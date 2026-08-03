উজনিৰ ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি

উজনিৰ ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি
এই আৰ্থিক সাহায্য চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ প্ৰায় ৬২,৬৯৬ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে ।
Published : August 3, 2026 at 12:15 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্যৰ ১৫ হাজাৰ ঘোষণা কৰিছিল । সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে এই ধন বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰে ।
২ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত সোমবাৰে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্যৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰাশি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । উজনিৰ বানপীড়িত পৰিয়ালে সোমবাৰে ১৫ হাজাৰ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য লাভ কৰিব ।
এই আৰ্থিক সাহায্য চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ প্ৰায় ৬২,৬৯৬ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ ৩৫ হাজাৰ ২৯৮টা পৰিয়াল, চৰাইদেউৰ ১৯ হাজাৰ ৮৮৩টা পৰিয়াল, গোলাঘাটৰ ২ হাজাৰ ৫৯৩টা পৰিয়াল আৰু যোৰহাটৰ ৪ হাজাৰ ৯২২টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব ১৫ হাজাৰকৈ টকা আগবঢ়াইছে ।
ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে ১০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িত জিলাসমূহৰ ৰাইজলৈ বীমাৰ দাবী সহজে লাভৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বীমা কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহলৈ ২ লাখৰ পৰা ২ লাখ ১০ হাজাৰ দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে ।
To help flood-affected families rebuild their lives, HCM Dr. @himantabiswa today launched the DBT transfer of ₹15,000 each as interim financial assistance for affected families in Sivasagar, Charaideo, Jorhat and Golaghat.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 3, 2026
Around 77,500 families will benefit under the… pic.twitter.com/loXZnxPQCa
আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ সেৱাৰ বাবে...— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 3, 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাৰ পৰিয়ালৰ বাবে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্যৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰাশি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা https://t.co/60x14jXYdJ
উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, প্ৰশান্ত ফুকন, বিনোদ হাজৰিকা, তৰংগ গগৈ আদি উপস্থিত থাকে । দেওবাৰৰ পৰা উজনি ভ্ৰমণলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাটাও বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বান পৰিস্থিতি বুজ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।