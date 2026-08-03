ETV Bharat / state

উজনিৰ ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি

এই আৰ্থিক সাহায্য চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ প্ৰায় ৬২,৬৯৬ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে ।

Assam flood: Govt releases first tranche of Rs 15,000 interim relief to affected households
উজনিৰ বানপীড়িত প্ৰায় ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি (@CMOfficeAssam X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্যৰ ১৫ হাজাৰ ঘোষণা কৰিছিল । সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে এই ধন বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰে ।

২ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত সোমবাৰে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্যৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰাশি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । উজনিৰ বানপীড়িত পৰিয়ালে সোমবাৰে ১৫ হাজাৰ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য লাভ কৰিব ।

উজনিৰ বানপীড়িত প্ৰায় ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি (ETV Bharat Assam)

এই আৰ্থিক সাহায্য চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ প্ৰায় ৬২,৬৯৬ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ ৩৫ হাজাৰ ২৯৮টা পৰিয়াল, চৰাইদেউৰ ১৯ হাজাৰ ৮৮৩টা পৰিয়াল, গোলাঘাটৰ ২ হাজাৰ ৫৯৩টা পৰিয়াল আৰু যোৰহাটৰ ৪ হাজাৰ ৯২২টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব ১৫ হাজাৰকৈ টকা আগবঢ়াইছে ।

ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে ১০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িত জিলাসমূহৰ ৰাইজলৈ বীমাৰ দাবী সহজে লাভৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বীমা কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহলৈ ২ লাখৰ পৰা ২ লাখ ১০ হাজাৰ দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে ।‌

উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, প্ৰশান্ত ফুকন, বিনোদ হাজৰিকা, তৰংগ গগৈ আদি উপস্থিত থাকে । দেওবাৰৰ পৰা উজনি ভ্ৰমণলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাটাও বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বান পৰিস্থিতি বুজ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : অসমক সহায় কৰিবলৈ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰ সাজু : পুষ্কৰ সিং ধামী

লগতে পঢ়ক : বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি, ১.৩৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

TAGGED:

উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি
ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় চৰকাৰৰ
বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে ধন মুকলি
উজনিৰ বানপীড়িত পৰিয়াললৈ সাহায্য
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.