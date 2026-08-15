ETV Bharat / state

বানত ১০৪ জন লোকৰ মৃত্যু; ৭ জিলা এতিয়াও বানৰ কৱলত

বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা ১০৪ জনলৈ বৃদ্ধি । নগাঁও, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, কামৰূপ, হোজাই, যোৰহাট, লখিমপুৰ জিলাত বানৰ সংহাৰ অব্যাহত ।

ASSAM FLOODS 2026
শিৱসাগৰ জিলাৰ বিহুবৰৰ অন্তৰ্গত নেপালী খুটি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিগত দিনৰ তুলনাত ৰাজ্যৰ বানপীড়িত জিলাকেইখনৰ পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে । তথাপি বৰ্তমানো কেইবালাখ লোক বানৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই । শুকুৰবাৰে বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে শুকুৰবাৰে নিশা দৈনিক বান সস্পৰ্কীয় বুলেটিনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নগাঁও, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, কামৰূপ, হোজাই, যোৰহাট, লখিমপুৰ জিলাত বানৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে ৷ এই ৭ খন জিলাৰ ২০ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৩১৩ খন গাঁৱৰ ৭৮,৬৩৭ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে আৰু ৮২৬৮.৭১ হেক্টৰ কৃষি ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

ইফালে শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলাত বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ গোলাঘাটত সৰ্বাধিক ৩০ হাজাৰৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে নগাঁৱত ২৬,২৯২ জন আৰু শিৱসাগৰ ১২,৪৮০জন লোক বানৰ কৱলত আছে ৷

প্ৰশাসনে পাঁচখন জিলাত ৬৮টা সাহায্য শিবিৰ আৰু সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি ১৬,৭০৩জন ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য আগবঢ়ায় । বানৰ ফলত বিভিন্ন জিলাৰ মথাউৰি, পথ, দলং আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলেও নাজিৰাত স্থাপন কৰা স্বাস্থ্য শিবিৰত বানপীড়িত লোকক চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত আহ্বান জনায় ।

ফেচবুকৰ এটা প'ষ্টত তেওঁ লিখে, "বানৰ পিছৰ সময়খিনিত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় । সেয়েহে, ধাৰাবাহিকভাৱে বিশেষ বৃহৎ স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। আজিও নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিহুবৰ নাট্য মন্দিৰত স্বাস্থ্য শিবিৰ চলি আছে। সকলোকে এই শিবিৰলৈ আহি চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: বানত ১০৩ জন লোকৰ মৃত্যু; পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ১০০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, সচেতন ব্য়ক্তিৰ চৰ্চা

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ
ASSAM FLOOD SITUATION
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.