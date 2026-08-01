ETV Bharat / state

বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮২ জনলৈ বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্ৰস্ত ১.৯২ লাখ লোক

বিগত ২৪ ঘণ্টাত বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু ৷ ৫ খন জিলা বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে আৰু চৰাইদেউ জিলা আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

ASSAM FLOOD
অসমৰ বান পৰিস্থিতি (Facebook Keshab Mahanta)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতিৰ কিছু উন্নত হৈছে যদিও বানৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে ৷ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মৃত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়ে আছে ৷ শুকুৰবাৰে পুনৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত বানত মৃত্যু হোৱা ২ জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷

ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮২ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইফালে শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ১৭ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৩৭৯ খন গাঁৱৰ ১,৯২,৭৯৯ লাখ লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা দৈনিক বান সম্পৰ্কীয় বুলেটিন প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৷ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি বানৰ ফলত চৰাইদেউ জিলা আটাইতকৈ বেছি ৭৭,৪৫৬ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ জিলাত ৬৩,৪৯২ জন আৰু যোৰহাটত ৩৪,০৬৭ জন লোক বানৰ ফলত প্ৰভাৱান্বিত হৈছে ।

ইফালে ১৫,৪৩০ হেক্টৰ কৃষি ভূমি বৰ্তমানো পানীৰ তলত আছে আৰু ১০,৮৫৫ টা পশুধন বানত আক্ৰান্ত হৈছে ।

বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত এতিয়াও মুঠ ৫৪টা সাহায্য শিবিৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু এই শিবিৰত প্ৰায় ১২,৯৯৪ জন লোকে আশ্ৰয় লৈছে ৷ বুলেটিনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবেও ২৬টা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ৫,৩৮৪ জন লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফকে ধৰি বিভিন্ন সংস্থাই সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ৯ আগষ্টৰ পৰা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ চিন্তা: কেবিনেটে ল'লে সিদ্ধান্ত

আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ

বানৰ শেহতীয়া খবৰ: ৮ জিলাৰ ২,১২,৪৪১ গৰাকী লোক এতিয়াও বানত আক্ৰান্ত, মৃতকৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৮০ জন

TAGGED:

অসমৰ বানপানী
বানপানী বানৰ শেহতীয়া তথ্য
বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা
ASSAM FLOOD DEATH TROLL
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.