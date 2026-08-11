ETV Bharat / state

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ১০১ জনৰ মৃত্যু, ১.২৬ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ সংহাৰ ৷ শিৱসাগৰত পুনৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

ASSAM FLOOD 2026
অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈয়ে আছে ৷ বিশেষকৈ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে উজনিৰ তিনি জিলাত সংহাৰৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছৰে পৰা প্ৰায় প্ৰত্যেক দিনাই মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈ আছে ৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি ৰাজহ চক্ৰত সোমবাৰে পুনৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগে লগে চলিত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই দৈনিক বান সম্বন্ধীয় বুলেটিনত সোমবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, নগাঁও, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, হোজাই, দৰং, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, কাছাৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত ১,২৬,৪৩১ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে । গোলাঘাট জিলাত ৭১,০৬১ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ২১,৬০০ জন আৰু যোৰহাটত ১৩,১৬৬ জন লোক বানৰ কৱলত পৰিছে ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বানৰ ফলত মথাউৰি, পথ, দলং আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে । ইফালে গোলাঘাট আৰু নুমলীগড়ৰ ধনশিৰি, আৰু শ্ৰীভূমি জিলাত কুশিয়াৰা নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈছে । কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ লোকে নিজৰ সামগ্ৰী আৰু পশুধনসহ ঘৰৰ ছাদত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা সাহায্য শিবিৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে ।

প্ৰশাসনে বাৰখন জিলাত ৪৮টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰত ৮,৪৪৭জন লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে ৷ একেদৰে ৪১ টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ১৫৫৬৩ জন লোক উপকৃত হৈছে ৷

বানত ১১,২৮৭.০৪ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে ৩১,৮৭৭ টা পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ৯৯ জনৰ মৃত্যু, ১.৪৭ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৮ জনৰ মৃত্যু, ১৩খন জিলাত ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা
দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.