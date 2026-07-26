‘অসমীয়া মানুহ মৰি শেষ হৈ গ’লেও বচাবলৈ কোনো নাহে !’ -আক্ষেপেৰে ক’লে ড৹ ৰুবুল মাউতে

‘অসমীয়া মানুহ মৰি শেষ হৈ গ’লেও বচাবলৈ কোনো নাহে !’ -আক্ষেপেৰে ক’লে ড৹ ৰুবুল মাউতে
অসম সন্তান তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড৹ ৰুবুল মাউতে দেওবাৰে ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ অসমৰ মানুহলৈ এক বিশেষ আহ্বান জনায় ৷
Published : July 26, 2026 at 7:41 PM IST
গুৱাহাটী: ভয়ংকৰ বানে তচনচ কৰিলে উজনিৰ তিনিখনকৈ জিলাক ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন কেবাখনো জিলাত দেখা যায় বানৰ তাণ্ডৱ ৷ চৰকাৰী তথ্য় মতে বানত ৬৬ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । আনহাতে বানত প্ৰভাৱিত হৈছে লাখ লাখ লোক । চৰকাৰৰ লগতে ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন আদিয়ে সাহায্য আগবঢ়াইছে বানত বিধ্বস্ত হোৱা ৰাইজলৈ ৷
এইবোৰৰ মাজতেই বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সঘনে অসম ভ্ৰমণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কিয় অসমলৈ অহা নাই ৷ অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৷
এইবোৰৰ মাজতে অসম সন্তান তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড৹ ৰুবুল মাউতে দেওবাৰে ফেচবুকত এটা বিশেষ পোষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ উক্ত পোষ্টটোত বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে অশমৰ বান সমস্যাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কেতবোৰ বিষয়ত খেদ প্ৰকাশ কৰাও পৰিলক্ষিত হয় ৷ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টত প্ৰকাশ কৰা কথাখিনি অসম্পাদিত ৰূপত পাঠকলৈ আগবঢ়োৱা হ’ল ৷
ফেচবুক পোষ্টটোত ড৹ মাউতে লিখিছে- ‘‘এধানমানি জীৱ পৰুৱা, তথাপি বান আহিলে একলগ হৈ থাকিলে ইহঁতৰ মৰণ নাই । পৃথিৱীত বহু ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তু আছে, কোনেও এই এধানমানি পৰুৱাক সহায় নকৰে- অথচ ভয়ংকৰ বান আহিলেও পৰুৱা বাচি যায়। কাৰণ মাউখে উটিলে গুৰি পৰুৱাৰো মৰণ নাই!
অসমৰ মানুহো গুৰি পৰুৱাৰ দৰেই । আমাৰ একো নাই, নাই ডাঙৰ অৰ্থনীতি, আমাক কোনেও সহায় নকৰে, তথাপি আমি গুৰি পৰুৱাৰ দৰেই ইজনে-সিজনক খামুচি বাচি থাকিব লাগিব ।
বাকী, অসমৰ মানুহেতো জানেই, তেওঁলোক ইলেকচনৰ ভোট কিনিবলৈ ৩০-৪০ বাৰ আহিব, কৰবাত মাটি পৰি থাকিলে বিজনেচ কৰিবলৈ আহিব, কৰ-কাতল বুটলিবলৈ আহিব, মুঠতে য’ত লাভ হয়, তেওঁলোক মৃতদেহত ভেনামাখি পৰাদি পৰিবহি, কিন্তু পানীৰ তলত যে মানুহে ককবকাই আছে, সেইটো তেওঁলোকে নুশুনাৰ ভাও জুৰিব (কাৰণ তাতটো আৰু লাভ নহয়!)
এইবোৰ কথা অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহে জানেই !
কিন্তু আটাইতকৈ বেদনাদায়ক আৰু বিৰক্তিদায়ক কথা কি জানেনে, এইযে আমাৰ নিজৰ কিছুমান মানুহেই বকি আছে, নাই নাই তেওঁলোক আহিব, তেওঁলোকে আমাৰ খবৰ লৈয়ে আছে, এতিয়ালৈকে দুবাৰ ফোন কৰিলে, তেওঁলোকেই আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিকযেন তেওঁলোকৰ কাৰণেই আমি অসমীয়া হৈ জীয়াই আছোঁ!
তেওঁলোকক বাৰু শ্ৰাদ্ধ খাবলৈহে মাতিছে নেকি? মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতাৰো যে এটা সীমা থকা উচিত, এই মুহূৰ্তবোৰে সোঁৱৰাই দিয়ে! অসমীয়া মানুহক আকৌ এবাৰ কওঁ- আপোনালোক গুৰি পৰুৱাৰ দৰে ইজনে-সিজনৰ হাতত ধৰি ওলাই আহক । কাৰণ অসমীয়া মানুহ মৰি শেষ হৈ গ’লেও বচাবলৈ কোনো নাহে। ধন্যবাদ।’’
পৰুৱাৰ একতাৰ উদ্ধৃতিৰে অসমৰ মানুহকো একত্ৰিত হৈ বিপদৰ সময়ত যুঁজ দিয়াৰ আহ্বান জনালে বিজ্ঞানী তথা অসম সন্তান ড৹ ৰুবুল মাউতে ৷
লগতে পঢ়ক: ২ লাখ মহিলা-শিশুৰ বাবে লাগে কাপোৰ, বন্যাৰ্তৰ বাবে ১২ কোটি টকা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ; মুখ্যমন্ত্ৰী