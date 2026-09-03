ETV Bharat / state

ৰাজ্যত পুনৰ বানত এজনৰ মৃত্যু, মৃতকৰ সংখ্যা ১০৮ জনলৈ বৃদ্ধি

বুধবাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বানৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ ফলত ৰাজ্যত চলিত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৮ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

Assam Floods 2026
২০২৬ চনৰ ২৬ জুলাই দেওবাৰে শিৱসাগৰ জিলাত ক্ষন্তেকীয়া বানে উটুৱাই নিয়া এখন বাহন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হ’বলৈ ধৰিছে যদিও এতিয়াও সাতখন জিলাত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ লোক বানৰ ফলত প্ৰভাৱান্বিত হৈ আছে ৷ ইফালে বুধবাৰে পুনৰ বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি গোৱালপাৰা, বিশ্বনাথ, শিৱসাগৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাছাৰ জিলাৰ ১৩ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ১৫৫ খন গাঁৱৰ প্ৰায় ২৫০৮৩ গৰাকী লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে আৰু ৬৪৭৭.৩১ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত নষ্ট হৈছে ৷

ইফালে বুধবাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বানৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ ফলত ৰাজ্যত চলিত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৮ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

Assam Floods 2026
ৰাজ্যত পুনৰ বানত এজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

একেসময়তে গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী আৰু হাইলাকান্দিৰ মাটিজুৰিত কটাখাল নৈৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ৷

প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্ত তিনিখন জিলাত ৩ টা সাহায্য শিবিৰ আৰু ১৯ টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি ৩৫৯জন ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াই আছে ৷

উল্লেখ্য যে, জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু কেইবাখনো জিলাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছিল । বিশেষকৈ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলায় ৷

এই মহাপ্ৰলয়ত হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহাৰা হয় ৷ বৰ্তমান বানৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পাইছে যদিও শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট আদি কিছুমান জিলাত আজিও কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হোৱা নাই । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে বানপীড়িতসকলক সাহায্য প্ৰদান আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক : একেটা জীৱনত দুবাৰকৈ বলিয়া বানৰ সন্মুখীন, কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ

প্ৰায় ডেৰ মাহ মথাউৰিতে জীৱন নিৰ্বাহ যোৰহাটৰ এগৰাকী অশীতিপৰ বৃদ্ধাৰ, চৰকাৰৰ সহায়ৰ কেৱল অপেক্ষা

বানত পুনৰ ২ জন লোকৰ মৃত্যু; মৃতকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

অসমৰ বান
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
কাৰ্বি আংলং
ASSAM FLOOD SITUATION
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.