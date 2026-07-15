বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ ৩৭০০০ লোক, শোণিতপুৰত এজনৰ মৃত্যু
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহ হ’ল শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ । মুঠ ১২টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৯৯খন গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
By ANI
Published : July 15, 2026 at 11:49 AM IST
গুৱাহাটী: অসম দুৰ্যোগ প্ৰতিবেদন আৰু তথ্য ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ ছখন জিলাত বানত ৩৭,০৩২ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শোণিতপুৰ জিলাত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বানত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বমুঠ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
মঙলবাৰে প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহ হ’ল শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ । মুঠ ১২টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৯৯খন গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
বৰ্তমান কোনো নদী বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকা নাই যদিও বানত ডুব গৈছে ১১০৩.৯৪৩ হেক্টৰ কৃষিভূমি । সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত লখিমপুৰ জিলাত বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৩৫,৬৯৬ গৰাকী, শোণিতপুৰত ১১৭৮ গৰাকী আৰু ধেমাজি ১৫৮ গৰাকী ।
প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহত ২০ টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে, আনহাতে বৰ্তমান কোনো সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰা নাই ।
সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৬,৯৮৪ জন লোকে সাহায্য লাভ কৰি আছে ৷
প্ৰতিবেদন অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাত এজন ব্যক্তিৰ বানত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ বিপৰীতে কোনো ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱা নাই । বানত ১৬,১৩৯ টা জীৱ-জন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে দুটা জন্তু উটি যায় ।
আৱাসিক আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ ভিতৰত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ৭২ টা ঘৰ আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ সহযোগত শোণিতপুৰত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয়, য’ত ১৬ জন লোকক নাৱেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় । শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চাৰিটা পথ আৰু এটা মথাউৰি ভঙাৰ ফলত জীয়াভৰলী নদীৰ বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি শিৱসাগৰ জিলাত নলা খনন আৰু জমা হোৱা পানীৰ নিষ্কাশন সুচল কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত বাসিন্দাসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে হিউম পাইপ স্থাপনকে ধৰি অস্থায়ী ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ইফালে এন এইচ পি চিৰ মথাউৰিৰ গেট খোলাৰ পাছত সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত মাজুলী-লখিমপুৰ সীমান্তৰ ২০ খনতকৈও অধিক গাঁও প্লাৱিত হয় । বানপানীৰ পানীয়ে তিনিটা স্থানত নিৰ্মাণৰত চেলেক-ধূনাগুৰি পথৰ কিছু অংশ উটুৱাই লৈ যায়, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় ।
চিৰাং জিলাত নাঙল ভঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ফলত, ব্যাপকভাৱে গৰাখহনীয়া হোৱাত নাঙলভঙা গাঁও আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে ভয়াৱহ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । খহনীয়াৰ ফলত কেইবাটাও পৰিয়াল স্থানচ্যুত হোৱাৰ লগতে বহু বাসিন্দা গৃহহীন হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: নীপকোৰ পিছত এইবাৰ এনএইচপিচি ! বানত বুৰ গ'ল লখিমপুৰৰ বহু গাঁও