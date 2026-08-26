বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি
মঙলবাৰে গোলাঘাটত জিলাত বানত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ ইফালে ২২,৬৬৩ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৩৩১.৮৫ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ডুব গৈছে ।
Published : August 26, 2026 at 7:51 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়ে আছে ৷ মঙলবাৰে পুনৰ ৰাজ্যত বানত ২ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰ লগতে অসমত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ মঙলবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা দৈনিক বান সম্বন্ধীয় বুলেটিনৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে গোলাঘাটত জিলাত বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ইফালে শিৱসাগৰ, নগাঁও, ধেমাজি, কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, গোলাঘাট জিলাৰ ১১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৯৩ খন গাঁৱৰ ২২,৬৬৩ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৩৩১.৮৫ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ডুব গৈছে ।
নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিক ১৭,০৪৪ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ২,২৪৮ জন আৰু গোলাঘাট জিলাত ২,০২২ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ।
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই কয় যে প্ৰশাসনে ৮ খন জিলাত ৪ টা আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু ৩ টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰি আছে ৷ বৰ্তমান সাহায্য শিবিৰত ৫৪ জন পুৰুষ, ৪৮গৰাকী মহিলাসহ ২০ টি শিশুকে ধৰি মুঠ ১২২ জন ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ৷
একেসময়তে বানে ৮৯,৮৬৯ টা ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তু আৰু হাঁহ-কুকুৰা উটুৱাই নিয়াৰ বিপৰীতে ১৯,০৯৮ টা পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
নুমলীগড়ত ধনশিৰি নৈৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আৰু অঞ্চলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো কিছুমান নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে ।