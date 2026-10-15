শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান
নদীবান্ধে কিদৰে নমাই আনিছিল প্ৰলয়, ফলত কেনেদৰে জনতাই হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰিছিল? সকলোকে চচক্ষে দেখা পাব এইবাৰ আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গাত...
Published : October 15, 2026 at 7:24 PM IST
গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আজিও মুক্ত হোৱা নাই বহু লোক । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা প্রলয়ংকৰ বানৰ পাছৰ পৰিস্থিতিৰে আজিও বানাক্ৰান্ত ৰাইজে যুঁজ দি আছে । কি ভয়াৱহ আছিল উজনিৰ বান । হঠাতে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰা উজনিৰ বানে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনকে জোকাৰি গৈছিল ।
হাজাৰ হাজাৰ লোক সৰ্বহাৰা হৈ পৰা উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানক গুৱাহাটীৰ এখন পূজা কমিটীয়ে এইবাৰ থীম হিচাপে লৈছে । প্ৰত্যেকবাৰে বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে পূজাপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ পুখুৰীপাৰ য়ুথ ক্লাৱে এইবাৰ উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ক থীম হিচাপে লৈছে ।
পুখুৰীৰ ওপৰত বানৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সাজি উলিয়াইছে । কিদৰে বৃহৎ নদীবান্ধে নিমিষতে জনতাৰ ওপৰত দুৰ্যোগ নমাই আনে, এইখন পূজা কমিটীয়ে তাক উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ য়ুথ ক্লাৱৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এইখন দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ ৭৫ বছৰত ভৰি দিলে আৰু এইবাৰ 'অসম ফ্লাড' তেওঁলোকে থীম হিচাবে লৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আঠগাঁও পুখুৰীপাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ সভাপতি ধৃতিমান চৌধুৰীয়ে ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত পূজাৰ সবিশেষ সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ ৭৫ বছৰ । অৰ্থাৎ প্লেটিনাম জুৱলী । এইবাৰ আমাৰ থীম হৈছে 'অসম ফ্লাড' । উজনিৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক আমি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো ।’’
- পূজাৰ বিষয়বস্তু :-
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পুখুৰীৰ ওপৰত সমগ্ৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰা হ'ব । ইয়াত এটা নদীবান্ধ থাকিব আৰু নদীবান্ধৰ পৰা অহৰহ পানী ওলাই থাকিব । বৰষুণ দেখুওৱা হ'ব । বৰষুণৰ ফলত নদীবান্ধত অধিক পানী জমা হোৱাৰ বাবে পানী এৰি দিয়া দেখুওৱা হ'ব । নদীবান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা প্ৰলয়ক আমি ইয়াত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । কিদৰে হঠাতে পানী নামি আহিলে নামনিৰ ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । গাঁওসমূহ পানীত বুৰ যোৱা দেখুওৱা হ'ব ।’’
ধৃতিমান চৌধুৰীয়ে আৰু কয়, ‘‘লাইটিং আৰু চাউণ্ডৰ যোগেদি গোটেই পৰিৱেশটো উপস্থাপন কৰা হ'ব । বানৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিটো লাইট আৰু চাউণ্ডৰ মাজেৰে দাঙি ধৰা হ'ব । একো একোটা শ্ব' তিনি মিনিটৰ পৰা চাৰি মিনিটৰ হ'ব । পানীত নাও থাকিব । উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা দেখুওৱা হ'ব ।"
- পূজা বাজেট :-
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ পূজাৰ বাজেট ১১ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । গোটেই কাৰুকাৰ্য আমাৰ স্থানীয় লোকে কৰিছে । বাহিৰৰ পৰা কোনো লোক অনা হোৱা নাই । নিজাকৈ কৰা হৈছে । আমি সকলোৱে মিলিজুলি কৰি আছো ।’’
- কোন সময়ত জনসমাগম বেছি হয় ?
চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ ইয়াত এটা সময়ত ১০-১২ হাজাৰ মানুহ হয় । সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১২ বজালৈ পিক আৱাৰ থাকে । সেইখিনি সময়ত অভাৱনীয় জনসমাগম হয় । দৈনিক আমাৰ লাখৰ অধিক লোকৰ সমাগম হয় । এইবাৰ আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দিনৰ ভাগত আমাৰ ইয়াত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় । তদুপৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উপৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগীতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"