ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত
ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈয়েই আছে ৷ বিগত ২৪ ঘন্টাত পুনৰ দুজন লোকৰ মৃত্যুৰ ফলত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০০জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : August 10, 2026 at 7:37 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ বান পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈয়ে আছে ৷ দেওবাৰে পুনৰ বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে চলিত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০০ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বিগত ২৪ ঘন্টাত গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এজনকৈ লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে ৷ ইফালে গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, হোজাই, দৰং, লখিমপুৰ, যোৰহাট, কাৰ্বি আংলং, চৰাইদেউ, নগাঁও, বিশ্বনাথ জিলাত ১ লাখ ৩৭ হাজাৰ ৫০০ৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷
গোলাঘাট জিলাত প্ৰায় ৭০ হাজাৰ লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ আৰু যোৰহাটত ১৬ হাজাৰৰো অধিক লোক বানৰ কৱলত আছে ৷
প্ৰশাসনে ছয়খন জিলাত ১২৫টা সাহায্য শিবিৰ আৰু সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰত ৪৯,০৬১জন লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে ৷
বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৭১০.৪৪ কুইণ্টল চাউল, ১২৭.৮৫ কুইণ্টল দালি, ৩৮.৩৪ কুইণ্টল নিমখ, ৩,৭৭৩.৭ লিটাৰ সৰিয়হ তেল বিতৰণ কৰা হৈছে ৷
১০ খন জিলাৰ ২৮ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৪৫৬ খন গাঁও বানত ডুব যোৱাৰ বিপৰীতে ১১,৯৩৩.৪৬ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ ৪৩,৩৩১টা ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তু আৰু হাঁহ-কুকুৰাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ কেইবাখনো জিলাৰ মথাউৰি, পথ, দলং, অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি গোলাঘাট আৰু নুমলীগড়ৰ ধনশিৰি আৰু শ্ৰীভূমিৰ কুশিয়াৰা নৈৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ৷