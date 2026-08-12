ETV Bharat / state

৭ খন জিলাত ১.১২ লাখ লোক আক্ৰান্ত বানত; বানাক্ৰান্ত জিলাত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন

গোলাঘাটত সৰ্বাধিক ৬৫,২৯৫ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ১৮,৪৯৪ জন আৰু নগাঁৱত ১৬,৩২১ গৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

ASSAM FLOOD 2026
বানে তচনচ কৰি থৈ যোৱা সপোনৰ ঘৰখন (Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 8:02 AM IST

|

Updated : August 12, 2026 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতিৰ কিছু উন্নত হৈছে ৷ মঙলবাৰৰ দিনটোত বানত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১.১২ লাখলৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু বানত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰৰ দিনটোত শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১০ খন জিলাৰ ১.২৬ লাখৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছিল ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মঙলবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, হোজাই, যোৰহাট, দৰং, লখিমপুৰ, নগাঁও জিলাৰ ২৫ টা ৰাজহ চক্ৰৰ মুঠ ৪৪১ খন গাঁও বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ ১,১২,৭১৮ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ১০,৮৭৯.০৩ হেক্টৰ কৃষি ভূমি বানত নষ্ট হৈছে ৷

গোলাঘাটত সৰ্বাধিক ৬৫,২৯৫ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ১৮,৪৯৪ জন আৰু নগাঁৱত ১৬,৩২১ গৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

ইফালে নুমলীগড়ত ধনশিৰি আৰু শ্ৰীভূমিত কুশিয়াৰা নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ।

ইফালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহালে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত ৩,১০৩ টা স্বাস্থ্য শিবিৰ স্থাপন কৰি ২.০৬ লাখ বানপীড়িত লোকক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আৰু ঔষধ প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি তেওঁ কয়, "বানপানীৰ কঠিন সময়তো স্বাস্থ্যসেৱা যাতে কোনো কাৰণতে ব্যাহত নহয়, তাৰবাবে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ জৰিয়তে নিৰন্তৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । আপোনাসৱক অৱগত কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, বৰ্তমানলৈকে ৩,১০৩ টা স্বাস্থ্য শিবিৰৰ জৰিয়তে ২.০৬ লাখ বানপীড়িত লোকক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আৰু ঔষধ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"

বানৰ পাছত শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দি ফেচবুকৰ আন এটা পোষ্টত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বানৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনি শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতিকে স্পৰ্শকাতৰ । সেয়েহে, বিভিন্ন বানপ্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ জড়িয়তে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহ পূৰ্ণগতিত অব্যাহত আছে । এই শিবিৰসমূহত শিশুসকলৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, ঔষধ প্ৰদান তথা প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্য পৰামৰ্শ আদি সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে । আপোনাসৱেও নিজৰ শিশুটিক লৈ সমীপৰ শিবিৰলৈ আহক আৰু স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক ।"

লগতে পঢ়ক : বানৰ পাছত দেখা দিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে যুঁজ দিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ?

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ১০১ জনৰ মৃত্যু, ১.২৬ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ১০১ জনৰ মৃত্যু, ১.২৬ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

Last Updated : August 12, 2026 at 8:55 AM IST

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা
দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.