ETV Bharat / state

বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি

মঙলবাৰে গোলাঘাটত জিলাত বানত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ ইফালে ২২,৬৬৩ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৩৩১.৮৫ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ডুব গৈছে ।

ASSAM FLOOD SITUATION
অসমৰ বান পৰিস্থিতি (Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2026 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়ে আছে ৷ মঙলবাৰে পুনৰ ৰাজ্যত বানত ২ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰ লগতে অসমত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ মঙলবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা দৈনিক বান সম্বন্ধীয় বুলেটিনৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে গোলাঘাটত জিলাত বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ইফালে শিৱসাগৰ, নগাঁও, ধেমাজি, কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, গোলাঘাট জিলাৰ ১১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৯৩ খন গাঁৱৰ ২২,৬৬৩ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৩৩১.৮৫ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ডুব গৈছে ।

নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিক ১৭,০৪৪ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ২,২৪৮ জন আৰু গোলাঘাট জিলাত ২,০২২ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই কয় যে প্ৰশাসনে ৮ খন জিলাত ৪ টা আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু ৩ টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰি আছে ৷ বৰ্তমান সাহায্য শিবিৰত ৫৪ জন পুৰুষ, ৪৮গৰাকী মহিলাসহ ২০ টি শিশুকে ধৰি মুঠ ১২২ জন ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ৷

একেসময়তে বানে ৮৯,৮৬৯ টা ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তু আৰু হাঁহ-কুকুৰা উটুৱাই নিয়াৰ বিপৰীতে ১৯,০৯৮ টা পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

নুমলীগড়ত ধনশিৰি নৈৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আৰু অঞ্চলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো কিছুমান নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক: বান, পুনৰসংস্থাপন সন্দৰ্ভত আলোচনা

বানে ধুই নিয়াৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ : যোৰহাটত পথৰ দাঁতিত এতিয়াও ৯টাকৈ পৰিয়াল

অসমৰ বানৰ সতৰ্কবাণী : ভাৰতে আওকাণ কৰাৰ সামৰ্থ্য আৰু নাই

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বানপানী
বান সাহায্য
ASSAM FLOOD SITUATION
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.