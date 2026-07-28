অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত

অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত
বানত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত যোৰহাট জিলা মৰিয়নী সমষ্টিৰ চেলেং চোমনি পথাৰকে ধৰি বহু গাঁও ৷ কেইদিনমান আগলৈকে শস্যে-মৎস্যে নদন-বদন হৈ থকা গাঁওবোৰত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ৷
Published : July 28, 2026 at 6:35 PM IST
যোৰহাট: শান্ত-সমাহিত জাঁজী নৈয়ে নিঃশেষ কৰি পেলোৱা এখন গাঁৱৰ কাহিনী ৷ যদি আপুনি এই গাঁৱখনৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ আৰু বানাক্ৰান্তৰ কথাবোৰ শুনে, তেতিয়া আপোনাৰো হৃদয় কঁপি উঠিব ।
এসময়ত গাঁওখনত সকলোৰে ঘৰবোৰ নদন-বদন আছিল ৷ গোহালি আৰু গঁড়ালত পশুধন, ভঁৰালত ধান, বাৰীত তামোল-পাণ, শাক-পাচলিৰে ভৰি আছিল ৷ কিন্তু জাঁজীৰ বলিয়া বানে শেষ কৰিলে এই নদন-বদন গাঁওখন ।
বানত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত এই গাঁওখন অৱস্থিত যোৰহাট জিলা মৰিয়নী সমষ্টিত, নাম চেলেং চোমনি পথাৰ । এতিয়া গাঁওখনৰ সকলো ফালে দেখিব ভাগি উঁৱলি যোৱা ঘৰসমূহবোকা আৰু বালিয়ে পোত খোৱা খেতিপথাৰ আৰু বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ ।
২৬ টা পৰিয়াল থকা গাঁওখনত এতিয়া মানুহকেইটাৰ বাহিৰে নাই কোনো সা-সামগ্ৰী, নাই জীৱিকাৰ সম্বল । এমুঠি ভাত, এখন কাপোৰ আৰু বতাহ-বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ এখন চালি কিদৰে যোগাৰ কৰিব, তাকে এই হতভগীয়া মানুহখিনিয়ে ভাবি পাৰ নোপোৱা হৈছে ৷
এগৰাকী বন্যাৰ্তই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘জাঁজী নদীৰ এনে ভয়াৱহ বান আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাই ৷ বানে আমাৰ সকলো শেষ কৰি গ'ল ৷ ঘৰ-দুৱাৰ সকলো পানীয়ে উটুৱাই নিলে ৷ কি কৰি খাম, কিদৰে জীয়াই থাকিম তাকলৈ আমি এতিয়া চিন্তা কৰি আছোঁ ৷ এতিয়া আমাৰ ইয়াত থাকিবলৈও ভয় হৈছে । আমি বহু দূৰ পিছুৱাই গ’লো, সেয়েহে আমাক চৰকাৰে সহায় কৰক আৰু আমাৰ ঘৰখন বনাই দিয়ক ।’’
আন এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘গাঁওখনত আজি একো নাই, সকলো বানে উটুৱাই লৈ গ’ল ৷ সেয়েহে চৰকাৰে এই বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক সহায় কৰক ।’’ শস্যে-মৎস্য়ে নদন-বদন হৈ থকা গাঁওখনৰ এতিয়া জঁকাটোৱে বাকী ৰৈছেগৈ ৷ উৰুখা পজাকেইটালৈ চাই প্ৰতিগৰাকী বাসিন্দাই হা-হুমুনিয়াহ কাঢ়িবলৈ ধৰিছে ৷
ইফালে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেলতল, টেঙাবাৰী, হাতীমূৰীয়া, দুলীয়া, লুখুৰাখন, পানীগাঁও, পানীতোলা, লেফেৰা, হালোৱা পথাৰ, কোঁৱৰগাঁৱকে আদি কৰি শতাধিক গাঁৱতো একেই ছবি দেখা গৈছে । বলিয়া বানৰ সোঁতে কোঙা কৰি গ’ল এই গাঁওসমূহৰ লোকসকলক ৷ কোনোবাই আপোনজনক হেৰুৱালে, আন কোনোবাই হেৰুৱালে নিজৰ ঘৰখন ৷
‘‘আমাৰ ঘৰলৈ বান ইমান প্ৰচণ্ড জোৰেৰে সোমাই আহিলে, নিমিষতে ঘৰখন উটুৱাই লৈ নিলে ৷ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লগতে জীয়াই থকা সকলো সম্বল কাঢ়ি নিলে । এতিয়া আমাৰ ঘৰ নাই ৷ আমি কথমপি প্ৰাণটো লৈ বাচি থাকিলোঁ, এতিয়া ওখ মথাউৰিয়েই আমাৰ ভৰসা হৈ পৰিছে ৷ আমি কেতিয়াও এনেকুৱা বানপানী দেখা নাই ৷ আগতে আমি কাৰোবাক সহায় কৰিছিলোঁ, এতিয়া বেলেগৰ কাপোৰ পিন্ধিব লগা হৈছে । কোনোবাই কিবা দিছে নেকি তালৈ অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ আমাৰ দুটি কণমানি আছে । আমি এতিয়া পথৰ ভিক্ষাৰী, আমি এতিয়া মগনীয়া দৰে হৈ পৰিছোঁ । আমাক সহায় কৰক চৰকাৰে ।’’ এগৰাকী বন্যাৰ্তই নিজৰ দুখ ব্যক্ত কৰিলে এইদৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ১.৭০ লাখ মেখেলা-চাদৰ, ১.৭০ লাখ টি-ছাৰ্ট, ডেৰ লাখ আঁঠুৱা লৈ বুধবাৰে বিজেপিৰ যাত্ৰা