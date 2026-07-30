বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭ খন জিলা

বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭ খন জিলা
অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিয়ে আজিও বন্যাৰ্তৰ কন্দুৱাই আছে ৷ কেতিয়া তেওঁলোকে আপোন ঘৰখনলৈ উভতি যাব, তাৰেই যেন ক্ষণ গণি আছে ৷
By ANI
Published : July 30, 2026 at 1:09 PM IST
গুৱাহাটী : এতিয়া অসমৰ বান পৰিস্থিতি শান্ত হোৱা নাই ৷ কিছু কিছু ঠাইত পানীৰ পৰিমাণ অলপ হ্ৰাস পাইছে যদিও সেই ঠাইত মানুহ থাকিব পৰা অৱস্থাত নাই ৷ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, অসমৰ বানপানীত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বৰ্তমানেও ৭খন জিলা এই বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈয়ে আছে ।
ৰাজ্যৰ বান বিধস্ত জিলা কেইখন হ’ল শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু কামৰূপ (মেট্ৰ’) । বৰ্তমানলৈকে ২১ টা ৰাজহ চক্ৰ (RCs) আৰু ৫৫১ খন গাঁৱৰ লগতে এতিয়াও ৩,০০,০৩১ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এই বানৰ ফলত ২১,৫২৩.০৮ হেক্টৰ শস্য ক্ষেত্ৰও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
#WATCH | Sivasagar, Assam | Flood situation affects Kamalchapori village in Sivasagar district. Hundreds of families have been rendered homeless, with many losing their homes, household belongings, livestock, and all means of livelihood. pic.twitter.com/HALuRKuPWG— ANI (@ANI) July 30, 2026
বুধবাৰে নিশালৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, এই বানত মৃত্যু হোৱা আন তিনিজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে দুজন শিৱসাগৰৰ আৰু এজন গোলাঘাটৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা ৭৮ জন হৈছেগৈ ।
- কামৰূপ মেট্ৰ’
ইফালে কামৰূপ মেট্ৰ’ও এই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰে তিনিটা ৰাজহ চক্ৰ, কেইবাটাও স্থান আৰু ৱাৰ্ডো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানসমূহৰ ভিতৰত আছে পদুমবাৰী, বৰাগাঁও, এক্সেলকেয়াৰ হাস্পতাল, লাচিত নগৰ, চিৰিয়াখানা পথ, ৰুক্মিণীগাঁও, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, সাতগাঁও, বেহাৰবাৰী, হাতীগাঁও, ৱায়াৰলেছ, যোৰাবাট আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ কামাৰকুছি ।
তথ্য মতে, এই বানত কামৰূপ মেট্ৰ’ৰ কোনো লোকৰে বেছি ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই । ইফালে অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ বাবে ৩০খন ট্ৰাক ভৰ্তি সাহায্য সামগ্ৰীৰ বাহন ফ্লেগ অফ কৰে । এই বাহনকেইখনত আছে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী, কাপোৰ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় বহু সামগ্ৰী ৷
ANI-ৰ আগত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "আমাৰ দলৰ একাংশ সতীৰ্থই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ কাষত আছে, তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ বাবে ৷ সাংসদ, বিধায়ক, দলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ লগতে অসম গণ পৰিষদৰ এটা দলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা সাহায্য বাহনৰ সৈতে গৈছে ...৷’’
Flood Relief Update— Assam Police (@assampolice) July 30, 2026
Our teams from SDRF @FnESAssam & Police continue to distribute essential relief material in flood-affected districts across Assam.
We remain committed to ensuring timely assistance reaching every community in need.@himantabiswa @HardiSpeaks pic.twitter.com/5IWoPE7lS7
- গোলাঘাট
গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত একাধিক গাঁৱত বানে এতিয়াও বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিয়ে আছে । এই দুৰ্যোগৰ ফলত গোলাঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ ভিতৰত কুলীয়াপানী আৰু কমাৰবন্ধা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কপুহাটিং, এন-পামুৱা, ৰাজনাখাত, খাৰজান, মহতগাঁও, কুমাৰগাঁৱকে ধৰি বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে ।
সমগ্ৰ জিলাখনৰ মুঠ ১৮০খন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ ফলত প্ৰায় ৫২ হাজাৰ পৰিয়ালে এতিয়াও বানৰ সৈতে যুঁজ দি থাকিব লগাত পৰিছে ৷ কুলীয়াপানী আৰু কমাৰবন্ধা পঞ্চায়তৰ বহু ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যোৱাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৃষিভূমি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে । পানীৰ স্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বহু পৰিয়াল সাহায্য শিবিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷ কাৰণ বেছিভাগৰে ঘৰত এতিয়া এবুকু-একঁকাল পৰ্যন্ত বোকা হৈয়ে আছে ।
- শিৱসাগৰ
শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কমলচাপুৰী গাঁৱত এই ভয়াৱহ বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এশৰো অধিক পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷ নাগালেণ্ডৰ ফালৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ পলত দিখৌৰ জলপৃষ্ঠ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাত গাঁওখন প্লাৱিত হৈ পৰে ৷ ফলত কেইবাটাও পৰিয়ালে ঘৰ-দুৱাৰ, পশুধন আৰু জীৱিকাৰ উৎস হেৰুৱা লগাত পৰিছে ।
ANI-ৰ আগত স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে, কমলচাপুৰী গাঁৱত প্ৰায় ১৫০ টা পৰিয়াল বাস কৰিছিল ৷ ইয়াৰে ১০০ টাতকৈও অধিক পৰিয়াল ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিসাধন হৈছে । কেইবাটাও ঘৰৰ মূধচ পৰ্যন্ত পানীত ডুব গৈছিল ৷ বৰ্তমান পানীৰ পৰিমাণ কম হৈ গৈছে যদিও সেই ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰ কোনো পৰিৱেশে নাই ৷ ঘৰৰ ভিতৰত বোকাৰ ডাঠ তৰপ জমা হৈছে, কিছু ঘৰৰ ভিতৰতে গৰু-ম’হৰ শ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ মুঠৰ ওপৰত থকাৰ কোনো পৰিৱেশে নোহোৱা হৈছে ৷