বানত বৰ্তমানলৈ ৭৫ জনৰ মৃত্যু; ৩.৩২ লাখ লোক আক্ৰান্ত
২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩,৩২,৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে আৰু ৪৫,৩৪১.৯৮ হেক্টৰ কৃষিভূমি ডুব গৈছে ।
Published : July 29, 2026 at 7:26 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৩.৩২ লাখ লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দৈনিক বান সম্পৰ্কীয় বুলেটিনত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা ৷
ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি শিৱসাগৰত মঙলবাৰৰ দিনটোত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইফালে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ)ত বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ।
২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩ লাখ ৩২ হাজাৰ ৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ কৃষিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু ৪৫,৩৪১.৯৮ হেক্টৰ কৃষি ভূমি বৰ্তমান পৰ্যন্ত পানীৰ তলত আছে । নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ।