নেপালীখুঁটিত সিদিনা ৬ খন নাও লৈ যেন দেৱদূত হৈ আহিছিল ৰবি কুমাৰ !
১৯ জুলাইত নেপালীখুঁটিৰ ছখন গাঁৱৰ ৰাইজক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছিল নাৱৰীয়া ৰবি কুমাৰে ? শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা ৷
Published : August 15, 2026 at 5:03 PM IST
নাজিৰা : অসমৰ ইতিহাসত ভয়ংকৰ দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ১৯ জুলাই । নাগালেণ্ডৰ মন আৰু লংলেং জিলাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলৰ বাবে অসমৰ তিনি জিলাত পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ উঠিছিল ৷
সেই বিভীষিকাময় দিনটোত কেনেকৈ ছখন গাঁৱৰ লোকক নাওৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিছিল সেয়া বৰ্ণনা কৰিলে নাজিৰাৰ নেপালীখুঁটি গাঁৱৰ নাৱৰীয়া ৰবি কুমাৰ ৰাজগড়ে ৷
১৯ জুলাইৰ দিনৰ ১১ বজাত চকুৰ পলকতে পানীৰ ধলে কেনেকৈ সকলো ডুবাই পেলািছিল সেই কথা বৰ্ণনা কৰি নাৱৰীয়া ৰাজগড়ে কয়,"আমাৰ ছখন নাও নেপালীখুঁটিৰ অঞ্চলটোৰ ছখন গাঁৱত এখন এখনকৈ বিভক্ত কৰি এখন নাওৰ জৰিয়তে এখন গাঁওৰ মানুহক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো । চকুৰ সন্মুখতে জীৱ-জন্তুৰ লগতে সা-সম্পদ উটি গৈছিল ৷ কিন্তু সেই সময়ত কেৱল গাঁৱৰ মানুহক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দিখৌৰ জলস্তৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছিল ৷ আনবাৰৰ দৰে পানী বাঢ়িছিল যদিও সোনকালে হ্ৰাস পাব বুলি আমি ভাবিছিলো, নিশ্চিন্ত মনেৰে আমি কাম কৰি আছিলো ৷ উক্ত দিনা মোৰ মাৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আছিল ৷ কিন্তু যেতিয়া পানী হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পোৱা দেখিলো তেতিয়া সকলোৰে দৌৰা-দৌৰি, চিঞৰ-বাখৰ শুনা পালো ৷ তাৰ পাছতে আমাৰ ছখন নাৱেৰে ছজন লোকে নেপালীখুঁটিৰ ছখন গাঁৱৰ লোকক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছিলো ৷"
জীৱ-জন্তুৰ অসহায় অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি নাৱৰীয়া ৰাজগড়ে কয়,"চকুৰ সন্মুখতে পোহনীয়া জন্তুৰ লগতে সা-সম্পদ উটি গৈছিল ৷ আমি অসহায় হৈ পৰিছিলো দৃশ্যবোৰ দেখি ৷ মানুহ বাচিলে পাছলৈ সকলো সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হ'ব বুলি ভাবি মানুহক নাওত উঠাই জীৱন ৰক্ষাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলো ৷ চকুৰ সন্মুখতে মুধচৰ ওপৰেৰে পানী বোৱা দেখিছিলো ৷ সেই দিন অতি ভয়াবহ দিন আছিল ৷"
১৯ জুলাইৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত নেপালীখুঁটি ৰাইজৰ একমাত্ৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে থিয় দিলে ছয়খনকৈ নাও আৰু নাৱৰীয়াসকল । উচিত সময়ত উচিত পদক্ষেপ নোলোৱা হ'লে আজি সম্ভৱতঃ নেপালীখুঁটিৰ কোনো লোকেই বাচি নাথাকিলহেঁতেন । বৰ্তমান সময়তো ছয়খনকৈ নাও অতি সযতনে ৰাখিছে নাৱৰীয়াসকলে । আকৌ যদি এনে ভয়ংকৰ বান আহে তেতিয়া পুনৰ এইসমূহ নাৱে ৰাইজৰ সহায়ক হৈ উঠিব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে নাৱৰীয়া ৰবি কুমাৰ ৰাজগড়ে ।
লগতে পঢ়ক: কি কাণ্ড ! প্ৰধান শিক্ষকে ফোন কৰি পতাকা তোলাৰ দায়িত্ব দিলে স্থানীয় লোকক