বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি, ১.৩৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷
Published : August 3, 2026 at 7:30 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যৰ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পাঁচখন জিলা বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি বানত ১,৩৬,২০৩ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ১৫,৪২২ হেক্টৰ কৃষি ভূমি নষ্ট হৈছে ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু ধেমাজি জিলাৰ মুঠ ২১টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৩৩৫খন গাঁও বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷
দেওবাৰৰ নিশালৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, শিৱসাগৰ জিলাত দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাসহ তিনিজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জিলাখনৰ দুজন লোক বৰ্তমান পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে ৷
বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত এতিয়াও মুঠ ৩৯টা সাহায্য শিবিৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু এই শিবিৰত প্ৰায় ১০,৮৪৪ জন লোকে আশ্ৰয় লৈছে ৷ সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবেও ১৫টা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ২,৯২৭ চন জন লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।
নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদীৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ৷ বানত ২৪,৪৬০ টা পশুধনো আক্ৰান্ত হৈছে ।
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা, বালিজান, পুখুৰীজান, দিনজান, ৰহমৰীয়াৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই শিৱসাগৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত দিমৌ আৰু নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টি পৰিদৰ্শন কৰি জিলা প্ৰশাসনে চলাই থকা সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷ হাজৰীকাই বানপীড়িত কৃষকসকলক সহায়ৰ বাবে কৃষি বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰো পৰ্যালোচনা কৰে ৷
এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷