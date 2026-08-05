বানৰ পাছত বানপীড়িতৰ মাজত এতিয়া জ্বৰ-খজুৱতিৰ আমনি

বানৰ পাছত বানপীড়িতৰ মাজত এতিয়া জ্বৰ-খজুৱতিৰ আমনি
ভোগদৈ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পুনৰ পানীৰ তলত বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ ৷ এলেংমৰাৰ কাতিৰাম চুক, কুলাই চুক, মণ্ডলৰ চুক বানৰ কৱলত ৷
Published : August 5, 2026 at 4:17 PM IST
যোৰহাট : আজিও দুখ কমা নাই বন্যাৰ্তৰ, বৰঞ্চ বিপদ বাঢ়িছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ৷ ইফালে বৰ্তমানো পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰা অঞ্চলটোত বহু বাসগৃহ পানীৰ তলত আছে ৷ এলেংমৰাৰ কাতিৰাম চুক, কুলাই চুক, মণ্ডলৰ চুক, নালিয়া চুক আদিত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাসগৃহ এতিয়াও ভোগদৈ পানীত বুৰ গৈ আছে ৷
ইফালে মঙলবাৰে নিশা ভোগদৈ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পুনৰ পানীৰ তলত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷ যাৰ বাবে পশ্চিম যোৰহাটৰ সহস্ৰাধিক গাঁৱৰ ৰাইজে দুর্বিষহ জীৱন কটাইছে ৷ বানৰ লগতে ভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোক ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সাহাৰ্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা নাই ৷ বহুত কম পৰিমাণে দিছে যদিও, সেয়াকে আমি ভগাই ল'ব লগা হৈছে । ভোগদৈৰ বলিয়া বানে আমাৰ সকলো শেষ কৰি পেলালে । ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী বানে লৈ গ'ল, মাত্ৰ ঘৰৰ আকাৰটোহে থাকিল ৷ আমি এতিয়া নিৰুপায় ৷ মানুহৰ লগতে পশুধনৰ খাদ্যৰো অভাৱ ঘটিছে ৷"
আন এজন বন্যাৰ্তই কয়,"বৰ্তমানো অঞ্চলসমূহত বিদ্যুৎ সেৱা নাই ৷ চাৰ্জিং লাইট দিবলৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা গাঁওবুঢ়াক ক'লে দিম বুলি কয় ৷ কিন্তু আজিলৈকে লাইটো নাই মানুহো নাই ৷ ইফালে নামঘৰত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও উপযুক্ত ঔষধ দিব পৰা নাই ৷ সেয়ে আমি ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনিবলগীয়া হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"বানপীড়িত মাজত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে জ্বৰ আৰু খজুৱটিৰ দৰে বেমাৰৰ ৷ তাৰ বাবে আমি পইচা দি ফাৰ্মাচীৰ পৰা দৰব কিনি আনিব লগা হৈছে ৷ চৰকাৰে যিখিনি দৰব দিয়ে সেয়াও বহুত কম পৰিমাণে দিছে ৷ সেয়েহে আমাক প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি যোগান ধৰক ।"
উল্লেখ্য যে ভোগদৈ বলিয়া বানে যোৰহাটৰ পহুমৰা এলেংমৰা গ্ৰেজিং, কাতিৰাম চুক, মজিয়াভেটি, শলমৰা, কুলাই চুকসহ ৫টা স্থানত মাথাউৰি ছিগি উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ সহস্ৰাধিক গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছিল আৰু এতিয়াও বানৰ কৱলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ৷
লগতে পঢ়ক:ডুমডুমাত জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ