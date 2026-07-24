বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু সৰুপথাৰ প্ৰশাসন, ১৬ টাকৈ শিবিৰ সাজু
দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৪ খনকৈ গেটেৰে পানী খুলি দিয়াৰ পাছতে সাজু হৈ পৰিছে সৰুপথাৰ প্ৰশাসন ৷
Published : July 24, 2026 at 5:08 PM IST
সৰুপথাৰ: অসমৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বান পৰিস্থিতিৰ আশংকা কৰা হৈছে । কিয়নো নীপকোৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৪ খনকৈ গেট খুলি দিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত নীপকোৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৪ খনকৈ গেটেৰে পানী খুলি দিছিল ৷ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশালৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিত পানী প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা আছিল ৷ কিন্তু জলস্তৰ বৃদ্ধি পালেও বৰ্তমানলৈকে দৈয়াং নদীৰ পানী বাগৰি যোৱা নাই ।
ইপিনে বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসন । ইতিমধ্যে ১৬ টাকৈ শিবিৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে বুলি সৰুপথাৰ সম-জিলা আয়ুক্তই সাংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত মিতালী লহকৰে কয়,"সৰুপথাৰ মহকুমা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বান পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ । নীপকোৰ যি দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত বিষয়া আছে, আমি প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকৰ পৰা আপডেট লৈ আছো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তেওঁলোকে কিমানখিনি পানী এৰিছে, কোন সময়ত কোনখন গেট এৰিছে, তাত ৰিজাৰ্ভাৰত কিমানখিনি পানী বাঢ়িলে কিমান মিটাৰলৈকে এৰিব, সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খবৰ লৈ আছো । ইয়াত বান পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় তেতিয়া হ'লে আমি সম-জিলা প্ৰশাসন সকলো ফালৰ পৰাই সাজু । ইয়াত মুঠ ১৬ টা কেম্পৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো । প্ৰত্যেকটো কেম্পক আমি চাৰিটা বা পাঁচটা কেম্প মিলাই জ'ন পৰ্যায়ত ভাগ কৰি দিছো । প্ৰত্যেকটো জ'নত আমাৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ এগৰাকী দণ্ডাধীশক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।"
লগতে তেওঁ কয়, "গাঁওবুঢ়াসকল পুৱাৰ পৰা নিজৰ নিজৰ এলেকাত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ যাতে কোনো মানুহ বিপদত নপৰে, আমি যাতে লগে লগে যাতে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো সেই কাৰণে আমি গাঁওবুঢ়াখিনিক ব্যস্ত কৰি থৈয়ে দিছো প্ৰত্যেকটো এৰিয়াত । এতিয়ালৈকে আমি খবৰ পোৱা মতে নীপকোৱে চাৰিখন গেট খুলিছে, ৰেডিয়েল গেট চাৰিখন যি আছিল চাৰিওখনেই খুলিছে।"
লগতে পঢ়ক: দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ