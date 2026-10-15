ETV Bharat / state

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান

নদীবান্ধে কিদৰে নমাই আনিছিল প্ৰলয়, ফলত কেনেদৰে জনতাই হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰিছিল? সকলোকে চচক্ষে দেখা পাব এইবাৰ আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গাত...

DURGA PUJA 2026
গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আজিও মুক্ত হোৱা নাই বহু লোক । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা প্রলয়ংকৰ বানৰ পাছৰ পৰিস্থিতিৰে আজিও বানাক্ৰান্ত ৰাইজে যুঁজ দি আছে । কি ভয়াৱহ আছিল উজনিৰ বান । হঠাতে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰা উজনিৰ বানে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনকে জোকাৰি গৈছিল ।

হাজাৰ হাজাৰ লোক সৰ্বহাৰা হৈ পৰা উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানক গুৱাহাটীৰ এখন পূজা কমিটীয়ে এইবাৰ থীম হিচাপে লৈছে । প্ৰত্যেকবাৰে বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে পূজাপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ পুখুৰীপাৰ য়ুথ ক্লাৱে এইবাৰ উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ক থীম হিচাপে লৈছে ।

আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজা (ETV Bharat Assam)

পুখুৰীৰ ওপৰত বানৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সাজি উলিয়াইছে । কিদৰে বৃহৎ নদীবান্ধে নিমিষতে জনতাৰ ওপৰত দুৰ্যোগ নমাই আনে, এইখন পূজা কমিটীয়ে তাক উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ য়ুথ ক্লাৱৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এইখন দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ ৭৫ বছৰত ভৰি দিলে আৰু এইবাৰ 'অসম ফ্লাড' তেওঁলোকে থীম হিচাবে লৈছে ।

DURGA PUJA 2026
গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ সভাপতি ধৃতিমান চৌধুৰীয়ে ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত পূজাৰ সবিশেষ সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ ৭৫ বছৰ । অৰ্থাৎ প্লেটিনাম জুৱলী । এইবাৰ আমাৰ থীম হৈছে 'অসম ফ্লাড' । উজনিৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক আমি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো ।’’

  • পূজাৰ বিষয়বস্তু :-

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পুখুৰীৰ ওপৰত সমগ্ৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰা হ'ব । ইয়াত এটা নদীবান্ধ থাকিব আৰু নদীবান্ধৰ পৰা অহৰহ পানী ওলাই থাকিব । বৰষুণ দেখুওৱা হ'ব । বৰষুণৰ ফলত নদীবান্ধত অধিক পানী জমা হোৱাৰ বাবে পানী এৰি দিয়া দেখুওৱা হ'ব । নদীবান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা প্ৰলয়ক আমি ইয়াত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । কিদৰে হঠাতে পানী নামি আহিলে নামনিৰ ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । গাঁওসমূহ পানীত বুৰ যোৱা দেখুওৱা হ'ব ।’’

DURGA PUJA 2026
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ (ETV Bharat Assam)

ধৃতিমান চৌধুৰীয়ে আৰু কয়, ‘‘লাইটিং আৰু চাউণ্ডৰ যোগেদি গোটেই পৰিৱেশটো উপস্থাপন কৰা হ'ব । বানৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিটো লাইট আৰু চাউণ্ডৰ মাজেৰে দাঙি ধৰা হ'ব । একো একোটা শ্ব' তিনি মিনিটৰ পৰা চাৰি মিনিটৰ হ'ব । পানীত নাও থাকিব । উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা দেখুওৱা হ'ব ।"

  • পূজা বাজেট :-

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ পূজাৰ বাজেট ১১ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । গোটেই কাৰুকাৰ্য আমাৰ স্থানীয় লোকে কৰিছে । বাহিৰৰ পৰা কোনো লোক অনা হোৱা নাই । নিজাকৈ কৰা হৈছে । আমি সকলোৱে মিলিজুলি কৰি আছো ।’’

DURGA PUJA 2026
আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজা (ETV Bharat Assam)
  • কোন সময়ত জনসমাগম বেছি হয় ?

চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ ইয়াত এটা সময়ত ১০-১২ হাজাৰ মানুহ হয় । সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১২ বজালৈ পিক আৱাৰ থাকে । সেইখিনি সময়ত অভাৱনীয় জনসমাগম হয় । দৈনিক আমাৰ লাখৰ অধিক লোকৰ সমাগম হয় । এইবাৰ আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দিনৰ ভাগত আমাৰ ইয়াত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় । তদুপৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উপৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগীতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক : এখন শতিকা প্ৰাচীন পূজা : য'ত নাই কোনো আড়ম্বৰ, আছে কেৱল শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা

লগতে পঢ়ক : বহুতে নকৰা কাম কৰি দেখুৱাইছে মঙলদৈৰ সংগীতাই : প্ৰাণ পাইছে দুৰ্গা-গণেশ-সৰস্বতী-কালীৰ প্ৰতিমাই

TAGGED:

উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান
আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ য়ুথ ক্লাৱ
আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটী
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.