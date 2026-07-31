বানৰ শেহতীয়া খবৰ: ৮ জিলাৰ ২,১২,৪৪১ গৰাকী লোক এতিয়াও বানত আক্ৰান্ত, মৃতকৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৮০ জন

বানৰ শেহতীয়া খবৰ: ৮ জিলাৰ ২,১২,৪৪১ গৰাকী লোক এতিয়াও বানত আক্ৰান্ত, মৃতকৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৮০ জন
এতিয়াও বানত প্ৰভাৱিত ৰাজ্যৰ আঠখনকৈ জিলা ৷ যোৱা ২৪ ঘণ্টাত বানত মৃত্যু দুজনৰ ৷ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৮০ গৰাকী ।
Published : July 31, 2026 at 7:36 AM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত বানৰ ভয়াৱহতা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও ৮ খনকৈ জিলা বৰ্তমানেও প্ৰভাৱিত হৈ আছে । চৰকাৰে আগবঢ়োৱা বানৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, কামৰূপ (গ্ৰাম্য), যোৰহাট, ধেমাজি আৰু নগাঁও জিলাত এতিয়াও বানৰ প্ৰভাৱ আছে ।
বৰ্তমান মুঠ ২,১২,৪৪১ গৰাকী লোক বানৰ কবলত আছে । তদুপৰি ১৭১৯৮.০৯ হেক্টৰ কৃষিভূমিও এতিয়া পানীৰ তলত । কেবাহাজাৰো লোক এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে । ইফালে বৰ্তমানলৈকে বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চৰকাৰী তথ্যমতে হৈছেগৈ ৮০ জন ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান সংক্ৰান্তীয় কেবাটাও ঘোষণা কৰিছে । এই ঘোষণাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো আছিল ঋণ সম্পৰ্কীয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সৈতে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে । সীতাৰমণৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে ষ্টেট লেভেল বেংকিং কমিটী চমুকৈ SLBC ৰ সৈতে এখন বৈঠকো আয়োজন কৰা হৈছিল । উক্ত বৈঠকত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, নাবাৰ্ডকে আদি কৰি সকলো বেংক উপস্থিত আছিল ৷
বেংকসমূহে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত প্ৰায় ৩.১৮ লাখ সক্ৰিয় বেংক একাউণ্ট আছে আৰু বৰ্তমান থকা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ১১,৪০০ কোটি টকা ৷ ইয়াত কৃষি ঋণ, আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ ঋণ, লঘু তথা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ ঋণকে আদি কৰি আন আন ঋণসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে অৰ্থাৎ বানপীড়িত লোকসকলেহে এই ঋণ মাফৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰা তথ্যসমূহ সঁচা নে মিছা সেয়া পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ ভুৱা তথ্য দাখিল কৰা লোকসকল এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিয়মমাফিক বেংকত থকা ঋণ নিজাববীয়াকৈ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব নলয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷
তদুপৰি শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত বাস কৰা যিসকল লোক বানৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই বেংকে তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ নকৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে গৃহ ঋণ, শিক্ষামূলক ঋণ আৰু গাড়ীৰ ঋণ পৰিশোধ প্ৰক্ৰিয়াত ছমাহলৈ ৰেহাই দিয়া হ’ব ৷ আনহাতে, কৃষি ঋণ আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰতো ছমাহলৈ ৰেহাই দিয়া হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: নগাপাহাৰৰ বিধ্বংসী ধল প্ৰৱেশৰ অংশ পৰিদৰ্শন ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ