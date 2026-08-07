ৰাজ্যত বানত মৃত্যু ৯৭ জনৰ, এতিয়াও প্লাৱিত ১৫ খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল

ৰাজ্যত বানত মৃত্যু ৯৭ জনৰ, এতিয়াও প্লাৱিত ১৫ খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল
বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া বান বুলেটিন অনুসৰি, সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হোৱাৰ লক্ষণ দেখা পোৱা গৈছে ।
Published : August 7, 2026 at 8:12 AM IST
গুৱাহাটী: অসমত এতিয়াও বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এতিয়াও বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ১৫ খন জিলা, ৩৯ টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৪৮১ খন গাঁও । ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ভিতৰত গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ওদালগুৰি, কামৰূপ (মেট্ৰ’), কামৰূপ, নগাঁও, দৰং, শোণিতপুৰ, হোজাই, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, যোৰহাট, চৰাইদেউ, কাৰ্বি আংলং আৰু ধেমাজি ।
যোৱা ৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া বান বুলেটিন অনুসৰি, সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হোৱাৰ লক্ষণ দেখা পোৱা গৈছে । কিন্তু অসমৰ বান সংক্ৰান্তীয় ঘটনাসমূহত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৯৭ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
তথ্য অনুসৰি ১,৬৮,৭০১ গৰাকী লোক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ থকাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যজুৰি ১৪,৩৮২.২৬ হেক্টৰ শস্য ভূমি ডুব গৈ আছে । শিৱসাগৰত বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ৪৯,৫১৫ গৰাকী, যোৰহাটত ২৭,৮৪২ আৰু চৰাইদেউত ২১,৪৮৬ গৰাকী ।
আনহাতে নুমলীগড়ৰত ধনশিৰি (দক্ষিণ) নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে । আন কোনো নদীয়ে বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ বান স্তৰ অতিক্ৰম কৰাৰ তথ্য পোৱা নাই ৷
ৰাজ্যিক প্ৰশাসনে ক্ষতিগ্ৰস্ত বাসিন্দাসকলক সহায় কৰিবলৈ ৫০ টা সাহায্য শিবিৰ আৰু ৮৩ টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰকে ধৰি ১৩৩ টা সাহায্য কেন্দ্ৰ কাৰ্যকৰী কৰিছে । বৰ্তমান মুঠ ১০,১১১ জন লোকে সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে ৩৫,৫৯৬ জন লোকে শিবিৰৰ বাহিৰত সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে সাহায্য লাভ কৰি আছে ।
জিলাভিত্তিক তথ্য অনুসৰি শিৱসাগৰত সৰ্বাধিক সাহায্য শিবিৰত বন্দী ৭,০০৫ গৰাকী, যোৰহাটত ১২৭০ গৰাকী, নগাঁৱত ১,০১৬ গৰাকী, গোলাঘাটত ৫৮৯ গৰাকী আৰু দৰঙত ২৩১ গৰাকী ।
প্ৰতিবেদনত কৃষিভূমি আৰু ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ অব্যাহত থকা ক্ষতিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে, ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ কেইবাটাও পথ বানপানীৰ দ্বাৰা প্লাৱিত বা অতিক্ৰম কৰা হৈছে । বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত সাহায্য আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে কাৰণ কৰ্তৃপক্ষই নদীৰ জলপৃষ্ঠ নিৰীক্ষণৰ লগতে ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তক পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ পীযুষ হাজৰিকাৰ