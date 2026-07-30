কলৰ ভূৰত আইতাৰ অন্তিম যাত্ৰা, বানৰ মাজতেই পৰিয়ালে পাতিলে তিলনি

কলৰ ভূৰত আইতাৰ অন্তিম যাত্ৰা, বানৰ মাজতেই পৰিয়ালে পাতিলে তিলনি
বানৰ নিষ্ঠুৰ বাস্তৱ । চাৰি কান্ধৰ পৰিৱৰ্তে কলৰ ভূৰত লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহ । অন্তিম বিদায়ো নহ'ল সন্মানজনক ।
Published : July 30, 2026 at 6:50 PM IST
যোৰহাট : অসমৰ বানে কেৱল ঘৰ-দুৱাৰ, বাট-পথ বা খেতিপথাৰেই ধ্বংস কৰা নাই । ই কেৱল জীৱন-জীৱিকাই শেষ কৰা নাই । ই মানুহৰ শেষ বিদায়ৰ পৰম্পৰাকো বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে । উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰাত সংঘটিত এক কৰুণ ঘটনাই পুনৰ বানৰ নিষ্ঠুৰ বাস্তৱক উন্মোচন কৰিলে । শতায়ু গৰকা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দৃশ্যই ৰাজ্যবাসীক আৱেগিক কৰি তুলিছে ।
এলেংমৰাৰ চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী । কোনো পথ নাই, ক'তো অলপো শুকান মাটি নাই ! এনে জলপ্ৰলয়ৰ মাজতেই মঙলবাৰে আইটি তামুলি নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী, যাক সকলোৱে মৰমতে ন-খুড়ী বুলি মাতিছিল, তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । লগে লগে যেন পৰিয়ালটোৰ মাজলৈ আন এক বেদনাৰ অধ্যায় নাম আহিল । মৃত্যুৰ পিছতো পৰিয়ালটোৱে আইতাক সন্মানজনকভাৱে বিদায় দিব নোৱাৰিলে । কাৰণ চাৰিওফালে পানী । ওচৰৰ শ্মশানো পানীৰ তলত । পৰিয়ালটো অসহায় হৈ পৰে ।
স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত চাৰি কান্ধত মৃতদেহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয় যদিও পৰিয়ালটোৰ বাবে এয়া অসম্ভৱ হৈ পৰিল । বানে সেই সুযোগো কাঢ়ি লৈ গ'ল । সেয়ে পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু স্থানীয় লোক কলৰ ভূৰ সাজি তাতেই তুলি লৈ গ'ল 'ন-খুড়ী'ৰ মৃতদেহ । ঘৰৰ পৰা কিছু নিলগত এটা পুখুৰীৰ পাৰত থকা সামান্য শুকান ঠাইতে পৰিয়ালে আইতাগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে । বান পৰিস্থিতিৰ বাবে আনকি বহু নীতি নিয়ম বা ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীও পালন কৰাৰ সুযোগ নাপালে পৰিয়ালটোৱে ।
অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পিছতো বেদনাৰ অধ্যায় শেষ নহ'ল । তিলনিৰ দৰে মাংগলিক অনুষ্ঠানবোৰো পৰিয়ালটোৱে বানৰ মাজতেই কোনোমতে সম্পন্ন কৰিবলগা হ'ল । এই দৃশ্যই বানপীড়িতৰ অসহায় জীৱনৰ বাস্তৱ ছবিখন যেন আৰু অধিক স্পষ্ট কৰি তুলিলে ।
যোৰহাটৰ এই ঘটনাটোৱে আন বহুতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । দুৰ্যোগৰ সময়ত কেৱল খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণেই চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নেকি ? এনে পৰিস্থিতিত মৃতদেহ লৈ যাবলৈ পৰিয়ালটোক এখন নাৱৰ ব্যৱস্থাও কৰি সহায় কৰিব কিয় নোৱাৰিলে ? অন্ততঃ এজন মৃতকক সন্মানজনক শেষ বিদায় দিয়াৰো সুবিধা কৰিব কিয় নোৱাৰিলে ?
অসমত প্ৰতিবছৰেই বান আহে । কিন্তু বানৰ লগে লগে এনে বেদনাৰ কাহিনীবোৰে প্ৰায়ে চৰ্চাৰ বাহিৰত থাকি যায় । এলেংমৰাৰ এই ঘটনা কেৱল এটা পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত শোক নহয়, ই বানপীড়িত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অসহায় জীৱনৰ এক জীৱন্ত ছবি ।
লগতে পঢ়ক :
বানাক্ৰান্তৰ সাহায্য-পুনৰ্বাসনৰ বাবে অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা বিশেষ পেকেজ বিচাৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী