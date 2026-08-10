ETV Bharat / state

ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈয়েই আছে ৷ বিগত ২৪ ঘন্টাত পুনৰ দুজন লোকৰ মৃত্যুৰ ফলত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০০জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ASSAM FLOOD 2026
ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ (Keshab Mahanta FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমৰ বান পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈয়ে আছে ৷ দেওবাৰে পুনৰ বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে চলিত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০০ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বিগত ২৪ ঘন্টাত গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এজনকৈ লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে ৷ ইফালে গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, হোজাই, দৰং, লখিমপুৰ, যোৰহাট, কাৰ্বি আংলং, চৰাইদেউ, নগাঁও, বিশ্বনাথ জিলাত ১ লাখ ৩৭ হাজাৰ ৫০০ৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷

গোলাঘাট জিলাত প্ৰায় ৭০ হাজাৰ লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ আৰু যোৰহাটত ১৬ হাজাৰৰো অধিক লোক বানৰ কৱলত আছে ৷

প্ৰশাসনে ছয়খন জিলাত ১২৫টা সাহায্য শিবিৰ আৰু সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰত ৪৯,০৬১জন লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে ৷

বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৭১০.৪৪ কুইণ্টল চাউল, ১২৭.৮৫ কুইণ্টল দালি, ৩৮.৩৪ কুইণ্টল নিমখ, ৩,৭৭৩.৭ লিটাৰ সৰিয়হ তেল বিতৰণ কৰা হৈছে ৷

১০ খন জিলাৰ ২৮ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৪৫৬ খন গাঁও বানত ডুব যোৱাৰ বিপৰীতে ১১,৯৩৩.৪৬ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ ৪৩,৩৩১টা ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তু আৰু হাঁহ-কুকুৰাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ কেইবাখনো জিলাৰ মথাউৰি, পথ, দলং, অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি গোলাঘাট আৰু নুমলীগড়ৰ ধনশিৰি আৰু শ্ৰীভূমিৰ কুশিয়াৰা নৈৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ৯৯ জনৰ মৃত্যু, ১.৪৭ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৮ জনৰ মৃত্যু, ১৩খন জিলাত ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

৯ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ চাৰি জিলাত জৰীপ, ছেপ্টেম্বৰত স্পষ্ট হ'ব ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়
শিৱসাগৰত বান
ASSAM FLOOD SITUATION
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.