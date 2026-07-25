ETV Bharat / state

দিল্লীৰ পৰা আহিল ফোন: অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ৷

Assam flood 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি, চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য অভিযানৰ লগতে দুৰ্যোগ সম্পৰ্কীয় প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিস্তৃতভাৱে খতিয়ান লয় ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমৰ প্ৰতিটো বিষয় লৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সদায় সক্ৰিয় আৰু সচেতন । কিছু সময় পূৰ্বে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টেলিফোনযোগে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি, চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য অভিযানৰ লগতে দুৰ্যোগ সম্পৰ্কীয় প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে তেখেতে বিস্তৃতভাৱে আমাৰ পৰা খতিয়ান লয় ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ লগতে আপোনজন আৰু সম্পত্তি হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । তেখেতে আশ্বস্ত কৰে যে এই সংকটক ভাৰত চৰকাৰে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদানেৰে বিবেচনা কৰিছে । উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য, পুনৰ্বাসন কাৰ্যত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যথাসম্ভৱ সকলোধৰণৰ সহায় আগবঢ়াই যাব বুলিও তেখেতে অভয় প্ৰদান কৰে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ, বন্যাৰ্তৰ উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য আৰু পুনৰ্বাসন কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ লগতে বানপীড়িত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ কাষত থাকিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত চলি থকা নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে, অসমৰ বানত বৰ্তমানলৈ ৬২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বলীয়া বানৰ পৰা কিহে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ?

বান বিধ্বস্ত তিনি জিলাৰ বাবে মোকলাই দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত পুঁজি : সদনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ঘোষণা

বিধায়কক বিচাৰিছে সমষ্টিবাসীয়ে, বানৰ খবৰ পায়ো কিয় ঘূৰি নাহিল যোৰহাটৰ বিধায়ক ?

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
PM ON ASSAM FLOOD
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.