বান সাহায্যৰ টোপোলাত দলীয় প্ৰতীক ! বানৰ মাজতে ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক

বান সাহায্যৰ টোপোলাত দলীয় প্ৰতীক ! বানৰ মাজতে ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক
বিজেপি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে বান সাহায্য টোপোলাত দলীয় নাম আৰু প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
Published : August 9, 2026 at 4:14 PM IST
গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ লগতে ৰাজ্যৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সময়তে বান সাহায্যক লৈ নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । শাসকীয় দল বিজেপিয়ে সাহায্য টোপোলাত দলীয় নাম আৰু প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । বান সাহায্যৰ নামত বিজেপিয়ে দলীয় প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি বিভিন্ন মহলে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউকে ধৰি উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা বানৰ কবলত পৰিছে । এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন দল-সংগঠন, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকেও বানপীড়িতৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী, খোৱাপানী, কাপোৰ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনী সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । তাৰ মাজতে শাসকীয় দল বিজেপিৰ তৰফৰ পৰাও সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে ।
কিন্তু সেই সময়ত সাহায্যৰ টোপোলাত বিজেপিৰ দলীয় নাম আৰু প্ৰতীক থকা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে বিষয়টোৱে ৰাজনৈতিক ৰূপ লৈছে । বিজেপিৰ এই কাৰ্যক বহুতে সমালোচনা কৰিছে ।
সাহায্যৰ নামত ঘৃণনীয় ৰাজনীতি- ৰিপুণ বৰা
কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই বিজেপিৰ এই কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ কয়, "নাজিৰাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ সময়ত ৭ দিনলৈকে চৰকাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত সোমাব পৰা নাছিল । সেই কেইদিন বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিছিল অসমৰ ৰাইজে । এনে এটা মহাপ্ৰলয়ত চৰকাৰে কি কৰিছে ? চৰকাৰে দিয়া সাহায্যলৈ আশা কৰোঁতে মানুহ মৰি শেষ হ'ল হয় ! ২৫০ গ্ৰাম চাউল এজন মানুহে পাই এদিনত । আজি ৰাইজেই এইখিনি মানুহক উদ্ধাৰ কৰিলে । এতিয়ালৈকে ৰাইজে সহায় কৰি আছে । চৰকাৰে এটা সীমিত সাহায্য দিছে । বহুতে একো একোখন গাঁও পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে । বহুজনে শ্ৰমদান কৰিছে কিন্তু চৰকাৰে এইবোৰ কৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ সমাদৰ, ৰাইজৰ জনপ্ৰিয়তা আন কোনো দল-সংগঠনে পাব নালাগে । একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাব লাগে, একমাত্ৰ বিজেপিয়ে পাব লাগে । সেইকাৰণে তেওঁলোকে সাহায্যৰ নামত এটা অতি ঘৃণনীয় ৰাজনীতি কৰিছে । আমি কংগ্ৰেছ দলে য'ত সাহায্য দিছোঁ তাত আমি আমাৰ প্ৰচাৰ চলোৱা নাই, আমি আমাৰ দলৰ নাম লিখা নাই, প্ৰতীকো লিখা নাই । কিন্তু ইয়াত দেখিলোঁ বিজেপি একমাত্ৰ দল যি তেওঁলোকে সাহায্য দিছে সেই সাহায্যৰ টোপোলাত দলীয় প্ৰতীক দি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৰে প্ৰচাৰ চলাইছে ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "উজনি অসমৰ বানে আমাৰ সাতামপুৰুষীয়া শংকৰ আজানে যি সম্প্ৰীতি অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিলে এই সম্প্ৰীতি ঘূৰাই আনিলে । আজি কোনেও কাকো চোৱা নাই কোন কি ধৰ্মৰ, কোন কি জাতিৰ । সকলোৱে সহায় কৰা দেখি মুখ্যমন্ত্ৰী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে । এইবোৰ দেখি বিজেপি দল অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে । এই সাতামপুৰুষীয়া সম্প্ৰীতি সক্ৰিয় হৈ উঠাৰ লগে লগে বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক বজাৰখন বন্ধ হৈ পৰিব, এই বজাৰখন চলাব নোৱাৰিব ।"
এয়া ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয়-ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ
আনহাতে বিজেপিৰ সাহায্য বিতৰণ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত এআইইউডিএফৰ মুখপাত্ৰ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কয়, "এইখিনি সময় ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় । কোন দলে কি কৰিছে সেইবিলাক আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বিষয় । এই সময়খিনিত মানৱতাক লৈ কাম কৰিব লাগে । ৰাজনীতি হ'ব নালাগে আৰু কোনেও ৰাজনীতি কৰিব নালাগে । আমাৰ সভাপতিয়ে যিমান খিনি পাৰে সহায় কৰিব বুলি কৈছে । বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তেওঁ থাকিব ।"
সামাজিক মাধ্যমত ক্ষোভ
বিজেপিৰ সাহায্য টোপোলাত দলীয় প্ৰতীক ব্যৱহাৰৰ বিষয়টোক লৈ কণ্ঠশিল্পী নিলোৎপল বৰাইও সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ বিজেপিক উদ্দেশ্যিক কয়, "বানপীড়িত ৰাইজক আপোনালোকে যিমান সাহায্য দিছে সকলোতে বিজেপিৰ ষ্টিকাৰ লগাই দিছে । সেয়া দলটোৱে নিস্বাৰ্থভাৱে সহায় কৰিছে নে বুলিও কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে ।
একেদৰে সচেতন নাগৰিক সুব্ৰত তালুকদাৰ আৰু কৃষ্ণ গগৈয়েও ইয়াক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে । তেওঁলোকে কয়, "বানপীড়িত ৰাইজ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ ফালে গতি কৰিছে । সকলোৱে তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে । সেই সময়তে বিজেপি দলে সাহায্য় প্ৰদান কৰাৰ নামত যেন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । এই কথাবিলাকতে ৰাজনৈতিক দলটোৰ চিন্তাচৰ্চা প্ৰকাশ পায় । বিজেপি দলে বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত সাহায্য প্ৰদান কৰি প্ৰচাৰ কৰিছে । মানৱীয়তা দৃষ্টিৰে চাব গ'লে মানুহক উদ্ধাৰ কৰা হয় । এইখিনি সময়ত দলীয় কথাবোৰ চিন্তাচৰ্চা কৰা সময় নহয় । দলীয় প্ৰতীক পিছত যাব পাৰে এইখিনি সময় মানুহক বচোৱা সময় । শাসকীয় দলটোৱে ভাওনাখন বেছি কৰিছে ।"
ইফালে আমাৰ সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।
অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে একেধৰণৰ প্ৰশ্ন
কেৱল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নহয় বানপীড়িতক সাহায্য বিতৰণৰ সময়ত দলীয় প্ৰতীক ব্যৱহাৰৰ কৰাৰ অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধেও উত্থাপিত হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত বান সাহায্যৰ দৰে মানৱীয় কাৰ্যত ৰাজনৈতিক দলসমূহে দলীয় প্ৰতীক আৰু প্ৰচাৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক : উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ