে নিজ নিজ পথাৰৰ কঠীয়া তুলি দেওবাৰৰ দিনটোত ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰয়োজনত ২০০ বিঘা মাটিৰ বাবেও কঠীয়া মজুত আছে বুলি গাঁৱৰ কৃষকসকলে অৱগত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

পশুধনক খুৱাবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত খাদ্য, উপায়হীন বানাক্ৰান্ত পশুপালক

TAGGED:

কঠীয়া
অসমৰ বান
বানাক্ৰান্ত
ধেমাজি
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.