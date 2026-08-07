অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৭ জনৰ মৃত্যু, ক্ষতিগ্ৰস্ত ১১,৮৪,৯৪৪ জন

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৭ জনৰ মৃত্যু, ক্ষতিগ্ৰস্ত ১১,৮৪,৯৪৪ জন
অসমৰ ২৫ জিলাত বানৰ বাবে বৰ্তমানো সাহাৰ্য শিবিৰত ৭৬,৮৮৫ জন বন্যাৰ্ত আশ্ৰয় গৰ্হণ কৰি আছে ৷
Published : August 7, 2026 at 1:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : উন্নত হৈছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ৷ বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰায়ৰ দুই হাজাৰ সাহাৰ্য বিতৰণ স্থাপন কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰে,"সাহাৰ্য অভিযান পূৰ্ণ গতিৰে চলি আছে ৷
বৰ্তমানলৈকে ১৯০০ৰো অধিক সাহাৰ্য বিতৰণ কেন্দ্ৰই এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সেৱা আগবঢ়াইছে । সমগ্ৰ অসমতো পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে।"
🚨 #AssamFloods Update | 7 August— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 7, 2026
The situation continues to evolve, and so does our response. Every department remains fully geared to ensure timely relief & accelerate rehabilitation. #AssamFloodResponse https://t.co/GOLF3YhpFj pic.twitter.com/XznM1kzIMo
২৯ এপ্ৰিলৰ পৰা ৬ আগষ্টলৈকে বানপানীৰ ক্ষয়-ক্ষতি আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"২৫ জিলাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ১১,৮৪,৯৪৪ জন ৷ বৰ্তমানো সাহাৰ্য শিবিৰত ৭৬,৮৮৫ জন বন্যাৰ্ত আছে ৷ ইফালে বৰ্তমানেও ২৩৪ টা সাহাৰ্য শিবিৰ থকাৰ লগতে ১৯৫২ সাহাৰ্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ আছে ৷ বানত ৯৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪ জন বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ৪০১১ টা ঘৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপে বানত ধ্বংস হোৱাৰ লগতে ১৩,৮৬০ টা ঘৰ আংশিকভাবে ক্ষতি হৈছে ৷"
১৯ জুলাইৰ পৰা হোৱা বিধ্বংসী বানে উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে ৷ ইতিমধ্যে বুধবাৰে শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই অসমৰ ভয়াবহ বানৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ লগতে কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
ইফালে তিনি জিলাৰ একাংশ স্থানত এতিয়াও বানত ডুব গৈ আছে ঘৰ ৷ যাৰ বাৰে ১৫-২০ দিনে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্ত ৷ নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে নিমিষতে সকলো শেষ কৰি দিছিল তিনিখন জিলাৰ প্ৰায়বিলাক অঞ্চলে ৷ সেই বানৰ বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই ৷
লগতে পঢ়ক : আপোন হাত জগন্নাথ ! চৰকাৰলৈ ৰৈ নাথাকি টীয়কত ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি ল'লে ৰিংবান্ধ