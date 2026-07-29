ETV Bharat / state

বানত বৰ্তমানলৈ ৭৫ জনৰ মৃত্যু; ৩.৩২ লাখ লোক আক্ৰান্ত

২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩,৩২,৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে আৰু ৪৫,৩৪১.৯৮ হেক্টৰ কৃষিভূমি ডুব গৈছে ।

ASSAM FLOOD 2026
অসমৰ বানপানী (Keshab Mahanta FB Account)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 7:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৩.৩২ লাখ লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দৈনিক বান সম্পৰ্কীয় বুলেটিনত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা ৷

ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি শিৱসাগৰত মঙলবাৰৰ দিনটোত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইফালে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ)ত বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ।

২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩ লাখ ৩২ হাজাৰ ৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ কৃষিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু ৪৫,৩৪১.৯৮ হেক্টৰ কৃষি ভূমি বৰ্তমান পৰ্যন্ত পানীৰ তলত আছে । নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : বানৰ বাবে ৰে’লসেৱাত ব্যাঘাত : একাধিক ৰে’ল বাতিলৰ লগতে পথ পৰিৱৰ্তন

বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত ১ আগষ্টত ২,৫০০ টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন : ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

উজনিৰ জলপ্ৰলয়ক লৈ সদনত ঐক্যবদ্ধ শাসক-বিৰোধী : প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে আগবঢ়াব এমাহৰ দৰমহা

TAGGED:

অসমৰ বানপানী
অসমৰ বান সমস্যা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD UPDATE
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.